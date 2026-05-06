Estrasburgo vs Rayo Vallecano Pronóstico y Apuestas Conference League | 07/05/26

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👑Mejores apuestas Estrasburgo vs Rayo Vallecano

Menos de 2.5 goles ⭐ @ 1.90 en Codere

Ganador del partido: Estrasburgo ⭐ @ 1.85 en Codere

Mitad con más goles: 2ª mitad ⭐ @ 2.05 en Codere

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📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado exacto : Estrasburgo 1-0 Rayo Vallecano (2-0 tras prórroga)

: Estrasburgo 1-0 Rayo Vallecano (2-0 tras prórroga) Pronóstico de goleadores: Estrasburgo: Enciso, Emegha | Rayo Vallecano: N/A

Esta semifinal de la UEFA Conference League entre el Estrasburgo y el Rayo Vallecano llega al partido de vuelta en tierras francesas al rojo vivo y con todo por decidir.

El Estrasburgo cayó por la mínima (1-0) en el choque de ida disputado en España. Los pupilos de Gary O'Neil se vieron completamente maniatados por el conjunto vallecano, incapaces de generar peligro real más allá de un escaso 0.21 xG (goles esperados) en todo el encuentro.

De hecho, los franceses pueden considerarse muy afortunados de haber regresado a casa con una desventaja de un solo tanto, tras un partido en el que los locales registraron la friolera de 24 disparos frente a sus discretos cinco intentos. Sin embargo, el cuadro de Alsacia confía en dar la vuelta a la tortilla al calor de su afición.

El factor campo ha sido un pilar fundamental para el Estrasburgo en su andadura continental esta temporada. En su feudo han sumado tres victorias en sus últimos cuatro compromisos europeos, destacando los triunfos ante el Mainz y el Crystal Palace de la Premier League (equipo que bien podría ser su rival en una hipotética final).

Por su parte, en Vallecas probablemente se respire cierta frustración por no haber viajado a tierras francesas con una renta más amplia. Después de dominar de cabo a rabo gran parte del encuentro de ida, ese solitario gol de ventaja se antoja un botín algo corto para los méritos acumulados.

Teniendo en cuenta el rendimiento de los madrileños lejos de su estadio este año, es lógico que la afición franjirroja afronte la cita con ciertos nervios sobre si lograrán blindar la ventaja. En el campeonato doméstico han encajado diez derrotas a domicilio, una cifra que contrasta drásticamente con los únicos dos tropiezos sufridos en Vallecas.

Para colmo de males, el técnico Íñigo Pérez volverá a contar con bajas muy sensibles, ya que Luiz Felipe (isquiotibiales), Diego Méndez (rodilla) y Álvaro García (lesión muscular) se quedan fuera de la convocatoria.

⚽Alineaciones Probables Estrasburgo vs Rayo Vallecano

Posible alineación del Estrasburgo:

Penders; Chilwell, Doukoure, Hogsberg, Omobamidele, Ouattara, Mourabet, Godo, Moreira, Enciso, Emegha.

Posible alineación del Rayo Vallecano:

Batalla; Ratiu, Chavarría, Lejeune, Ciss, López, Valentín, de Frutos, Akhomach, Palazón, Alemao.

🔥Las mejores apuestas Estrasburgo vs Rayo Vallecano

1er Pronóstico Estrasburgo vs Rayo Vallecano: Menos de 2.5 goles @ 1.90 en Codere

Se avecina otra batalla táctica y de máxima tensión

Nos encontramos ante un duelo que mide a dos de los tres equipos con mejor rendimiento defensivo en toda la Conference League esta campaña. El Estrasburgo apenas ha encajado diez goles en 11 partidos, mientras que el bloque vallecano presenta una tarjeta de presentación similar, habiendo recibido solo 12 tantos en 11 encuentros.

El conjunto madrileño ha logrado mantener su portería a cero en más del 36% de sus compromisos europeos de este curso. Aunque es cierto que el 73% de sus partidos previos registraron tres o más goles, el contexto cambia drásticamente cuando lo que está en juego es un billete para una final europea.

En el caso del Estrasburgo, poco más del 55% de sus duelos en el torneo superaron la barrera de los dos goles, pero solo dos de sus 11 partidos llegaron a los cuatro tantos. Con la presión al máximo este jueves, todos los caminos apuntan a un partido tenso, cerrado y con pocas concesiones en las áreas.

La opción de que se marquen dos goles o menos cuenta con una probabilidad implícita del 52.63%. Sin duda, este es el pronóstico con mayor valor para el choque entre el Estrasburgo y el Rayo Vallecano.

2ºPronóstico Estrasburgo vs Rayo Vallecano: Ganador del partido: Estrasburgo @ 1.85 en Codere

El anfitrión impondrá su ley, pero la prórroga asoma en el horizonte

La solidez defensiva y el rendimiento como local del Estrasburgo han sido notables esta temporada, tanto en la Ligue 1 como en Europa. En su liga doméstica promedian 1.69 puntos por partido en su estadio, mientras que en competición europea han amarrado la victoria en tres de sus últimos cuatro compromisos en casa, batiendo a rivales de nivel como el Palace o el Mainz.

En el lado opuesto de la balanza se sitúa un Rayo Vallecano que sufre una barbaridad cuando sale de Madrid, promediando apenas 0.88 puntos por partido como visitante en La Liga. Su balance fuera de casa en el torneo europeo tampoco invita al optimismo: cayeron en Atenas ante el AEK, tropezaron en noviembre frente al Slovan Bratislava e incluso firmaron tablas (2-2) contra el Häcken, colista en Suecia.

El Estrasburgo cuenta con argumentos ofensivos más que de sobra en su plantilla para remontar la eliminatoria, y confiamos en que logren llevarse el triunfo en los 90 minutos con una probabilidad estimada del 54.05%.

3er Pronóstico Estrasburgo vs Rayo Vallecano: Mitad con más goles: 2ª mitad @ 2.05 en Codere

La pólvora se reserva para los segundos 45 minutos

El desglose de los datos goleadores de los franceses revela que han anotado la mayor parte de sus tantos (el 56%) tras el paso por los vestuarios en esta Conference League. De igual forma, el 52% de los goles del Rayo como visitante en el torneo también se materializaron en la segunda mitad.

Con una eliminatoria tan apretada, no esperamos que el Rayo Vallecano asuma riesgos innecesarios durante los primeros 45 minutos. Su plan de partido pasará por desesperar al conjunto que dirige Gary O'Neil y enfriar el ambiente de las gradas francesas. Por ello, ver un marcador inalterado al descanso entra perfectamente dentro de lo previsto.

Aun así, confiamos en que el Estrasburgo termine encontrando la llave para agrietar el muro defensivo del Rayo, un premio que probablemente llegue bien entrado el segundo acto. Nos decantamos por que la segunda mitad será la que registre más goles, con una probabilidad estimada del 48.78%.