Getafe vs Barcelona Pronóstico y Apuestas LaLiga | 25/04/26

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🔝Mejores apuestas Getafe vs Barcelona

Primera parte - Menos de 0.5 goles ⭐ @ 3.05 en Codere

Getafe o Empate (Doble oportunidad) ⭐ @ 2.40 en Codere

Ambos equipos marcan: No ⭐ @ 1.85 en Codere

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🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Getafe 0-0 Barcelona

Ambos conjuntos llegan a esta cita tras lograr sendas victorias por 1-0 entre semana. El Getafe supo aprovechar la "resaca" de la Real Sociedad tras la final de la Copa del Rey para imponerse en San Sebastián. Los azulones han sumado tres victorias en sus últimos cuatro encuentros, lo que les mete de lleno en la pelea por los puestos europeos.

Por su parte, el Barcelona amarró los tres puntos contra el Celta de Vigo el miércoles, pero la nota negativa fue la lesión de Lamine Yamal, que podría perderse lo que queda de temporada. Esta victoria supuso la séptima en ocho partidos oficiales para los líderes de la tabla. No obstante, en ese mismo periodo, sufrieron el varapalo de quedar eliminados de la Champions League a manos del Atlético de Madrid.

⚽Alineaciones Probables Getafe vs Barcelona

Posible alineación del Getafe:

Soria; Iglesias, Boselli, Duarte, Abqar, Femenia; Arambarri, Djene, Milla; Satriano, Vázquez.

Posible alineación del Barcelona:

J. García; Balde, Martín, Araujo, Koundé; De Jong, Pedri, Rashford; Fermín, Bardghji, Lewandowski.

🔥Las mejores apuestas Getafe vs Barcelona

1er Pronóstico Getafe vs Barcelona: Primera parte - Menos de 0.5 goles @ 3.05 en Codere

El planteamiento defensivo de los locales

Una vez más, se espera que el Getafe despliegue una estrategia marcadamente defensiva. El equipo madrileño cuenta con una de las retaguardias mejor organizadas de LaLiga y su línea de cinco atrás resulta muy difícil de flanquear.

El club del sur de Madrid ostenta el mejor registro defensivo del campeonato español si exceptuamos a los dos primeros equipos clasificados, encajando apenas un gol por partido de media. Sin embargo, su capacidad realizadora es limitada: su promedio de 0,88 goles a favor por cada 90 minutos es el segundo más bajo de la categoría.

Especialmente cerradas están siendo las primeras partes en el Coliseum esta temporada. El equipo de Bordalás solo ha encajado dos goles antes del descanso en 15 partidos como local. De hecho, el 60% de sus choques en casa llegaron al intermedio con el 0-0 inicial.

Con el Barcelona posiblemente mermado por las bajas de Lamine Yamal y Raphinha, es muy factible que esta tendencia se mantenga. Apostar por el "Menos de 0.5 goles en la primera mitad" tiene mucho valor, con una probabilidad implícita del 33,3%.

2ºPronóstico Getafe vs Barcelona: Getafe o Empate (Doble oportunidad) @ 2.40 en Codere

Un desplazamiento complicado para el Barcelona

Este es, históricamente, uno de los campos más espinosos en el calendario liguero del Barça. El Getafe es un equipo físico y rocoso que suele desesperar a los gigantes catalanes. Con los azulones asentados este año en el 'top 6', la tarea no será más sencilla este sábado.

La última victoria culé en este feudo data de septiembre de 2019, con un equipo donde aún formaban Gerard Piqué, Sergio Busquets o Luis Suárez. El Getafe ganó 1-0 en la temporada siguiente, y desde entonces, los cuatro enfrentamientos posteriores terminaron en tablas.

El Getafe ha dado un salto de calidad en este 2026, y los fichajes invernales de Luiz Vázquez y Martín Satriano han formado una dupla ofensiva muy seria. Solo han perdido tres de sus últimos 12 compromisos. Por ello, vemos mucho valor en que el equipo de Bordalás logre evitar la derrota ante el Barça una vez más este fin de semana.

3er Pronóstico Getafe vs Barcelona: Ambos equipos marcan: No @ 1.85 en Codere

Se prevén pocos goles en el Coliseum

Si bien sería sorprendente que el Barcelona encadene 5 visitas sin ganar en este estadio, su sequía goleadora es aún más inexplicable. Solo han logrado marcar una vez en el Coliseum desde aquel triunfo hace siete años.

Entre 2022 y 2023, hasta tres enfrentamientos directos acabaron sin goles. Si sumamos los duelos en la Ciudad Condal, solamente uno de los últimos ocho cara a cara registró goles por parte de ambos bandos.

Considerando los problemas físicos y la carga de partidos, hay muchas posibilidades de que el ataque visitante vuelva a encasquillarse. Aun así, Hansi Flick puede estar satisfecho con la mejoría defensiva de su cuadro defensivo; el Barça solo ha recibido cinco goles en sus últimas ocho jornadas ligueras.

Antes de llegar a este choque, solo uno de los últimos ocho partidos del Getafe terminó con goles en ambas porterías. Apostar a que al menos un equipo se queda sin marcar ofrece un valor interesante en esta casa de apuestas, con una probabilidad implícita del 52,6%.