Les Bleus no han sido del todo convincentes desde que Zinedine Zidane tomó las riendas, pero siguen cumpliendo. ¿Continuará esa tendencia este lunes?

Mejores apuestas Francia vs Bélgica

Total - Menos de 2.5 goles ⭐ @ 2.60 en Sportium

Descanso / Final - Empate / Francia ⭐ @ 4.50 en Sportium

Michael Olise 2+ tiros a puerta ⭐ @ 2.10 en Sportium

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Francia 1-0 Bélgica

Francia 1-0 Bélgica Pronóstico de goleadores: Francia: Ousmane Dembélé

Francia recibirá a Bélgica en el Stade de France este lunes a las 20:45. Ambas selecciones se enfrentaron en Bruselas hace apenas una semana, con Les Bleus imponiéndose por la mínima en su primer duelo de la Liga de Naciones, Grupo A1.

En aquella ocasión, Francia ganó 1-0 gracias a un gol en solitario de Michael Olise en el tramo final. El extremo marcó en el minuto 88 para resolver un partido muy igualado y llevarse los tres puntos.

Francia empató después 1-1 ante Italia en Saint-Denis el viernes por la noche. Olise volvió a aparecer, con un golazo de falta directa, antes de que Alessandro Bastoni firmara un empate merecido para los azzurri.

Por el momento, el equipo de Zinedine Zidane lidera el grupo con siete puntos. Francia no podrá contar con Dayot Upamecano, sancionado tras ver su segunda tarjeta amarilla ante Italia. Kylian Mbappé sigue de baja por un problema de rodilla, por lo que Ousmane Dembélé se perfila para asumir el rol de delantero titular.

Por su parte, Bélgica respondió con autoridad ante Turquía el viernes. Ganó 3-0 con un doblete de un inspirado Kevin De Bruyne. El equipo de Mark van Bommel es segundo en el grupo, justo detrás de Les Bleus, con seis puntos. Una victoria en París les permitiría superar a Francia en la tabla. Sin embargo, seguirá siendo una tarea complicada para los belgas, especialmente tras encadenar seis derrotas consecutivas en sus enfrentamientos directos ante Francia.

Alineaciones probables Francia vs Bélgica

Posible alineación de Francia:

Maignan, Truffert, Lacroix, Jacquet, Kalulu, Rabiot, Da Cunha, Cherki, Doue, Olise, Dembélé

Posible alineación de Bélgica:

Lammens, Castagne, De Cuyper, Mechele, Ngoy, Openda, Moreira, Vanaken, Lukebakio, Godts, Lukaku

Los duelos entre Francia y Bélgica son sorprendentemente ajustados últimamente

Los últimos encuentros entre Francia y Bélgica se han convertido en choques ajustados y de pocos goles. De hecho, tres de sus últimos cuatro enfrentamientos han producido dos goles o menos en total. El 1-0 de la semana pasada en Bruselas es un ejemplo perfecto.

La Francia de Zinedine Zidane, a diferencia de la de Didier Deschamps, está construida sobre el control más que sobre el caos. Sus tres primeros partidos al mando han dejado solo cuatro goles en total. Sin embargo, también han encajado solamente uno en ese tramo.

Bélgica podría intentar aprovechar esa circunstancia el lunes, sobre todo dado su buen momento de forma. De Bruyne marcó dos goles en la victoria por 3-0 ante Turquía. Da la sensación de que el equipo de van Bommel recuperó por completo la confianza con su actuación ante los turcos. Eso sí, Francia también afronta este partido sin Mbappé y sin Upamecano, dos piezas clave en el sistema de Zidane.

Aun así, apostar por dos goles o menos a una probabilidad implícita del 38 % parece la opción de valor dentro de nuestro trío de predicciones para el pronóstico Francia vs Bélgica. Solo se han marcado siete goles en sus últimos cuatro enfrentamientos desde la Eurocopa 2024, lo que supone una media de 1,75 por partido.

Francia vs Bélgica Apuesta 1: Total - Menos de 2.5 goles @ 2.60 en Sportium

La Francia de Zidane se está convirtiendo en un equipo de segunda parte

Da la impresión de que Francia reserva sus goles para después del descanso. Los tres partidos de Zidane han llegado al intermedio sin goles. Todos los tantos que ha producido Francia bajo su legendario exmediocampista han llegado en la segunda mitad del encuentro.

El patrón es llamativamente constante. Mbappé marcó en el minuto 54 ante Turquía. Olise anotó en el 88 en Bruselas y en el 55 ante Italia.

Francia ganó dos de esos tres partidos tras un primer tiempo sin goles, y el otro terminó en empate. Bélgica planteará un planteamiento de contención en el arranque en el Stade de France. Zidane trabaja actualmente con una defensa improvisada, con Maxence Lacroix ocupando el puesto de Upamecano.

Bélgica podría presionar pronto, pero no vemos que vaya a romper tan fácilmente el cerrojo francés. Nos parece que la probabilidad de una primera parte cerrada y de que los locales la resuelvan en la segunda es mayor que el 22 % de probabilidad implícita que ofrece el mercado.

Francia vs Bélgica Apuesta 2: Descanso / Final - Empate / Francia @ 4.50 en Sportium

La magia imprevisible de Olise se vuelve vital para Les Bleus

En ausencia de Mbappé, es Michael Olise quien está llevando ahora mismo el peso del ataque francés. Ha marcado en cada uno de sus dos últimos partidos, ambos sin Mbappé disponible. Uno fue una jugada individual y el otro, un golazo de falta directa.

El volumen de juego que genera también es notable. Olise suma nueve tiros a puerta de 17 intentos en la Bundesliga. Se sitúa en el percentil 97 entre extremos en tiros intentados. Además, acumula cuatro tiros a puerta en apenas 181 minutos de la Liga de Naciones 2026/27. Eso supone una media de 1,99 disparos a puerta por cada 90 minutos.

Olise es ahora también el primer lanzador de faltas del equipo. Bélgica, por su parte, sigue sin poder contar con Thibaut Courtois bajo los palos, con Lammens, del Manchester United, manteniéndose como titular en su lugar. Con una probabilidad implícita de apenas el 48 %, nos sentimos cómodos respaldando a Olise para que logre al menos dos tiros a puerta en Saint-Denis.

Francia vs Bélgica Apuesta 3: Michael Olise 2+ tiros a puerta @ 2.10 en Sportium

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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