Athletic Bilbao vs Atlético Madrid Pronóstico La Liiga 05/09/2026

En el Athletic Bilbao vs Atlético Madrid se pronostica una victoria colchonera, con un ambos anotan y un gol de Alex Baena.

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Pronóstico de resultado.- Athletic Bilbao 1-2 Atlético Madrid

Pronóstico de goleador.- Athletic Bilbao: Berenguer-Atletico Madrid: Ademola Lookman y Alex Baena

Athletic Bilbao no ha tenido el mejor arranque de temporada al sumar una sola victoria, siendo en el partido anterior 0-2 frente a Celta de Vigo. Por lo que será fundamental no perder en San Mamés, con miras en corregir un porcentaje de rendimiento de juego que está por debajo del 70% de efectividad.

Con respecto a los resultados, el técnico alemán, Edin Terzic, deberá de resolver el rompecabezas por la lateral izquierda, incluyendo la falta de fabricación de juego con los dos contenciones, Beñat Gerenabarrena e íñigo Ruiz de Galarreta, quien apenas suma una asistencia en dos juegos como titular. La baja de cinco jugadores por lesión es otra incógnita a resolver, por lo que el improvisar no será un factor a tomar en cuenta.

Mientras que el equipo visitante comenzó con el pie derecho con dos victorias consecutivas y un empate en tres fechas disputadas y, pese a la polémica ligada a Julián Álvarez, Diego Simeone mantiene un plantel sólido en la ofensiva con la incorporación de Alex Baena y Ademola Lookman, resolviendo un acertijo tras la salida de Antoine Griezmann al futbol de los Estados Unidos.

La veces que se han enfrentado ambos equipos, la ventaja se la lleva el Atlético Madrid con 23 victorias sobre 11 de los de San Mamés, aunque parejos cuando los Colchoneros visitan tierras vascas con ocho triunfos para cada uno. Hoy, la situación beneficia a los madrileños y prevé un triunfo del equipo visitante.

Alineaciones Probables Athletic Bilbao vs Atlético Madrid

Posible alineación de Athletic Bilbao:

Simón, Areso, Paredes, Laporte, Berchiche, de Galarreta, Gerenabarrena, Navarro, Sancet, Berenguer, Williams

Posible alineación de Atlético Madrid:

Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo, Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman, Baena, Lee

Atlético Madrid, con un arranque positivo en La Liga

En tres fechas disputadas, el equipo de Diego Simeone cuenta con dos victorias consecutivas y un empate frente a Villarreal en casa. Es de vital importancia que jugadores como Alex Baena y Ademola Lookman se mantengan con el mismo nivel de juego y exigencia en la cancha de San Mamés.

Con respecto a los datos recientes del equipo local, quienes sumaron su primera victoria el fin de semana pasado y siguen sin ganar en casa, con una efectividad menor al 80% a comparación a su rendimiento del torneo pasado, llegan con la urgencia de sumar de a tres puntos de local, pensando en pelear por un lugar en copas europeas.

El buen comienzo de campaña de parte del Atlético respalda una victoria frente Athletic en Bilbao.

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Choque de Leones y Colchoneros

Los encuentros entre ambos equipos suelen culminar con muchos goles. Pues el último enfrentamiento directo de liga terminó con un 3-2 a favor del Atlético Madrid, cumpliendo la opción de que ambos clubes anoten.

En el historial reciente, los duelos entre Leones y Colchoneros suelen ofrecer varias alternativas en ataque, aunque el equipo madrileño ha demostrado un mejor rendimiento con una ventaja de 23 duelos ganados sobre 11 de los locales durante los últimos años.

Con lo visto en las campañas recientes, se ve viable que sumen uno o dos goles cada uno en el Estadio San Mamés.

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Alex Baena enrachado con Atlético

La última vez que ambos club se vieron las caras en el torneo de liga, el jugador andaluz, Alex Baena, saltó al campo titular y, pese a que no marcó un gol, aportó una asistencia decisiva para que el delantero noruego, Alexander Sorloth, anotara en la victoria 3-2 en la cancha del Wanda Metropolitano.

Hoy, la situación actual del plantel colchonero beneficia a Baena, ya que el extremo izquierdo viene de firmar actuaciones destacadas en las tres primeras fechas, luego de sumar un doblete ante Sevilla y tremendo golazo frente al Málaga, con un porcentaje de efectividad positivo que supera el 70% de la campaña pasada.

Sus números recientes respaldan que Alex Baena pueda mojar ante Athletic Club este fin de semana por La Liga.

Athletic Bilbao vs Atlético Madrid Apuesta 3: Anota un gol Alex Baena ⭐ 1.72 en Luckia

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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