El Fulham llega al Etihad Stadium en claro contraste, con una racha de cuatro partidos sin perder, buscando alejarse aún más de los puestos de descenso.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Manchester City 3-1 Fulham

Manchester City 3-1 Fulham Pronóstico de goleadores: Manchester City: Haaland x2, Doku - Fulham: Bobb

El Manchester City recibe al Fulham el sábado a mediodía con el objetivo de reconstruir su temporada tras tres derrotas consecutivas en la Premier League.

Los hombres de Enzo Maresca se han visto claramente afectados por los problemas extradeportivos y las posibles sanciones que se rumorea podrían imponerles en las próximas semanas. La última vez que el City perdió tres o más partidos de Premier League fue en 2024. Estarán ansiosos por enderezar el rumbo ante su afición. Sin embargo, se enfrentan a un Fulham que ha empezado a encontrar su mejor forma últimamente.

La lista de lesionados de Maresca parece haberse reducido en el último mes. Sus dos principales ausencias este fin de semana serán previsiblemente Marc Guehi (muscular) y Antoine Semenyo (pierna).

Ha habido algo de luz al final del túnel para el nuevo técnico del Fulham, Álvaro Arbeloa. El español sumó solo dos puntos en sus primeros seis partidos al mando de los Cottagers. Desde su derrota en Ipswich, el Fulham ha encadenado una racha de cuatro partidos sin perder, aunque dos de ellos fueron ante los recién ascendidos Hull y Coventry.

Arbeloa solo tiene al veterano centrocampista Tom Cairney (rodilla) fuera de combate por el momento. El mediapunta de los Cottagers, Oscar Bobb, regresa este fin de semana a su exequipo. El internacional noruego estará deseoso de dejar huella.

Alineaciones probables Manchester City vs Fulham

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Nunes, Gvardiol, Dias, Khusanov, Fernandez, Anderson, Doku, Ndiaye, Cherki, Haaland

Posible alineación del Fulham:

Leno, Castagne, Robinson, Bassey, Affengruber, Berge, Charles, Bobb, Iwobi, Palacios, Garcia

El City buscará hacerse con el control desde el inicio en el Etihad

El Manchester City ha ganado cada uno de sus últimos 10 enfrentamientos con el Fulham. Esa racha incluye victorias por 4-0 y 3-0 en los últimos dos años.

Las tres derrotas ligueras del City esta temporada se han producido fuera de casa. Su rendimiento como local ha sido mucho más sólido. El City también ha llegado al descanso por delante en seis de sus últimos siete duelos ante los Cottagers.

Erling Haaland promedia 3,8 tiros por cada 90 minutos. Por su parte, Rayan Cherki ha generado 20 ocasiones.

El Fulham, además, tuvo que remontar en cada uno de sus dos últimos partidos. El Newcastle y el Aston Villa se adelantaron en el marcador antes de que los hombres de Arbeloa lograran repartir puntos. Esperamos que el City se ponga por delante al descanso, con una probabilidad implícita del 55,6 %.

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Este enfrentamiento rara vez deja de dar goles

Nueve de los últimos 10 enfrentamientos entre estos equipos han tenido tres o más goles. El City ganó 5-4 en diciembre de 2025 y 3-2 en octubre de 2024.

Ambos partidos cumplieron holgadamente esta condición. El City ha encajado 13 goles en 10 partidos de liga esta temporada. Su defensa ha estado lejos de ser impenetrable.

Gianluigi Donnarumma solo ha dejado su portería a cero en tres ocasiones, mientras que Alex Iwobi ha creado 24 ocasiones para el Fulham. Gonzalo García, por su parte, presenta un xG de 4,1 para los visitantes.

El Fulham, sin embargo, solo ha marcado 10 goles en liga. El City sí mantuvo la portería a cero en tres de los últimos cinco enfrentamientos, pero este es un City muy distinto, con una mentalidad completamente diferente.

Esperamos que ambos equipos marquen y que haya tres o más goles el sábado a mediodía, con una probabilidad implícita del 51,3 %. Esta parece la apuesta de valor del pronóstico Manchester City vs Fulham de este fin de semana.

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Haaland, el candidato obvio para romper el empate inicial

Erling Haaland acumula nueve goles en 10 partidos de Premier League. Eso representa más de dos quintas partes (43 %) de los goles ligueros del City esta temporada.

Se le atribuyen 7,1 goles esperados y 3,8 tiros por 90 minutos. Su puntuación de 7,70 es la mejor de toda la plantilla. Haaland ha marcado siete goles en sus últimos ocho partidos en todas las competiciones. También ha participado en 11 goles en sus últimos ocho enfrentamientos ante el Fulham.

El máximo goleador del Fulham, Joshua King, solo ha marcado dos goles. El City debería llevar el peso ofensivo del partido. Los citizens son terceros con 21 puntos tras 10 jornadas de liga.

Rayan Cherki también ha aportado lo suyo, con cinco goles ligueros propios. Aun así, esperamos que Haaland sea el primer jugador en marcar y vemos valor en respaldar ese resultado, con una probabilidad implícita del 36 %.

Manchester City vs Fulham Apuesta 3: Primer goleador - Erling Haaland @ 2.75 en Sportium

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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