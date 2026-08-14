Pronósticos Arsenal vs Manchester City: El City evita la derrota en Cardiff

Esta será la primera oportunidad para ver a Enzo Maresca en acción al frente del City. ¿Cómo se defenderá su renovada medular ante los vigentes campeones de la Premier League?

Mejores apuestas para el Arsenal vs Manchester City

Manchester City o Empate y menos de 3,5 goles a cuota 2,05 en Sportium

a cuota Omar Marmoush marca en cualquier momento a cuota 3,75 en Sportium

a cuota Empate al descanso a cuota 2,20 en Sportium

Nuestro análisis: Estado de forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: Arsenal 1-2 Manchester City

Arsenal 1-2 Manchester City Pronóstico de goleadores: Arsenal: Gyökeres | Manchester City: Marmoush, Semenyo

El torneo que abre la temporada del fútbol inglés regresa a Cardiff por primera vez desde 2006. El Arsenal, campeón de la Premier League, se mide al Manchester City, campeón de la FA Cup, este domingo por la tarde en el Principality Stadium.

La rodaje veraniego del Arsenal ha sido algo irregular. Tras imponerse por 4-1 al Girona, llegaron las derrotas ante el Real Betis y el Borussia Dortmund, antes de sellar un empate 1-1 frente al Como que se resolvió desde la tanda de penaltis.

El técnico de los Gunners, Mikel Arteta, no podrá contar con William Saliba ni con Jurriën Timber, ambos con bajas de larga duración. Por su parte, no se prevé que Rice ni Saka dispongan de minutos tras contar con un descanso ampliado. En la convocatoria hacia el sur de Gales sí han entrado Bruno Guimarães, Christos Tzolis y Piero Hincapié.

El City llega con más rodaje competitivo a día de hoy. El primer partido oficial de Enzo Maresca en el banquillo se produce tras completar una gira asiática. Aunque cayeron en la tanda de penaltis contra el Inter de Milán, los citizens lograron triunfos holgados ante los K-League All-Stars y el Atlético de Madrid.

Haaland, Doku, Guéhi, O'Reilly, Cherki y el fichaje récord Elliot Anderson reanudaron las sesiones de entrenamiento este mismo miércoles. Rodri sigue fuera tras pasar por el quirófano para operarse de la espalda, mientras que Grealish continúa afinando su puesta a punto.

Alineaciones probables del Arsenal vs Manchester City

Alineación probable del Arsenal: Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Zubimendi, Guimarães, Ødegaard; Madueke, Gyökeres, Martinelli.

Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Zubimendi, Guimarães, Ødegaard; Madueke, Gyökeres, Martinelli. Alineación probable del Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Reijnders, Anderson, Semenyo; Foden, Doku, Marmoush.

Apuesta a que el City evita la derrota en un choque cerrado en Cardiff

El Arsenal desembarca en Cardiff con una retaguardia bajo mínimos. Las ausencias prolongadas de Saliba y Timber obligan a Gabriel a liderar una defensa de circunstancias junto a Mosquera o Hincapié.

Ese desajuste puede dejar al conjunto londinense expuesto ante una línea de ataque del City que cuenta con piezas de la talla de Haaland, Marmoush, Doku y Antoine Semenyo, siendo este último uno de los nombres más destacados de la pretemporada a las órdenes de Maresca.

Sin embargo, ningún técnico querrá afrontar una tarde caótica a solo una semana del inicio liguero. Conviene recordar que seis de las últimas diez ediciones de la Community Shield se resolvieron desde el punto de penalti.

Apostar a que el City no cae derrotado en los 90 minutos reglamentarios con un tope de tres goles cubre tanto un marcador ajustado como un posible desenlace en la tanda de penaltis. Esta opción se perfila como el pronóstico de mayor valor entre nuestros consejos para este Arsenal vs Manchester City.

Apuesta 1 del Arsenal vs Manchester City: Manchester City o Empate y menos de 3,5 goles a cuota 2,05 en Sportium

Marmoush busca prolongar su gran momento tras brillar en Seúl

Omar Marmoush llega en un estado de forma envidiable, superando a casi cualquier protagonista de este choque. El atacante firmó un doblete en la victoria del City por 3-1 sobre el Atlético de Madrid en Seúl.

El factor tiempo resulta determinante. Erling Haaland no se reincorporó al grupo hasta el miércoles tras estirar sus vacaciones posteriores al Mundial. Por ello, su titularidad no está ni mucho menos garantizada y es muy factible que arranque desde el banquillo.

El gran beneficiado de este escenario es Marmoush, ya sea actuando como referencia ofensiva desde el pitido inicial o castigando a una zaga fatigada en el tramo final. Con los rumores de mercado rodeando al egipcio este verano, el ariete saltará al césped extramotivado. Frente a una zaga del Arsenal cogida con pinzas, la probabilidad del 26,67% a que Marmoush vea puerta en cualquier momento ofrece una cuota sumamente atractiva en la casa de apuestas.

Apuesta 2 del Arsenal vs Manchester City: Omar Marmoush marca en cualquier momento a cuota 3,75 en Sportium

Arranque de tanteo en los primeros 45 minutos

Cabe esperar un duelo de desgaste en Cardiff. Ni Arteta ni Maresca querrán enseñar sus cartas o conceder facilidades desde el inicio ante el que se perfila como su gran rival por el título.

Las primeras partes de tanteo son la tónica habitual en este torneo, y el estado físico de los planteles refuerza esta lectura. Haaland, Doku, Guéhi y Cherki no volvieron al trabajo de grupo hasta el miércoles, mientras que en el Arsenal no se cuenta con la participación de Rice ni de Saka.

En consecuencia, es improbable que veamos un ritmo endiablado de salida. Un primer tiempo cerrado, de estudio mutuo y que concluya en tablas se presenta como una vía de apuesta sumamente sensata para una probabilidad calculada superior al 45%.