Atlético Madrid vs Real Sociedad Pronóstico y Apuestas La Liga 13/9/26

Atlético Madrid vs Real Sociedad promete ser un duelo apretado a jugarse en la cancha del Municipal de Anoeta.

Mejores apuestas Atlético Madrid vs Real Sociedad

Empate ⭐️ 3.50 en Codere

Ambos anotan ⭐️ 1.53 en Codere

Menos de 2.5 goles ⭐️ 2.20 en Codere

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Atlético Madrid 1-1 Real Sociedad

Pronóstico de goleadores: Atlético Madrid: Alex Baena-Real Sociedad: Luka Sucic

Sin duda, el Atlético Madrid vs Real Sociedad es un duelo repleto de emociones y una rivalidad que no deja nada que desear en las últimas veces que ambos equipos se han enfrentado, con un empate a un solo gol en dos encuentros seguidos en Anoeta. Contando que el conjunto colchonero llega de perder entre semana ante Liverpool por la Champions League, por lo que un triunfo será fundamental en sus aspiraciones.

El plantel de Diego Simeone sigue sin encontrar la brújula en este arranque de liga, luego de ser sexto de la tabla con una victoria, un empate y una derrota por debajo del Deportivo La Coruña y Real Betis de Sevilla. Pese a que su ofensiva siga con un rendimiento mayor al 60% de efectividad, el bloque defensivo deja mucho que desear con seis goles recibidos en cuatro fechas disputadas.

Por otro lado, Real Sociedad no está en su mejor versión al contar con una victoria como local en dos encuentros, con una diferencia de goles de uno nada más. Su triunfo frente a Elche fue fundamental para acercarse al top 10 del torneo, aunque una derrota aqui puede complicar su situación actual.

Con un Luka Sucic anotando goles, el combinado de San Sebastián convence en el ataque, pero deja mucho que desear en la defensa, por lo que el triunfo o el empate ante Atlético será un parteguas de cara a sus siguientes compromisos.

Alineaciones probables Atlético Madrid vs Real Sociedad

Posible alineación de Atlético Madrid:

Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo, Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman, Baena, Lee

Posible alineación de Real Sociedad:

Marrero, Aramburu, Zubeldia, Sarr, Gómez, Ochieng, Herrera, Soler, Guedes, Suĉić, Oyarzabal

Atlético Madrid, con una tarea complicada

El arranque de torneo de parte de los de Simeone no ha sido el mejor, luego de ser sexto de la tabla con tan sólo un triunfo en cuatro jornadas disputadas. Es de vital importancia que jugadores como Alex Baena y Ademola Lookman se mantengan con el mismo nivel de juego y exigencia en la cancha de Anoeta.

Con respecto a datos del conjunto local, quienes sumaron su segunda victoria en apenas cuatro duelos, llegan con la urgencia de sumar de a tres en casa, pensando en meterse en la pelea por un lugar en la próxima edición de copas europeas.

Conforme a los últimos resultados, es viable un empate entre los dos equipos en Anoeta.

Atlético Madrid vs Real Sociedad Apuesta 1: Empate 3.50 en Codere

Choque de Colchoneros y Vascos

La posibilidad de Ambos equipos anoten si es una posibilidad atractiva para el próximo duelo entre Atlético Madrid vs Real Sociedad en el Reale Arena, correspondiente a la fecha 5 por La Liga. Ambos equipos han demostrado fuerza en sus ofensivas, pero vulnerabilidad atrás. La Real registra seis goles a favor y ocho en contra en cuatro fechas. Mientras que Atléti cuenta con siete anotaciones y seis en contra en el mismo tiempo.

El plantel vasco llega motivado tras su victoria 3-2 frente a Elche, mientras que el conjunto madrileño viene de perder 2-1 ante Liverpool por la Liga de Campeones de Europa. Además, en sus últimos encuentros, los dos clubes han igualado a un solo gol de manera consecutiva.

Por lo que es viable que si ambos equipos anoten por lo propuesta que los dos clubes suelen disputar.

Atlético Madrid vs Real Sociedad Apuesta 2: Ambos anotan 1.53 en Codere

Duelo de titanes en Anoeta

El menos de 2.5 goles entre Atlético Madrid y Real Sociedad es muy probable que se de por el presente de ambos clubes, incluyendo que ambos han empatado a un solo gol en dos duelos consecutivos celebrados en la Estadio de Anoeta. Los locales llegan con la urgencia de una victoria de cara a lo que se viene en el torneo de liga.

Mientras que Atlético quiere reponerse de sus encuentro de la semana, luego de caer por 2-1 frente Liverpool en Anfield Road. También, el under de 2.5 cuenta con una probabilidad mayor al 50%, ya que algunos análisis recientes apuntan partidos abiertos de ambos clubes en este arranque de temporada.

Por lo que se respalda que el marcador culmine con menos 2.5 goles en el campo del Reale Arena en San Sebastián, España.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Atlético Madrid vs Real Sociedad Apuesta 3: Menos de 2.5 goles 2.20 en Codere

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