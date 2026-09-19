Marsella vs PSG Pronóstico y Apuestas Ligue 1 | 20/09/26

Nuestro experto en apuestas comparte su pronóstico Marsella vs PSG. El PSG parte con opciones de aprovechar el mal momento del Marsella para llevarse la victoria.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Marsella 1-2 PSG

Pronóstico de goleadores: Marsella: Amine Gouiri - PSG: Ousmane Dembélé, Ferran Torres

Tras el primer partido de Europa League del jueves, la temporada del Marsella fue a peor durante la semana. El OM sufrió una goleada por 4-1 ante el Besiktas, prolongando su mala racha de resultados. Se esperaba mucho más del Marsella tras el nombramiento de Bruno Genesio como nuevo entrenador en verano.

El Marsella no ha tenido el mejor arranque y ahora debe prepararse para recibir a los campeones de Francia y de Europa en el Estadio Velódromo el domingo por la noche. El OM encadena tres derrotas en la Ligue 1, lo que explica que sea decimotercero en la clasificación tras cuatro jornadas. Sin embargo, este fin de semana tiene la oportunidad de reaccionar e incomodar al PSG mientras este no está en su mejor momento.

Los parisinos también arrancaron con dudas la nueva temporada. Han sufrido especialmente como visitantes y tuvieron que esperar hasta la semana pasada para lograr su primera victoria liguera del curso. A eso se sumó su contundente 6-1 ante el Slovan Bratislava en su estreno en la Champions League la semana pasada. Luis Enrique espera que su equipo pueda ahora despegar. Actualmente están siete puntos peor que en las dos últimas temporadas a estas alturas del curso.

Los campeones llegan a Marsella séptimos en la clasificación. No es una posición a la que estén acostumbrados, incluso tan pronto en la temporada. Aun así, su rendimiento como visitantes debe mejorar si quieren empezar a escalar puestos para defender su corona.

Alineaciones probables Marsella vs PSG

Posible alineación del Marsella:

De Lange, Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson, Hojbjerg, Harit, Gomes, Abdelli, Paixão, Gouiri

Posible alineación del PSG:

Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Dembélé, Kvaratskhelia, Torres

El PSG despierta tras el descanso

El PSG ha tenido un inicio relativamente lento en su campaña de Ligue 1. No es que no lo haya intentado de cara a portería, pero su eficacia goleadora ha sido un problema. Solo ha marcado seis goles en sus cuatro partidos disputados hasta ahora, por debajo de lo que se espera de un equipo de su nivel.

Les Rouges et Bleu han mostrado más facilidad para anotar en la segunda parte que en la primera. El PSG marcó cuatro de sus seis goles en la segunda mitad, lo que supone el 67% de su producción total. Al fijarnos concretamente en sus actuaciones como visitante, ese porcentaje aumenta todavía más.

Los parisinos anotaron el 80 % de sus goles después del descanso en sus partidos de liga fuera de casa esta temporada. Necesitaron encontrar esa marcha extra tras la charla del descanso y, aunque eso no es ideal para Luis Enrique, es la realidad actual. Por ello, el mercado de que el PSG destaque en la segunda mitad puede cumplirse con solidez.

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El buen momento del PSG como visitante favorece a los parisinos

Pese a ganar solo uno de sus tres partidos como visitante esta temporada, el PSG parte como claro favorito en Marsella. Eso podría deberse más al mal momento de los locales que a las carencias de los visitantes. El conjunto marsellés ha perdido sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones, tres de ellos en la Ligue 1.

Teniendo en cuenta que esas tres derrotas fueron ante equipos que actualmente ocupan puestos de los cuatro primeros, este duelo tampoco resulta atractivo para el Marsella. El PSG contaba con el mejor registro como visitante de la división la pasada temporada, cayendo en solo cuatro de sus 17 desplazamientos. Tienen calidad de sobra en su plantilla para salir de Marsella con los tres puntos.

Han derrotado a los locales en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos en todas las competiciones. Los campeones solo perdieron uno de sus últimos 10 desplazamientos al Estadio Velódromo, sumando siete victorias en esa racha. Sin embargo, hay esperanza para los hombres de Genesio de superar la defensa del PSG: solo mantuvieron una portería a cero en cuatro partidos de Ligue 1, encajando seis goles en ese tramo.

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Apostando por el hombre en racha

Cuando el PSG está de por medio, resulta fácil confiar en cualquiera de sus delanteros para ver puerta. Ferran Torres ha sido un soplo de aire fresco para los parisinos desde su llegada. Ousmane Dembélé marcó dos goles en la Champions League la semana pasada, aunque Kvicha Kvaratskhelia ha estado más discreto de lo habitual.

Sin embargo, es el hombre del bando contrario quien atraviesa un gran momento de cara a portería. Amine Gouiri ya ha sumado la mitad de todos los goles que marcó en la Ligue 1 la temporada pasada, y lo ha hecho en los cuatro primeros partidos de esta campaña. El delantero argelino ha marcado cuatro goles en otros tantos partidos de liga este curso, frente a los ocho goles en 22 apariciones de la temporada anterior.

Gouiri solo jugó 23 minutos en Europa durante la semana, lo que hace probable que Genesio lo incluya de inicio ante los campeones. Además de liderar la tabla de goleadores del campeonato esta temporada, es tercero en el mercado de xGOT (goles esperados a puerta) con 3,4. También ha superado su xG (goles esperados) de 2,49, motivo por el que esperamos que vuelva a marcar el domingo por la noche.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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