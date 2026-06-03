Francia vs Costa de Marfil Pronóstico y Apuestas Amistoso Internacional | 04/06/26

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🙌Mejores apuestas Francia vs Costa de Marfil

1x2: Gana Francia ⭐ @ 1.35 en Codere

Más/Menos: Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.57 en Codere

Ambos equipos anotan (BTTS): Sí ⭐ @ 1.88 en Codere

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🔍Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Francia 2-1 Costa de Marfil

Francia 2-1 Costa de Marfil Pronóstico de goleadores: Francia: Kylian Mbappé, Michael Olise; Costa de Marfil: Bazoumana Touré

Francia, la gran favorita para levantar la Copa del Mundo este año, calienta motores para la cita global enfrentándose a Costa de Marfil este jueves. "Les Bleus" se quedaron a las puertas de la gloria en Qatar, a pesar de la histórica exhibición de Kylian Mbappé. Por desgracia, su hat-trick en la final no bastó para impedir que la Argentina de Lionel Messi se coronara campeona.

Didier Deschamps ya ha confirmado que dejará el cargo tras el torneo en Norteamérica. No cabe duda de que quiere poner fin a su ciclo conquistando el trofeo más codiciado del fútbol internacional. Para llegar en óptimas condiciones, Francia pondrá a prueba sus credenciales contra Costa de Marfil en el Stade de la Beaujoire de Nantes.

La selección africana no se achicará ante Francia, por mucho que el combinado galo ocupe el primer puesto del ranking mundial. Sus compromisos más recientes demuestran que los dirigidos por Emerse Faé tienen herramientas de sobra para hacer daño a rivales que, sobre el papel, son superiores. El seleccionador ha empezado a rejuvenecer una plantilla que acusaba el paso de los años y los resultados ya saltan a la vista.

Los "Elefantes" defendieron con honor su título de la Copa Africana de Naciones a principios de año, firmando actuaciones soberbias en el torneo. Aunque cayeron eliminados en cuartos de final, Faé acabó satisfecho con la imagen mostrada. Ahora, en plena preparación para el Mundial, tienen la oportunidad perfecta para medirse contra la élite del fútbol.

Alineaciones Probables Francia vs Costa de Marfil

Posible alineación de Francia:

Maignan, Koundé, Konaté, Upamecano, Digne, Tchouaméni, Kanté, Olise, Cherki, Barcola, Mbappé

Posible alineación de Costa de Marfil:

Fofana, Doué, Agbadou, Diomandé, Akpa, Guiagon, Sangaré, S. Fofana, Adingra, Amad, Touré

🕵️‍♀️Las mejores apuestas Francia vs Costa de Marfil

1er Pronóstico Francia vs Costa de Marfil: 1x2: Gana Francia @ 1.35 en Codere

La incontestable calidad del cuadro francés

Francia llega en una racha espectacular. Los hombres de Deschamps no conocen la derrota en sus últimos nueve partidos; de hecho, su última caída se remonta a casi un año atrás contra España. En este trayecto de nueve encuentros, los vigentes subcampeones del mundo han sumado ocho victorias, lo que supone un impresionante 89% de efectividad.

Los visitantes saben perfectamente el tipo de rival que tendrán enfrente este jueves. Sin embargo, Faé recordará a sus jugadores que solo han perdido dos de sus últimos diez compromisos. Registrar siete victorias en ese periodo es una carta de presentación que no se puede pasar por alto.

A pesar de esto, medirse al máximo candidato para el Mundial de este año es otra historia. Además, "Les Bleus" jamás han perdido un partido contra Costa de Marfil, con un balance de dos victorias en sus tres enfrentamientos previos. Por todo ello, lo normal sería que Francia regale una alegría a su afición en este amistoso internacional.

2ºPronóstico Francia vs Costa de Marfil: Más/Menos: Más de 2.5 goles @ 1.57 en Codere

Dinamita pura en las áreas

A esta selección francesa se le caen los goles de los bolsillos. Repasar sus opciones en el último tercio del campo es suficiente para intimidar a cualquier línea defensiva. El trío del PSG compuesto por Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola ya representa un auténtico dolor de cabeza por sí solo.

Si a eso le sumas nombres de la talla de Kylian Mbappé, Marcus Thuram y Jean-Philippe Mateta, se entiende al instante por qué se habla de uno de los ataques más temidos del planeta. Francia ha marcado 12 goles en sus últimos cuatro encuentros, firmando un promedio exacto de tres dianas por partido.

El conjunto visitante tampoco se queda atrás en efectividad, incluso cuando los resultados no le han sonreído. Los Elefantes anotaron 10 goles en sus cuatro presentaciones previas, registrando una media muy similar a la de sus anfitriones.

Un dato clave para tus apuestas: cada uno de los últimos siete partidos de Francia superó la barrera de los dos goles. Por su parte, cuatro de los últimos cinco duelos de Costa de Marfil también terminaron con marcador abultado.

3er Pronóstico Francia vs Costa de Marfil: Ambos equipos anotan (BTTS): Sí @ 1.88 en Codere

Los Elefantes tienen con qué herir a Le Bleu

A pesar de todo el arsenal ofensivo que posee Francia, el equipo a veces muestra ciertas lagunas en la retaguardia. Para colmo, William Saliba se perderá esta cita tras disputar la final de la Champions League la semana pasada. Deschamps tendrá que reajustar su línea defensiva, un marco ideal para que Costa de Marfil encuentre espacios de cara a portería.

Los locales han encajado al menos un gol en sus últimos tres partidos. Aunque la buena noticia para ellos es que solo recibieron un tanto en cada uno de esos duelos, Costa de Marfil saldrá motivada. El combinado visitante no se queda sin marcar desde un amistoso frente a Arabia Saudí en noviembre del año pasado.

Los pupilos de Faé tienen argumentos de sobra para perforar las redes este jueves. En tres de los partidos recientes de Francia marcaron ambos equipos, algo que también se cumplió en tres de las últimas seis citas de Costa de Marfil. Para cerrar el argumento, el último cara a cara entre ambos se saldó con un triunfo galo por 2-1, un marcador más que probable para este ensayo mundialista.