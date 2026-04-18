Hellas Verona vs AC Milan Pronóstico y Apuestas Serie A | 19/04/26

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Mejores apuestas Hellas Verona vs AC Milan

Ambos equipos marcan – Sí ⭐ @ 2.03 en 1xBet

Más de 2.5 goles totales ⭐ @ 2.00 en 1xBet

Rafael Leão anotará en cualquier momento ⭐ @ 2.10 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico del marcador: Hellas Verona 1-2 AC Milan

Hellas Verona 1-2 AC Milan Pronóstico de goleadores: Hellas Verona: Emmanuel Orban; AC Milan: Rafael Leao, Christian Pulisic.

El Hellas Verona viene de sufrir su cuarta derrota consecutiva tras caer 2-1 ante el Torino en el Stadio Olimpico Grande Torino.

El técnico interino, Paolo Sammarco, no ha podido sacar al club de los puestos de descenso desde su nombramiento. Desde la salida de Paolo Zanetti a principios de febrero, el Verona solo ha saboreado la victoria en una ocasión (un 2-1 a principios de marzo). Tras ese triunfo, han encadenado siete derrotas.

Por su parte, el AC Milan tampoco atraviesa su mejor momento. Ha perdido el pulso por la segunda plaza, que ahora ocupa el Nápoles. Parecía que su triunfo por 1-0 en el derbi contra el Inter relanzaría sus opciones al título, pero la realidad ha sido otra.

De hecho, han perdido tres de sus cuatro partidos desde aquel célebre derbi. El Udinese fue el último en hincarle el diente al conjunto rossonero; un gol en propia puerta de Davide Bartesaghi, sumado a los tantos de Jurgen Ekkelenkamp y Arthur Atta, sellaron una victoria histórica para los Friulani.

Massimiliano Allegri estará desesperado por enderezar el rumbo. El subcampeonato sigue estando a tiro y la pésima racha del Verona podría ser la oportunidad perfecta para que el Milan reaccione tras varios tropiezos consecutivos.

Alineaciones Probables Hellas Verona vs AC Milan

Posible alineación del Hellas Verona:

Montipo, Nelsson, Edmundsson, Fese, Belghali, Barnede, Gagliardini, Akpro, Oyegoke, Harroui, Bowie.

Posible alineación del AC Milan:

Maignan, Pavlovic, De Winter, Athekame, Bartesaghi, Rabiot, Modric, Ricci, Leao, Pulisic, Saelemaekers.

Las mejores apuestas Hellas Verona vs AC Milan

1er Pronóstico Hellas Verona vs AC Milan: Ambos equipos marcan – Sí @ 2.03 en 1xBet

Las redes se moverán en el Bentegodi

El Verona logró ver puerta en su último encuentro tras cuatro partidos de sequía. El empate provisional de Kieran Bowie en la primera mitad ante el Torino demostró que los Gialloblu aún tienen algo de pólvora arriba. Con ese gol, el Verona mantiene un promedio cercano a un tanto por partido en liga.

El Milan concede una media de 0.69 goles fuera de casa, pero ha perdido en sus dos últimos desplazamientos. Los Rossoneri no son invulnerables atrás, ni siquiera ante un rival que ostenta la segunda cifra goleadora más baja de la Serie A (23 tantos).

Además, el Verona solo ha dejado su portería a cero en uno de sus últimos 14 partidos como local. Un dato aún más preocupante para ellos: son el equipo que más goles recibe después del minuto 75 en toda la competición (18).

Aunque solo en uno de los últimos cinco partidos del Milan fuera de casa marcaron ambos equipos, este duelo apunta a que habrá goles en las dos porterías. El Milan se ha quedado en blanco en dos jornadas seguidas, algo que motivará al equipo de Allegri para afinar la puntería en esta casa de apuestas.

2ºPronóstico Hellas Verona vs AC Milan: Más de 2.5 goles totales @ 2.00 en 1xBet

Duelo de necesitados con olor a gol

Ambos equipos han tenido problemas para marcar recientemente; tanto Milan como Verona se han quedado sin anotar en tres de sus últimos cinco encuentros.

Los últimos tres partidos ligueros del Milan como visitante tuvieron menos de 2.5 goles, al igual que los últimos tres del Verona. Sin embargo, el cuadro Gialloblu es el segundo equipo que más veces ha superado la línea de 2.5 goles en la tabla, con 19 de 32 partidos por encima de esa cifra.

Esto es lo que hace que este choque sea tan prometedor. Ambos equipos saldrán a morder para cambiar su dinámica: el Verona pelea por la supervivencia y el Milan por no despedirse definitivamente de la segunda plaza.

Aunque solo 14 partidos del Milan esta campaña han superado los 2.5 goles, los rossoneros no pierden en este estadio desde diciembre de 2017, encadenando seis victorias seguidas. Estarán motivados para marcar. Todo apunta a que veremos más de dos goles.

3er Pronóstico Hellas Verona vs AC Milan: Rafael Leão anotará en cualquier momento @ 2.10 en 1xBet

Leao, el faro para guiar al Milan

Rafael Leao está sufriendo para ofrecer su mejor versión este curso. El extremo portugués suma 10 goles y dos asistencias en 26 apariciones, pero su ritmo anotador se ha estancado.

La última vez que Leao celebró un gol fue en la victoria por 2-0 ante el Cremonese en marzo. Desde entonces, encadena cuatro partidos sin marcar, habiéndose perdido uno por dolores en el aductor. Reapareció solo nueve minutos contra el Nápoles y no logró ser determinante ante el Udinese.

El Milan corre el riesgo de perder tres partidos seguidos de liga sin anotar por primera vez desde abril de 1967. Leao será el hombre de referencia para evitar este registro histórico negativo. Dada su explosividad y calidad individual, no sería una sorpresa que se convierta en el protagonista de la noche para este operador.