Manchester City vs Arsenal Pronóstico y Apuestas Premier League | 19/04/26

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🔝Mejores apuestas Manchester City vs Arsenal

Victoria del Manchester City ⭐ @ 1.79 en LeoVegas

Menos de 2.5 goles ⭐ @ 1.81 en LeoVegas

Antoine Semenyo marcará o asistirá ⭐ @ 2.30 en LeoVegas

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Manchester City vs Arsenal son cortesía de LeoVegas, correctas a 18 de abril de 2026 a las 17:10 y sujetas a cambios.

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🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico del marcador: Manchester City 2-0 Arsenal

Manchester City 2-0 Arsenal Pronóstico de goleadores: Manchester City: Haaland, Semenyo | Arsenal: N/A

El destino de la Premier League 2025/26 podría decidirse este domingo en el choque de trenes entre el Manchester City y el Arsenal.

Para el City, ganar es innegociable. Un triunfo de los pupilos de Guardiola les situaría a solo tres puntos de los londinenses, con un partido menos y una diferencia de goles muy similar. El conjunto "sky blue" parte como claro favorito, avalado por un promedio de 2.40 puntos por partido en el Etihad este curso.

Como local, el City promedia 2.40 goles a favor y solo concede 0.73 tantos por encuentro. Su contundente 3-0 frente al Chelsea la semana pasada trasladó toda la presión al norte de Londres, y el Arsenal flaqueó con una derrota 2-1 en casa ante el Bournemouth. Pese a las numerosas bajas en defensa, los de Manchester han sabido mantener su imbatibilidad liguera durante nueve jornadas.

Aunque el City les pisa los talones, el Arsenal venía mostrando un gran nivel. Antes del tropiezo frente a los "Cherries", los de Arteta encadenaban cuatro victorias consecutivas en liga, manteniendo la portería a cero en tres de ellas.

El gran quebradero de cabeza para Mikel Arteta este fin de semana es la enfermería. Hay serias dudas sobre su once inicial: Bukayo Saka, Jurrien Timber y Martin Ødegaard arrastran molestias musculares, mientras que Riccardo Calafiori es duda por un golpe. Los cuatro se someterán a pruebas de última hora para ver si llegan a la cita.

⚽Alineaciones Probables Manchester City vs Arsenal

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma; Ait-Nouri, Nunes, Khusanov, Guehi; Rodri, Silva, Cherki; Doku, Semenyo, Haaland.

Posible alineación del Arsenal:

Raya; White, Lewis-Skelly, Gabriel, Saliba; Zubimendi, Rice, Dowman; Martinelli, Havertz, Gyokeres.

🔥Las mejores apuestas Manchester City vs Arsenal

1er Pronóstico Manchester City vs Arsenal: Victoria del Manchester City @ 1.79 en LeoVegas

El City quiere reabrir la lucha por el título

El historial reciente del Arsenal en el Etihad no invita al optimismo para los visitantes. Solo han ganado en una de sus últimas diez visitas al feudo del City, anotando apenas dos goles en sus últimos cuatro desplazamientos allí. Si a esto le sumamos el dominio abrumador de los locales esta temporada, la apuesta por la victoria local gana mucha fuerza.

El Arsenal está ante un dilema táctico: ¿ser conservadores o ir a por todas? Un empate sería un resultado de oro para los "Gunners", pero frenar el vendaval ofensivo del City en su casa es una tarea titánica.

Además, hay que tener en cuenta el desgaste europeo. El Arsenal viene de un esfuerzo físico enorme tras empatar sin goles ante el Sporting para sellar su pase a las semifinales de la Champions. Con las piernas cansadas y varias piezas clave entre algodones, Guardiola confiará en asfixiarlos desde el pitido inicial.

2ºPronóstico Manchester City vs Arsenal: Menos de 2.5 goles @ 1.81 en LeoVegas

Apuesta al "Under": Menos de tres goles en el marcador

Cinco de los últimos siete enfrentamientos oficiales entre City y Arsenal terminaron con dos goles o menos. Sin embargo, el mercado de esta casa de apuestas estima que solo hay un 55.25% de probabilidades de que esto ocurra el domingo. Aquí es donde vemos el verdadero valor en este mercado para tus pronósticos.

Hay demasiado en juego. Cabe esperar que ambos pequen de precavidos, especialmente en los primeros compases del juego. El Arsenal buscará desesperar al City el mayor tiempo posible; saben que el empate sigue siendo un resultado excelente para sus intereses.

El único riesgo para este "Under 2.5 goles" sería un gol tempranero de los locales. En ese escenario, un Arsenal mermado físicamente podría desmoronarse. No obstante, su solidez defensiva mostrada el miércoles ante el Sporting demuestra que, aun con bajas, este equipo tiene mucho oficio.

3er Pronóstico Manchester City vs Arsenal: Antoine Semenyo marcará o asistirá @ 2.30 en LeoVegas

Semenyo: El factor X de Guardiola

Existe un valor interesante en los mercados de este operador si nos fijamos en la actuación de Antoine Semenyo. El exdelantero del Bournemouth registró seis participaciones directas en goles (marcando o asistiendo) en sus diez apariciones en Premier desde que aterrizó en el City.

Esto supone que ha visto puerta o dado un pase de gol en el 60% de sus partidos bajo las órdenes de Pep. Pese a ello, las cuotas sugieren que solo tiene un 43.48% de posibilidades de repetir la hazaña el domingo. No olvidemos que Semenyo fue clave con gol y asistencia en la goleada 4-0 sobre el Liverpool en los cuartos de la FA Cup.

El internacional ghanés también fue determinante en el 3-0 vs Chelsea la semana pasada y llega a este tramo final de la temporada con la confianza por las nubes. Es un gran momento para confiar en él.