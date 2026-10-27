Liverpool vs Chelsea Pronóstico y Apuestas Copa de la Liga inglesa | 28/10/26

Ambos equipos llegan a este duelo de la Copa de la Liga inglesa con fortunas contrapuestas en su liga, con el Liverpool superando al Brighton y el Chelsea cayendo ante el Tottenham.

Mejores apuestas Liverpool vs Chelsea

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Liverpool 2-1 Chelsea

Pronóstico de goleadores: Liverpool: Isak x2 - Chelsea: Welbeck

El Liverpool y el Chelsea se enfrentan por un puesto en los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa el miércoles, en lo que es posiblemente el duelo de la ronda.

Los Reds de Andoni Iraola llegan a este choque de dieciseisavos rebosantes de confianza. Vencieron 2-0 al Brighton en Anfield el domingo por la tarde, una victoria importante. Las Gaviotas han estado cerca de la zona alta de la tabla y ya han derrotado al vigente campeón, el Arsenal, esta temporada.

Es probable que Iraola alinee a un once fuerte para la visita del Chelsea, consciente de que la Copa de la Liga inglesa podría ser su mejor vía hacia un título esta temporada. Siguen sin poder contar con Conor Bradley (rodilla), junto con Dominik Szoboszlai (isquiotibiales), Giovanni Leoni (rodilla) y Jeremie Frimpong (isquiotibiales). Victor Munoz también es duda.

En cambio, el Chelsea afronta este duelo copero con frustración. Los hombres de Xabi Alonso fueron humillados 2-0 en Stamford Bridge por su rival londinense, el Tottenham, el sábado por la noche. Los Blues partían como favoritos antes del partido, pero los Spurs les infligieron su tercera derrota liguera de la 2026/27.

El mediapunta estrella del Chelsea, Cole Palmer, vio la tarjeta roja por doble amarilla ante el Tottenham. Esto significa que Palmer se perderá el partido del miércoles por sanción. Alonso tampoco cuenta con su portero titular, Emi Martínez (mandíbula), ni con Pep Chavarría (golpe) y Reece James (rodilla).

Alineaciones probables Liverpool vs Chelsea

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Kerkez, Araujo, Jacquet, van Dijk, Gravenberch, Mac Allister, Ngumoha, Barcola, Nyoni, Isak

Posible alineación del Chelsea:

Penders, Acheampong, Gusto, Fofana, Colwill, Barco, Lavia, Palestra, Estevao, Quenda, Welbeck

Los Reds, lanzados hacia los cuartos de final

Iraola no había ganado un partido de liga en casa antes del domingo. Las noches de copa han sido una historia completamente distinta en Anfield esta temporada. El Liverpool ha vencido al Atlético de Madrid, al Villarreal y al Tottenham ante su propia afición. Los Reds derrotaron 3-1 al Tottenham en la ronda anterior de la Copa de la Liga inglesa.

El Chelsea llega a Merseyside en mal estado de forma. Cayó 2-0 en casa ante el Tottenham el sábado, con el portero debutante Mike Penders anotándose un gol en propia puerta. Cole Palmer está sancionado tras su expulsión. Joao Pedro también es duda, tras perderse la derrota ante los Spurs.

Podemos esperar que el Liverpool clasifique por cualquier vía a una probabilidad implícita de solo el 54,1 %. Esto cubre también una posible tanda de penaltis. Esta cuota parece corta, teniendo en cuenta que el Chelsea se queda sin varios de sus jugadores decisivos en el último tercio del campo.

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Los locales, favoritos para golpear primero ante un Chelsea mermado

El Liverpool ha entrado en una gran racha de cara a puerta. Marcó 12 goles en tres partidos antes de vencer 2-0 al Brighton. Alexander Isak lidera el ataque, con cinco goles en seis apariciones en liga. También firmó el gol de la victoria ante el Brentford.

El Chelsea ha encajado 15 goles en ocho partidos de liga, el peor registro entre los cinco primeros de la tabla actual.

FotMob valora a Joao Pedro como el mejor jugador del Chelsea, con un 7,74. Su ausencia junto a la de Palmer elimina sus dos mayores amenazas de cara al miércoles por la noche. Los Reds han marcado primero en cinco de sus últimos siete enfrentamientos ante el Chelsea.

Podemos esperar que lo hagan en seis de los últimos ocho, a una modesta probabilidad implícita del 51,3 %. Esta es probablemente la mejor apuesta de valor de nuestro pronóstico Liverpool vs Chelsea.

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Valor en los goles, con un Chelsea incapaz de cerrar su portería

Los partidos del Chelsea no han sido nada cerrados en todas las competiciones bajo Xabi Alonso. Empataron 2-2 con el Hull, perdieron 3-0 en Brentford y vencieron 5-1 al Bournemouth.

Xabi Alonso no tiene una defensa asentada. Quince goles encajados en ocho partidos de liga hablan por sí solos.

Sin embargo, los Blues siguen siendo una amenaza en ataque. Han marcado 17 goles en liga, más que los 11 del Liverpool. El último enfrentamiento en Anfield entre ambos terminó 1-1.

Con Palmer fuera y Pedro todavía en duda, la rotación de plantilla será esencial para Alonso esta semana. Estos cambios pueden alterar la organización defensiva y dejar los partidos más abiertos. Podemos esperar la victoria local o el empate tras 90 minutos, además de 3 o más goles, a una probabilidad implícita del 40,8 %. La probabilidad real se acerca más al 48-50 %.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Liverpool vs Chelsea Apuesta 3: Liverpool o empate y más de 2.5 goles @ 2.45 en 1xBet

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