Levante vs Barcelona Pronóstico y Apuestas LaLiga | 13/09/26

El Levante no ha logrado dejar su portería a cero ante el Barcelona en sus últimos 20 enfrentamientos. Todo indica que esa racha se extenderá a 21 partidos el domingo.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Levante 1-4 Barcelona

Pronóstico de goleadores: Levante: Romero - Barcelona: Raphinha, Yamal x2, López

El Levante recibe al Barcelona en el Estadio Ciudad de Valencia el domingo. El pitido inicial está previsto para las 21:00 en la jornada 5 de LaLiga 2026/27. Los visitantes llegan a esta cita tras una cómoda victoria en la fase de liga de la Champions League ante el Feyenoord entre semana.

El Levante de Luis Castro suma cinco puntos de cuatro partidos. Golearon 5-2 al Real Betis en casa. Después firmaron un 0-0 a domicilio ante el recién ascendido Málaga el pasado fin de semana. Eso les deja en un respetable 11º puesto tras solo una décima parte de la temporada.

Álex Primo y Etta Eyong son baja por lesión. Otro contratiempo para los locales es su historial ante los catalanes en LaLiga: solo han ganado tres de sus 28 duelos ligueros ante el Barcelona.

El Barcelona vuelve a liderar la clasificación con pleno de victorias. Cuatro triunfos en cuatro partidos han dejado 17 goles, incluidos dos triunfos consecutivos por 5-0 a domicilio ante el Elche y el Valencia. Raphinha encabeza la tabla de goleadores con seis tantos en LaLiga, lo que hace aún más llamativa su ausencia de la lista del Balón de Oro de este año.

El brasileño volvió a marcar dos goles en el 5-1 del miércoles ante el Feyenoord, mientras Gavi regresó como suplente. Eric García, Frenkie de Jong, Roony Bardghji y Jesse Bisiwu siguen de baja.

Alineaciones probables Levante vs Barcelona

Posible alineación del Levante:

Ryan, Nacho Pérez, De La Fuente, Mandi, Manuel Sánchez, Bardeli, Oriol Rey, Olasagasti, Brugué, Iván Romero, Thiago Fernández

Posible alineación del Barcelona:

Joan García, Christensen, Cubarsí, Gerard Martín, Espart, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Gordon, Raphinha

Un festival de goles que promete mover las redes

Seis de los últimos ocho enfrentamientos en Valencia han producido cinco goles o más. El Barcelona también ha promediado cinco goles por partido en sus dos salidas de esta temporada. Ganaron 5-0 en el Elche y repitieron el marcador ante el Valencia el domingo pasado.

El 5-1 del miércoles ante el Feyenoord supuso el tercer festival de cinco goles en cinco salidas. Tampoco parece probable que el Levante se replieguen atrás.

Ellos también le metieron cinco al Real Betis en este mismo campo el mes pasado. La única duda es el empate sin goles que sellaron en Málaga. Sin embargo, un empate sin goles se ha dado en el 75% de sus últimos ocho enfrentamientos. Podemos respaldarlo con una probabilidad implícita de apenas el 41,7 %. Eso lo convierte en la apuesta de más valor de nuestro pronóstico Levante vs Barcelona de esta jornada.

Levante vs Barcelona Apuesta 1: Total - Más de 4.5 goles @ 2.40 en Sportium

El Levante suele encontrar el gol ante el Barça en casa

El Levante ha marcado al Barcelona en seis de sus últimos nueve enfrentamientos ligueros como local. Le hicieron cinco goles al Real Betis en este mismo campo el mes pasado.

El Barcelona ha encajado en dos de sus cinco partidos esta temporada. El Feyenoord marcó en el Camp Nou el miércoles, mientras que el Rayo Vallecano les marcó dos goles en agosto. Flick además rota su defensa con regularidad, por lo que la zaga cambia casi cada semana.

El Barcelona sigue siendo claro favorito para ganar. Sin embargo, este mercado ofrece mejor valor con una probabilidad implícita de apenas el 44,4 %.

Levante vs Barcelona Apuesta 2: 1x2 y Ambos anotan - Barcelona y Sí @ 2.25 en Sportium

La aportación creativa de Gordon ya es de primer nivel

Anthony Gordon suma cuatro asistencias en cuatro partidos desde su llegada procedente del Newcastle. Promedia una asistencia por encuentro en un ataque ya asentado.

Fue titular ante el Valencia y entró desde el banquillo ante el Feyenoord el miércoles. Eso debería dejarlo fresco para ser titular el domingo.

Gordon tiene numerosos compañeros de calidad a los que servir desde la banda izquierda. Raphinha, Lamine Yamal y Fermín López son todos rematadores clínicos de cara a portería.

El Barcelona ya ha marcado 17 goles en LaLiga. Los laterales del Levante podrían verse desbordados por su amplitud ofensiva. Gordon mantiene un 100% de acierto en asistencias en lo que va de 2026/27. Eso hace atractiva su cuota de asistencia con una probabilidad implícita de apenas el 36,4 %.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Levante vs Barcelona Apuesta 3: Anthony Gordon asistencia - Sí @ 2.75 en

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