Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Arsenal vs Chelsea por la Premier League el 06/09/26. El factor cancha y la sólida defensa de los Gunners deberían ayudarles a llevarse el derbi londinense.

Mejores apuestas Arsenal vs Chelsea

1x2 - Arsenal ⭐ 1.67 en Codere

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ 1.68 en Codere

Goleador en cualquier momento - Kai Havertz ⭐ 2.50 en Codere

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Arsenal vs Chelsea son cortesía de Betway, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Arsenal 2-1 Chelsea

Arsenal 2-1 Chelsea Pronóstico de goleadores: Arsenal: Kai Havertz, Bukayo Saka - Chelsea: Joao Pedro

La defensa del título de la Premier League por parte del Arsenal no podría haber empezado mejor. Los Gunners mantienen el pleno de victorias tras dos jornadas, algo que les gustaría conservar. Además, son uno de los dos únicos equipos de la categoría que todavía no ha recibido un gol, junto a los recién ascendidos Hull City.

Eso no es una sorpresa, ya que su título se construyó sobre la estabilidad defensiva. Incluso con la baja de William Saliba por lesión, el equipo de Mikel Arteta no ha bajado el nivel en defensa. Los del norte de Londres fueron fieles a su estilo el lunes por la noche, cuando visitaron Villa Park y se llevaron una victoria por 1-0.

Se verán realmente puestos a prueba por un Chelsea que ha comenzado con fuerza bajo su nuevo entrenador, Xabi Alonso. El exjugador del Liverpool se enfrentará por primera vez como técnico a su amigo de infancia. El encuentro se presenta como una batalla entre los hermanos vascos. Alonso debe estar satisfecho con lo que ha visto de su equipo hasta ahora.

El Chelsea llega al Emirates Stadium igualado a puntos con el campeón, aunque dos posiciones por detrás en la clasificación. El partido del domingo es una oportunidad para que ambos equipos superen a su rival local y marquen el tono de la temporada.

Alineaciones probables Arsenal vs Chelsea

Posible alineación del Arsenal:

Raya, White, Konsa, Magalhaes, Calafiori, Rice, Odegaard, Guimaraes, Saka, Tzolis, Havertz

Posible alineación del Chelsea:

Martínez, Fofana, Lacroix, Colwill, Neto, Gusto, Lavia, Hato, Palmer, Rogers, Pedro

1er Pronóstico Arsenal vs Chelsea: 1x2 - Arsenal ⭐1.67 en Codere

Además de ser los campeones y afrontar esta temporada como favoritos para revalidar el título, el Arsenal atraviesa un buen momento de forma. Han ganado sus últimos tres partidos competitivos, incluida esa difícil visita a Aston Villa. Jugar un derbi londinense en el Emirates Stadium debería suponer una motivación añadida para los Gunners.

Los hombres de Arteta solo perdieron uno de sus últimos 29 derbis londinenses de Premier League y llevan 16 partidos consecutivos sin conocer la derrota en este tipo de duelos. Será una batalla cuesta arriba para el Chelsea, pero si alguien puede alterar el ritmo de los locales, son ellos. Los Blues también suman tres victorias en tres partidos esta temporada en todas las competiciones, y podrían resultar difíciles de contener.

Sin embargo, el club del oeste de Londres ha perdido sus últimas cuatro visitas ligueras al Emirates por un marcador global de 11-2. El Arsenal está invicto ante el Chelsea en sus últimos nueve partidos de liga y 12 en total. El correspondiente encuentro de la temporada pasada terminó 2-1 a favor de los campeones, un resultado que podría repetirse este domingo.

2° Pronóstico Arsenal vs Chelsea: Ambos equipos anotan - Sí ⭐1.68 en Codere

Ya hemos mencionado que el Arsenal es uno de los dos únicos equipos de la categoría que todavía no ha recibido un gol. Eso no es casualidad, ya que Arteta ha priorizado levantar una defensa sólida. Aun así, la posible baja de Christian Mosquera por lesión y el debut como titular de Ezri Konsa podrían afectar a esa estabilidad.

La delantera del Chelsea es, sin duda, una amenaza a tener en cuenta. Los Blues son el equipo más incisivo de la Premier League, con siete goles marcados en dos partidos. El equipo de Alonso generó 10 grandes ocasiones en dos encuentros, solo por detrás del Brighton, que creó 11.

Los visitantes confiarán en poder perforar la defensa local el domingo. Cuentan con mucho poder de fuego en sus filas. Tras marcar nueve goles en tres partidos, los Blues deberían anotar al menos una vez ante la defensa más sólida de la liga. Además, en tres de los últimos cuatro enfrentamientos directos ambos equipos vieron puerta.

3er Pronóstico Arsenal vs Chelsea: Goleador en cualquier momento - Kai Havertz ⭐2.50 en Codere

Kai Havertz está disfrutando de su fútbol desde que dio el salto del oeste al norte de Londres. Aunque tuvo éxito con los Blues, su juego ha mejorado en el Arsenal. Arteta lo ha hecho titular en los dos partidos de liga y lo ha mantenido en el campo los 90 minutos completos.

El alemán abrió su cuenta particular en la primera jornada tras solo 15 minutos. Aunque no marcó ante el Villa, trabajó duro para el equipo. Su racha de dos goles en sus últimas tres apariciones lo convierte en una opción de valor.

Vale la pena señalar que Havertz ha marcado tres goles en sus últimos cuatro partidos como local ante su antiguo club. En consecuencia, nos inclinamos a pensar que puede marcar el domingo, a pesar de que existen otras opciones más claras para esta apuesta. En términos de valor, ofrece la mejor combinación.

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