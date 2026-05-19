Friburgo vs Aston Villa Pronóstico y Apuestas Final Europa League | 20/05/26

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🔥Mejores apuestas Friburgo vs Aston Villa

Ambos equipos anotarán – Sí ⭐ @ 2.10 en Codere

Más de 3.5 goles totales ⭐ @ 3.75 en Codere

Vincenzo Grifo anota en cualquier momento ⭐ @ 5.00 en Codere

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📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción del resultado: Friburgo 2-2 Aston Villa (3-2 t.s.)

Friburgo 2-2 Aston Villa (3-2 t.s.) Predicción de los goleadores: Friburgo: Igor Matanovic, Vincenzo Grifo, Johan Manzambi; Aston Villa: Ollie Watkins, John McGinn

Está a punto de escribirse un capítulo dorado en el fútbol europeo. Dos proyectos con trayectorias completamente opuestas se ven las caras para definir al campeón de la Europa League 2025/26.

El Friburgo busca levantar el primer gran título de su historia, mientras que el Aston Villa persigue su primera corona europea en más de 40 años. La tensión y la ambición están por las nubes.

El Friburgo selló el pase al partido más importante de su trayectoria tras dejar en el camino al SC Braga, finalista en 2011. El conjunto alemán firmó una remontada espectacular tras el 2-1 de la ida, gracias a un doblete de Lukas Kübler que tumbó a un cuadro portugués que terminó con 10 jugadores.

Tras esa intensa eliminatoria de semifinales, los Breisgau-Brasilianer disputaron sus dos últimos compromisos en la Bundesliga. Primero cayeron por 3-2 ante un Hamburgo asentado en la zona media, pero se resarcieron a lo grande goleando 4-1 al RB Leipzig (tercer clasificado) en el Europa-Park Stadion para certificar la séptima plaza liguera.

Por su parte, el Aston Villa logró cortar una racha negativa de tres derrotas consecutivas, que incluía el tropiezo por 1-0 en la ida de semifinales frente al Nottingham Forest. Los de Birmingham pasaron por encima del Forest con un rotundo 4-0 en Villa Park para clasificarse a la que será apenas su segunda final europea.

Posteriormente, el Villa empató 2-2 contra el ya descendido Burnley y selló su boleto para la próxima Champions League tras imponerse por un vibrante 4-2 a un Liverpool en horas bajas.

Todo el trabajo de la temporada se reduce a noventa minutos (o más) en el Besiktas Park. Anticipamos un choque de poder a poder que bien podría estirarse hasta la prórroga o, por qué no, decidirse desde el punto de penalti. Estambul se prepara para otra noche europea de auténtico infarto.

⚽Alineaciones Probables Friburgo vs Aston Villa

Posible alineación del Friburgo:

Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Manzambi, Beste, Höler; Grifo, Matanovic.

Posible alineación del Aston Villa:

Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Lindelöf, Tielemans, McGinn, Rogers; Buendía, Watkins.

👑Las mejores apuestas Friburgo vs Aston Villa

1er Pronóstico Friburgo vs Aston Villa: Ambos equipos anotarán – Sí @ 2.10 en Codere

Las redes se moverán en ambas porterías

Pese a encontrarnos en el tramo final del curso, el Friburgo no ha levantado el pie del acelerador. De hecho, el bloque alemán encadena cinco partidos seguidos viendo puerta y ha marcado en ocho de sus últimos 10 compromisos oficiales en todas las competiciones.

Una de las grandes razones del éxito del esquema de Julian Schuster radica en su tremenda pegada. El técnico germano ha sabido amalgamar a la perfección juventud y veteranía, con futbolistas como Vincenzo Grifo y Johan Manzambi como claros exponentes de ambas realidades. El gol no es un problema para ellos.

En lo que respecta al Villa, tres de sus últimos cinco encuentros oficiales registraron goles por parte de ambos bandos. Curiosamente, ninguno de sus tres partidos más recientes en la Europa League cumplió con este patrón; la última vez que vimos un "Ambos anotan" de los ingleses en el viejo continente fue en el triunfo por 3-1 ante el Bolonia en la ida de cuartos de final.

Con un trofeo histórico en juego, lo lógico es esperar dinamita en las dos áreas. Ni Emiliano Martínez ni Noah Atubolu lo tendrán fácil para colgar el cero en su portería en esta final de alto voltaje en tierras turcas.

2ºPronóstico Friburgo vs Aston Villa: Más de 3.5 goles totales @ 3.75 en Codere

Se anticipa un festival de goles en Estambul

El Friburgo ha marcado un mínimo de dos goles en cada uno de sus últimos tres partidos oficiales y en todos ellos se superó la barrera de los 3.5 goles totales. Si analizamos su andadura en la Europa League, los alemanes han anotado tres o más dianas en cuatro de sus seis eliminatorias directas de esta campaña.

En el campeonato doméstico, 13 de sus 34 jornadas de la Bundesliga rebasaron los 3.5 goles, incluyendo tres de las últimas cuatro. Sus partidos de liga en esta temporada 2025/26 promediaron 3.2 goles por encuentro, una estadística que refleja a la perfección la propuesta abierta de sus compromisos.

El Aston Villa maneja registros muy similares. Los Villanos también han visto puerta al menos dos veces en sus últimas tres citas competitivas, superando con creces la línea de los 3.5 goles en todas ellas. Además, han festejado tres tantos en tres de sus últimos cuatro partidos de Europa League.

La pólvora está más que encendida en ambos vestuarios. No hay motivos para pensar que la tendencia vaya a cambiar en la cita definitiva. Estamos ante una final europea crucial para dos plantillas hipermotivadas por levantar un título grande, lo que invita a arriesgar en ataque.

3er Pronóstico Friburgo vs Aston Villa: Vincenzo Grifo anota en cualquier momento @ 5.00 en Codere

El talismán italiano, listo para castigar

Vincenzo Grifo es, sin lugar a dudas, el jugador diferencial del Friburgo. A sus 33 años, el atacante es el máximo goleador histórico del club y el italiano con más dianas en toda la historia de la Bundesliga. Esta final de la Europa League es el escenario idóneo para agigantar aún más su leyenda.

Grifo ha dejado su sello en forma de gol o asistencia en cada uno de los últimos cinco partidos de eliminatoria europea del Friburgo, con la única excepción de la derrota por 1-0 ante el Genk en la ida de los octavos de final.

Sus cinco dianas en 14 partidos de la Europa League este año lo sitúan en el tercer escalón de la tabla de realizadores, a solo dos de los líderes Igor Jesus y Petar Stanic. En el cómputo global de la temporada, Grifo acumula 14 goles y 10 asistencias en 52 apariciones oficiales.

En la cita más trascendental de la historia del Friburgo, sería una sorpresa mayúscula que Grifo pasara desapercibido. Si el equipo lo abastece en condiciones, tiene la calidad necesaria para romper los esquemas del Aston Villa y decantar la balanza.