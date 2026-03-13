Seis equipos mediáticos en las apuestas del fin de semana por La Liga

Seis equipos clave de La Liga afrontan partidos como visitante este fin de semana con opciones de dar sorpresas en las apuestas.

Cuotas para los partidos de este fin de semana por La Liga

Partido Victoria local Empate Victoria visitante Girona vs Athletic Club ⭐ 2.70 ⭐ 3.40 ⭐ 2.60 Atlético de Madrid vs Getafe ⭐ 1.57 ⭐ 3.80 ⭐ 6.50 Oviedo vs Valencia ⭐ 1.87 ⭐ 3.20 ⭐ 2.55 Mallorca vs Espanyol ⭐ 2.30 ⭐ 3.20 ⭐ 3.30 Real Sociedad vs Osasuna ⭐ 1.90 ⭐ 3.50 ⭐ 4.20

Cuotas cortesía de bet365. Correctas al momento de la publicación y sujetos a cambios.

🔴¿Por qué apoyar a estos seis equipos el fin de semana?

Conforme a la tabla general, la batalla por alcanzar un boleto a la próxima edición de las copas europeas continúa para seis clubes en la Primera División de España. El más cercano en lograr la hazaña es el Espanyol, club que peleó en su momento por no descender, se encuentra a tres unidades de meterse a pelea.

Mientras que Athletic Club, Real Sociedad y Getafe aprietan fuerte a dos unidades de los catalanes, por lo que el partido de este fin de semana será parte de un punto de inflexión en la búsqueda de ver a la sorpresa a copas europeas o el invitado a salir del top 10 de la general y quedarse a mitad de tabla.

Con respecto a sus últimos resultados en calidad de visitante, el club que lleva mejores números es el Getafe con cinco victorias, dos empates y seis derrotas, seguido por Espanyol con cuatro triunfos y más de tres partidos con la portería en cero, por lo que parte como favorito al triunfo en Mallorca.

🛠️Osasuna y Valencia, con la esperanza de pelear por Europa

La ventana hacia una nueva oportunidad llega para Valencia y Osasuna, con la oportunidad de meterse en la pelea por clasificarse a la próxima edición de copas europeas. Aunque por sus números como visitante reflejan una cosa distinta a sus posibilidades actuales.

El plantel de Pamplona suma nueve derrotas y un dos victorias en calidad de visitante, con una efectividad por arriba del 30% en su ofensiva, pues un equipo que sigue dejando mucho que desear 16 goles en contra fuera de casa.

Al igual que Osasuna, los Murciélagos quedan a deber en defensa con tan sólo 26 anotaciones en contra en 13 fechas disputadas, siendo una cifra impactante en las aspiraciones del equipo por clasificar a Europa.

El partido en San Sebastián puede ser un parteaguas en las aspiraciones del equipo al medirse a un club con mayores posibilidades de acceder al top5 del torneo.

⚽Campaña aceptable para la Real Sociedad en La Liga

Pese a sus números como visitante, la Real Sociedad es de los clubes con más posibilidades de meterse en la pelea por un lugar en el clasificatorio a Europa. Un plantel con base en su ofensiva al contar con 24 tantos a favor, pero una pésima defensa con 20 en contra en calidad de local.

En sus últimos compromisos, el plantel de San Sebastián suma dos partidos ganados, un empatado y un perdido. Ha recibido 11 goles y registró 10 a favor en 13 jornadas disputadas. Anoeta ha pesado en lo que va de campaña, con seis partidos ganados, tres empates y cuatro descalabros, siendo efectivo al frente con un más del 80%, pero con muchas dudas en defensa.

La localía ha sido un factor a destacar en la pelea por Europa, ya que suma cinco partidos consecutivos sin perder en San Sebastián, por lo que es viable que este fin de semana saquen el resultado en casa y sigan en la pelea por acceder al top 5 de La Liga.

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