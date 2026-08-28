Cagliari vs Inter Milan Pronóstico y Apuestas Serie A | 30/08/26

El Inter llega a Cerdeña buscando mantener una racha invicta de 18 partidos, y nuestro pronóstico Cagliari vs Inter Milan destaca las mejores opciones de apuesta para el duelo. Los nerazzurri no conocen la derrota en sus últimos 13 enfrentamientos de Serie A ante el Cagliari, un rival que no ha logrado dejar la portería a cero en sus últimos 20 encuentros directos.

Mejores apuestas Cagliari vs Inter Milan

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Cagliari 0-2 Inter Milan

Cagliari 0-2 Inter Milan Pronóstico de goleadores: Inter Milan: Esposito, Çalhanoğlu

El Cagliari recibe a los campeones del Inter en el Unipol Domus el domingo por la noche. Este partido de la segunda jornada enfrenta a dos equipos que lograron la victoria en el estreno liguero.

El conjunto de Fabio Pisacane ganó 1-0 en Parma. Alessandro Romano, fichado del Roma en el mercado veraniego, resolvió el partido con un disparo con la pierna izquierda desde 25 metros. Los sardos estrellaron el balón en el poste en dos ocasiones y dominaron ante un Parma que sufrió en ataque. Yael Trepy sigue hospitalizado tras un accidente en una piscina y se perderá el duelo ante el Inter, pese a haber salido ya de la unidad de cuidados intensivos.

Agustín Albarracín tampoco está disponible, aunque el Cagliari no tiene jugadores sancionados. Además, el nuevo fichaje Alieu Fadera se entrenó por primera vez con el equipo esta semana.

El Inter abrió la defensa de su título goleando 4-1 al Monza en el San Siro. Çalhanoğlu, Zielinski, Pio Esposito y Bisseck anotaron después de que Gustavo Varela igualara transitoriamente el marcador. Cristian Chivu cuenta con la plantilla al completo, sin sancionados.

John Stones debutó desde el banquillo ante el Monza, mientras que Curtis Jones y Djed Spence no estaban listos para jugar. Spence todavía no está a pleno rendimiento tras iniciar la pretemporada más tarde de lo habitual.

Alineaciones probables Cagliari vs Inter Milan

Posible alineación del Cagliari:

Caprile, Zé Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert, Adopo, Winks, Romano, Fazzini, Maldini, Mendy

Posible alineación del Inter Milan:

J. Martínez, Bisseck, Akanji, Bastoni, Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco, Lautaro Martínez, Pio Esposito

El Inter, con opciones de mandar al descanso y cerrar el partido

El Inter solo necesitó seis minutos para romper el empate ante el Monza. Andy Diouf asistió a Hakan Çalhanoğlu, que marcó con un disparo con la pierna derecha que se coló por la escuadra.

Eso forma parte de una tendencia más amplia: los nerazzurri han marcado primero en cada uno de los últimos nueve enfrentamientos ante el Cagliari. También se han ido al descanso por delante en seis de sus últimos ocho partidos.

Sin embargo, el enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó con una victoria del Inter por 3-0 en el San Siro. En esa ocasión el marcador estaba 0-0 al descanso, antes de que Thuram, Barella y Zieliński anotaran para el conjunto milanés.

Pisacane suele plantear al Cagliari para defenderse bien, por lo que el Inter podría no marcar de manera temprana. Aun así, los buenos arranques de los nerazzurri hacen que la probabilidad implícita del 47,62 % resulte un valor interesante en nuestro pronóstico Cagliari vs Inter Milan.

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Una cuarta portería a cero consecutiva ante el Cagliari

El Inter ha ganado sus últimos tres desplazamientos a Cerdeña sin encajar goles. Dumfries y Lautaro Martínez marcaron en una victoria por 2-0 en agosto de 2023, mientras que el Inter ganó 3-0 en diciembre de 2024. Lautaro y Pio Esposito anotaron en otro triunfo por 2-0 el pasado mes de septiembre.

El encuentro más reciente también estuvo dominado por el Inter, con un Cagliari que apenas generó seis disparos, ninguno de ellos entre los tres palos.

La defensa de tres de Chivu, formada por Bisseck, Akanji y Bastoni, dejó su portería a cero ante el Monza. El Cagliari sí que estrelló el balón en el poste en dos ocasiones en Parma, por lo que esta apuesta conlleva cierto riesgo con una probabilidad implícita del 46,51 %.

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Esposito, en busca de marcar en partidos consecutivos como titular

Francesco Pio Esposito atraviesa un momento de auténtica explosión. Abrió su cuenta goleadora de la temporada con una habilidosa vaselina de taco tras el centro de Diouf ante el Monza.

Esposito ya ha marcado antes en el Unipol Domus. La temporada pasada aprovechó un centro raso de Dimarco para anotar su primer gol en la Serie A.

Chivu lo alineó junto a Lautaro Martínez en el San Siro, mientras que Thuram y Bonny partieron desde el banquillo. El delantero de 21 años compite por un puesto fijo en el once titular. Esperamos que su buen momento de forma y los minutos previstos lo lleven a marcar, lo que da valor a una probabilidad implícita del 47,62 % en el mercado de goleador en cualquier momento.

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Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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