Brest vs PSG Pronóstico y Apuestas Ligue 1 | 13/09/26

El PSG todavía busca su primer triunfo liguero de la temporada 2026/27, y llega a Bretaña tras encadenar tres jornadas sin ganar en la Ligue 1. El Brest, por su parte, sigue invicto en sus tres primeros partidos de liga, con un promedio de dos goles anotados por encuentro. ¿Se atascarán los bretones ante el conjunto parisino?

Mejores apuestas Brest vs PSG

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 1.75 en Sportium

Total - Más de 3.5 goles ⭐ @ 1.95 en Sportium

Hándicap 3 vías - PSG (-1) ⭐ @ 1.75 en Sportium

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Brest 1-3 PSG

Pronóstico de goleadores: Brest: Ajorque - PSG: Dembélé x2, Torres

El Brest recibe al Paris Saint-Germain en el Stade Francis-Le Blé este domingo. El pitido inicial está previsto para las 20:45 en la jornada 4 de la Ligue 1 2026/27. Los visitantes goleaban entre semana al Slovan Bratislava, recuperando esa costumbre ganadora en la Champions League.

El equipo de Julien Lachuer suma cinco puntos de tres partidos. Dos empates a dos ante Le Mans y Toulouse fueron seguidos de una victoria por 2-1 en Le Havre.

Ese triunfo puso fin a una racha de 11 partidos sin ganar en liga. Ludovic Ajorque está en buen momento de forma arriba, y Kamory Doumbia ya lleva dos goles en su cuenta. Brendan Chardonnet y Justin Bourgault son baja en la defensa, lo que deja un hueco importante por cubrir.

El PSG, por el contrario, ha firmado un pésimo arranque doméstico. Suma dos puntos de tres partidos y es 14º tras caer 2-1 en casa ante el Mónaco. Marquinhos marcó el único gol parisino aquella noche.

En Europa la historia ha sido bien distinta. Ferran Torres anotó un hat-trick, y Ousmane Dembélé marcó dos veces en la goleada por 6-1 del miércoles. El PSG mostró mayor libertad de juego entre semana. Luis Enrique no tuvo ninguna baja por lesión para ese partido, y la plantilla parece haber salido indemne de la semana europea.

Alineaciones probables Brest vs PSG

Posible alineación del Stade Brestois 29:

Selvik, Lala, Lloris, Le Guen, Locko, Chotard, Diambou, Mboup, Doumbia, Mailly, Ajorque

Posible alineación del Paris Saint-Germain:

Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Fabián Ruiz, Vitinha, Dro Fernández, Dembélé, Ferran Torres, Kvaratskhelia

El Brest es bien capaz de marcar, y el PSG anda flojo atrás

Aunque el PSG no ha encajado en sus últimos cuatro enfrentamientos con el Brest, las circunstancias actuales hacen que la apuesta de ambos equipos anotan merezca consideración. Con el Brest promediando dos goles por partido en lo que va de curso, hay pruebas de que su juego ofensivo es más productivo.

Su victoria ante el Toulouse fue una actuación destacada de cara a portería rival: acumularon 27 disparos y 3,04 xG. El PSG tampoco ha estado convincente en defensa. El Mónaco logró marcarle dos a Lucas Chevalier, y hasta el Slovan Bratislava le marcó uno en la Champions.

El conjunto de Luis Enrique ha encajado al menos un gol en cada uno de sus últimos cuatro compromisos. Esto hace que el mercado de ambos equipos anotan, con una probabilidad implícita de apenas 57,10 %, sea una oportunidad generosa.

Brest vs PSG Apuesta 1: Ambos equipos anotan - Sí @ 1.75 en Sportium

El Brest ha estado en partidos de muchos goles esta temporada

El PSG le marcó seis al Slovan Bratislava el miércoles por la noche. Ferran Torres ya suma cinco goles en cuatro apariciones desde su llegada procedente del Barcelona. Ousmane Dembélé sumó dos más de jugada. El Brest, por su parte, ha estado involucrado en partidos de muchos goles durante toda la temporada.

Sus tres partidos han dejado cuatro, cuatro y tres goles respectivamente. También generaron seis ocasiones claras solo en el empate ante el Toulouse.

El Brest encajó 55 goles la temporada pasada, el tercer peor registro de la Ligue 1. La preocupación es la floja forma goleadora del PSG en liga, lo que podría restar atractivo a esta apuesta. Aun así, cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos en el Stade Francis-Le Blé han dejado cuatro o más goles.

Brest vs PSG Apuesta 2: Total - Más de 3.5 goles @ 1.95 en Sportium

Confiando en el brutal historial entre ambos

El PSG tiene la calidad para ganar este partido con comodidad. Torres y Dembélé se repartieron cinco goles entre semana.

El Brest solo ha ganado tres de sus 36 enfrentamientos ligueros ante el PSG. Es su peor registro contra cualquier otro club actual de la máxima categoría. Llevan más de 30 partidos sin poder vencerlo.

Julien Lachuer, además, se queda sin dos centrales: el capitán Brendan Chardonnet y Justin Bourgault. El riesgo evidente es la forma liguera del PSG, con dos puntos de tres partidos. Perdieron en casa ante el Mónaco hace poco más de una semana. Sin embargo, la goleada por 6-1 al Slovan Bratislava sugiere que el equipo ha pulsado el botón de reinicio.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Brest vs PSG Apuesta 3: Hándicap 3 vías - PSG (-1) @ 1.75 en Sportium

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