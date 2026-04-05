Girona vs Villarreal principales apuestas LaLiga | 06/04/2026

+

✨Mejores apuestas Girona vs Villarreal

Gana Villarreal ⭐@2.20 en bwin

Girona no marca ⭐ @3.25 en bwin

Nicolas Pépé anota en cualquier momento ⭐@4.20 en bwin

Esperamos una victoria del Villarreal con un marcador de 0-2.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Girona vs Villarreal son cortesía de bwin, correctas a 5 de abril de 2026 a las 16:40 y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código de bono bwin para España puedes apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida. Si deseas ampliar tu conocimiento sobre apuestas deportivas online, te recomendamos consultar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas en España

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Girona recibe a Villarreal en este tramo final de LaLiga con la misión clara de consolidar su permanencia en la máxima categoría. Aunque logró tomar cierta distancia respecto al descenso, sus recientes resultados irregulares han vuelto a generar cierta presión en la recta decisiva del campeonato.

El conjunto catalán solo ha conseguido una victoria en sus últimos cinco partidos, una racha que ha frenado su impulso y lo mantiene relativamente cerca de la zona baja. Por ello, volver a sumar puntos en casa se convierte en una necesidad urgente para evitar complicaciones innecesarias.

Ante este escenario, Girona sabe que hacerse fuerte como local puede marcar la diferencia. Cada punto cuenta en este cierre de temporada, y cortar la mala dinámica reciente será clave para encarar con mayor tranquilidad las últimas jornadas.

Enfrente estará un Villarreal que llega en un gran momento, con tres victorias en sus últimos cinco encuentros. El “Submarino Amarillo” ha sabido aprovechar la caída de sus rivales directos para escalar posiciones y ubicarse en el tercer lugar de la tabla.

Mantener esa posición es fundamental para Villarreal, ya que confirmaría la excelente campaña que viene realizando. Además, visitar Girona representa una oportunidad atractiva para seguir sumando, especialmente en una plaza donde históricamente ha conseguido resultados positivos.

⚽Posibles Alineaciones Girona vs Villarreal

Posible alineaciónGirona:

Gazzaniga; Arnau, Blind, Reis, Rincón; Roca, Ounahi, Witsel, Beltrán, Tsygankov; Vanat.

Posible alineaciónVillarreal:

Luiz Junior; Mourino, Navarro, Veiga, Pedraza; Pépé, Comesaña, Gueye, Moleiro; Moreno, Mikautadze.

1er Pronóstico Girona vs Villarreal: Gana Villarreal ⭐@2.20 en bwin

Villarreal parte como gran favorito para este encuentro, respaldado por el buen rendimiento que ha mostrado en las últimas fechas. Su dinámica positiva refleja un equipo sólido, con una idea de juego clara y un funcionamiento mucho más estructurado que el de su rival.

En contraste, Girona, si bien ha logrado algunos buenos resultados como local, todavía no consigue consolidar un rendimiento consistente. Sus altibajos recientes evidencian dificultades para sostener su nivel a lo largo de los partidos, algo que puede pesar ante un equipo más equilibrado.

Además, el historial reciente inclina aún más la balanza a favor del Villarreal. El conjunto amarillo ha ganado en sus últimas siete visitas a Girona con resultados contundentes, lo que refuerza la idea de que, tanto por presente como por antecedentes, llega como el principal candidato a quedarse con la victoria.

2° Pronóstico Girona vs Villarreal: Girona no marca ⭐@3.25 en bwin

Si bien Girona ha mostrado un nivel ascendente como local y ha sido relativamente consistente de cara al gol, hay un dato que no se puede pasar por alto. En cinco de sus últimos seis partidos recibiendo a Villarreal, solo ha logrado anotarle un gol, lo que evidencia lo incómodo que resulta este rival para su ataque.

Sin duda, Villarreal ha sido un oponente especialmente complicado para Girona, y más aún considerando el buen momento que atraviesa actualmente. Con estos antecedentes y el presente de ambos equipos, todo apunta a que esta tendencia podría mantenerse, convirtiéndose en una opción atractiva por la cuota que ofrece.

3er Pronóstico Girona vs Villarreal: Nicolas Pépé anota en cualquier momento ⭐@4.20 en bwin

Gracias al buen funcionamiento ofensivo del equipo y a su alto promedio goleador, jugadores como Nicolas Pépé encuentran constantemente situaciones favorables para marcar. El atacante marfileño ha sabido aprovechar el contexto colectivo, destacando por su movilidad y capacidad para aparecer en zonas de peligro.

A lo largo de la temporada, Pépé ha mostrado una gran versatilidad, alternando entre la posición de delantero y extremo, convirtiéndose en una pieza importante dentro del esquema de Marcelino. Su adaptación a distintos roles le ha permitido mantener una influencia constante en el frente de ataque.

Además, llega en un gran momento tras anotar en dos partidos consecutivos frente a Alavés y Real Sociedad. No cabe duda de que atraviesa una racha positiva, y considerando su actualidad, la cuota ofrecida resulta más que atractiva para confiar en una buena posibilidad de gol.