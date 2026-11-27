Nuestro experto en apuestas espera que los visitantes tengan el control de este derbi, con Alexander Isak y Florian Wirtz llamados a desempeñar papeles decisivos.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Everton 1-2 Liverpool

Everton 1-2 Liverpool Pronóstico de goleadores: Everton: Thierno Barry - Liverpool: Alexander Isak, Florian Wirtz

El Everton había encadenado tres victorias consecutivas en todas las competiciones antes de visitar a Brentford el lunes por la noche. Sin embargo, una derrota por 4-0 en el Gtech Community Stadium frenó el impulso que estaba construyendo. La expulsión de James Tarkowski en el minuto 40 contribuyó al marcador unilateral, aunque el conjunto ya perdía por dos goles en ese momento.

El Liverpool llega al derbi con más confianza, tras ganar sus últimos tres partidos en todas las competiciones. Los Reds marcaron 10 goles en esos encuentros y solo encajaron uno. Desde el parón internacional, el equipo de Andoni Iraola ha vencido 4-0 al Manchester United y 3-0 al Club Brugge.

Alineaciones probables Everton vs Liverpool

Posible alineación del Everton:

Pickford, O'Brien, Keane, Branthwaite, Mykolenko, Garner, Armstrong, Rohl, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Szoboszlai, Ngumoha, Wirtz, Barcola, Isak

Los Reds, favoritos para llevarse el botín del derbi

En las últimas semanas, el Liverpool ha superado al Brighton y al Manchester City para convertirse en el segundo favorito para ganar la liga. Es una medida del progreso que está logrando el equipo tras un inicio algo irregular bajo las órdenes de Iraola.

Los Reds no han sido tan convincentes como locales esta temporada. Sin embargo, su promedio de 2,60 puntos por partido como visitantes es el mejor de la Premier League. Solo han encajado cuatro goles fuera de casa, también el mejor registro de la categoría.

El Everton tiene un buen historial como local. No obstante, sus 10 puntos en el Hill Dickinson Stadium han llegado todos ante equipos que ahora ocupan la mitad inferior de la tabla. Entre partidos de local y visitante, los Toffees solo han sumado un punto en cuatro enfrentamientos ante rivales del top ocho.

El Liverpool ha ganado las tres últimas ediciones del derbi de Merseyside. Dada su forma ascendente, esperamos que vuelvan a imponerse este fin de semana.

Everton vs Liverpool Apuesta 1: 1x2 - Liverpool @ 1.75 en Sportium

La buena racha de Isak promete continuar en el Hill Dickinson

El Liverpool ha invertido mucho en los últimos mercados de fichajes. Sorprende que al equipo le haya costado tanto tiempo encontrar su mejor versión. Sin embargo, por fin hay motivos para el optimismo en los Reds, especialmente con Isak empezando a rendir en ataque.

El internacional sueco marcó un doblete en Bélgica el miércoles por la noche. Ha anotado 10 goles en 14 apariciones entre Premier League y Champions League esta temporada.

El botín de siete goles de Isak es el segundo mayor de la máxima categoría inglesa, solo por detrás de Erling Haaland. También ocupa el tercer puesto en xG, con 6,18. Solo Haaland y Thierno Barry, del Everton, están por delante de él.

Isak ha promediado 0,75 goles por 90 minutos en liga esta temporada. Luce como una buena opción para el mercado de goleador en cualquier momento ante los Toffees, con una probabilidad implícita del 54 %.

Everton vs Liverpool Apuesta 2: Goleador en cualquier momento - Alexander Isak @ 1.85 en Sportium

La creatividad de Wirtz puede hundir al Everton

Siempre hubo la sensación de que Isak rendiría a buen nivel si lograba mantenerse en forma física y encontrar ritmo. Sin embargo, había dudas más serias sobre Wirtz, que vivió una primera temporada frustrante en el Liverpool.

La mejora del alemán en las últimas semanas ha sido un gran impulso para el proyecto de Iraola en Anfield. El exentrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, ha ayudado a reconstruir la confianza del futbolista de 23 años. Wirtz ha marcado cuatro goles en cinco apariciones con su selección en la Nations League esta temporada.

A nivel de clubes, el centrocampista ofensivo también ha empezado a brillar por su capacidad para abrir defensas. Wirtz ha repartido una asistencia en dos de sus últimas tres salidas con los Reds.

Solo Declan Rice ha generado más goles que el jugador del Liverpool en la Premier League. Wirtz también lidera la máxima categoría inglesa con un promedio de 3,0 pases clave por partido. Ofrece valor para registrar una asistencia en este partido, con una probabilidad implícita del 29 %.

Everton vs Liverpool Apuesta 3: Florian Wirtz 1+ asistencias @ 3.50 en Sportium

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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