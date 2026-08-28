Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Barcelona vs Rayo Vallecano por LaLiga el 31/08/26. El Barça no ha encajado en LaLiga tras sus victorias sobre el Elche y el Athletic Club, mientras que el inicio de temporada del Rayo sugiere que podría sufrir ante el conjunto visitante.

Mejores apuestas Barcelona vs Rayo Vallecano

Barcelona gana y Ambos equipos anotan - No ⭐ @ 2.05 en Luckia

Barcelona gana a cero (primera mitad) ⭐ @ 1.77 en Luckia

Raphinha 2+ tiros a puerta ⭐ @ 1.72 en Luckia

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Barcelona vs Rayo Vallecano son cortesía de Luckia, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Barcelona 2-0 Rayo Vallecano

Barcelona 2-0 Rayo Vallecano Pronóstico de goleadores: Barcelona: Raphinha, Yamal

El Barcelona disputa su tercer partido en un corto periodo de tiempo el lunes por la noche, cuando el Rayo Vallecano visita el Camp Nou en el último encuentro de la Jornada 3.

Los campeones de Hansi Flick comenzaron con una goleada de 5-0 en Elche y siguieron con una victoria por 2-0 sobre el Athletic Club el jueves. Raphinha recibió un pase filtrado de Pedri y superó a Unai Simón para marcar. Fermín López anotó después el segundo gol del Barcelona ya avanzado el partido. Son ya 20 victorias consecutivas como local en liga para el equipo de Flick.

Rodri, fichado del Manchester City por 65,4 millones de libras con un contrato de cuatro años, debutó saliendo desde el banquillo ante el Athletic. El centrocampista está deseando lograr su primera titularidad ante el Rayo Vallecano el lunes.

El Rayo suma un punto de dos partidos con el nuevo técnico Beñat San José. Cayeron 2-1 ante el Sevilla antes de empatar 1-1 con el Alavés. Ese encuentro se trasladó a Butarque, en Leganés, por problemas de seguridad en Vallecas. La disputa del Rayo con la Comunidad de Madrid por su estadio amenaza con descarrilar su temporada antes de que haya comenzado de verdad.

Su plantilla también arrastra varios problemas. Augusto Batalla (pierna), Isi Palazón (muscular) y Luiz Felipe (isquiotibial) son baja, mientras que el centrocampista Pathe Ciss se plantea salir del club antes de que cierre el mercado. San José tampoco ha logrado fichar aún a su portero preferido. Dani Cárdenas sigue bajo palos mientras el Rayo negocia el fichaje de Aitor Fernández, del Osasuna.

Alineaciones probables Barcelona vs Rayo Vallecano

Posible alineación del Barcelona:

J. García, E. García, Cubarsí, Gerard Martín, Espart, Rodri, Pedri, Fermín López, Yamal, Raphinha, Gordon

Posible alineación del Rayo Vallecano:

Cárdenas, Balliu, Lejeune, Pelayo Fernández, Rațiu, Óscar Valentín, Unai López, De Frutos, Pedro Díaz, Álvaro García, Camello

El Barça, favorito para dejar su portería a cero

El Barcelona no ha encajado ante el Rayo como local en sus últimos cuatro enfrentamientos, ganando tres de ellos. Llegó una victoria por 3-0 en mayo de 2024, y un penalti de Robert Lewandowski resolvió un 1-0 en febrero de 2025.

Por su parte, Ronald Araújo marcó de cabeza tras un córner de João Cancelo en una victoria por 1-0 el pasado marzo. La excepción fue un empate sin goles en agosto de 2022.

La llegada de Rodri debería reforzar el centro del campo culé, mientras el equipo de Flick ya ha dejado su portería a cero ante Elche y Athletic Club. Sin Isi Palazón, el Rayo podría no tener suficiente calidad ofensiva para romper ese patrón, con una probabilidad implícita del 48,78 %. Apostar por este resultado a una cuota superior a la probabilidad real parece la principal opción de valor entre nuestras predicciones del Barcelona vs Rayo Vallecano.

Barcelona vs Rayo Vallecano Apuesta 1: Barcelona gana y Ambos equipos anotan - No @ 2.05en Luckia

Valor en una ventaja culé al descanso y portería a cero

El Barcelona se ha ido al descanso por delante en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos. Todas esas ventajas fueron exactamente 1-0.

Araújo marcó en el minuto 24 el pasado marzo, mientras que Yamal transformó un penalti en el 39 en Vallecas el pasado agosto. Lewandowski anotó de penalti en el minuto 28 en febrero de 2025 y puso por delante al Barcelona a los tres minutos en mayo de 2024.

La única excepción fue en 2024, cuando Unai López adelantó al Rayo. Con el Rayo utilizando todavía al portero suplente Dani Cárdenas, la probabilidad implícita del 56,50 % ofrece valor en el mismo resultado.

Barcelona vs Rayo Vallecano Apuesta 2: Barcelona gana a cero (primera mitad) @ 1.77en Luckia

El nuevo capitán, listo para marcar ante el Rayo

Raphinha es el nuevo capitán del Barcelona y todo apunta a que será su delantero centro principal esta temporada, con tres goles en sus dos primeros partidos.

Marcó dos veces en la goleada por 5-0 en Elche antes de superar a Unai Simón para abrir el marcador ante el Athletic.

Los datos de Opta le sitúan en un promedio de dos tiros a puerta por partido, con 0,47 xG (goles esperados) por disparo. Estas cifras reflejan tanto su volumen de tiro como la calidad de las ocasiones generadas por su rol central. Ante un Rayo aún por asentarse, el brasileño tiene sin duda más de un 58,14 % de probabilidades de acertar en la diana en al menos dos ocasiones.

Barcelona vs Rayo Vallecano Apuesta 3: Raphinha 2+ tiros a puerta @ 1.72en Luckia

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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