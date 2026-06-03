España vs Irak Pronóstico y Apuestas Amistoso Internacional | 04/06/26

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🔝Mejores apuestas España vs Irak

Ambos equipos anotan - No ⭐ @ 1.33 en 1xBet

Mikel Oyarzabal marca en cualquier momento ⭐ @ 1.75 en 1xBet

Más/Menos - Más de 3.5 goles ⭐ @ 1.79 en 1xBet

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🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: España 4-0 Irak

España 4-0 Irak Predicción de goleadores: España: Mikel Oyarzabal x2, Yeremy Pino, Víctor Muñoz

La misión de España para arrebatarle la Copa del Mundo al trono de Argentina arranca esta misma semana. La Roja jugará dos partidos de preparación previos al torneo, empezando por este choque ante Irak en La Coruña. Los de Luis de la Fuente se concentrarán a partir del jueves, con varios futbolistas llegando de forma escalonada desde sus respectivos clubes.

Su joven prodigio, Lamine Yamal, no estará disponible para ninguno de los dos amistosos debido a una lesión. El extremo podría volver a vestirse de corto el 21 de junio, cuando España se mida a Arabia Saudí en su tercer partido de la fase de grupos. Sin embargo, su ausencia le brinda al seleccionador una oportunidad de oro para rotar piezas y ajustar su XI inicial de cara a la gran cita.

Por su parte, Irak firma un regreso triunfal al máximo escaparate del fútbol mundial tras 40 años de ausencia. Los Leones de Mesopotamia lograron la heroica al imponerse por 2-1 a Bolivia en la repesca mundialista el pasado mes de abril. Graham Arnold ha hecho un trabajo espléndido al timón del combinado iraquí desde que asumió el cargo en mayo de 2025.

Medirse a los campeones del mundo de 2010 será una prueba de fuego excelente para calibrar su nivel real antes de saltar al escenario más imponente del fútbol. Irak comparte grupo con Francia, Senegal y Noruega, por lo que enfrentarse a La Roja es exactamente el tipo de rodaje que necesitan para el torneo.

⚽Alineaciones Probables España vs Irak

Posible alineación de España:

Simón, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Torres, Pino, Baena, Oyarzabal

Posible alineación de Irak:

Talib, Saadoon, Tahseen, Hashem, Yahya, Iqbal, Sher, Qasem, Yousif, Farji, Meme

🔥Las mejores apuestas España vs Irak

1er Pronóstico España vs Irak: Ambos equipos anotan - No @ 1.33 en 1xBet

La sólida defensa de España promete ser un muro infranqueable

España ocupa la segunda posición del ranking FIFA, lo que augura una noche de máxima exigencia para Irak. Con la línea de cuatro que tiene de la Fuente a su disposición, abrir una grieta en la zaga va a ser una tarea titánica para el conjunto asiático. El cuadro local ha hecho gala de una gran solidez defensiva, logrando mantener su portería a cero en siete de sus últimos ocho compromisos internacionales.

Irak, por el contrario, apenas ha podido firmar tres dianas en sus cuatro partidos más recientes. Los Leones de Mesopotamia se quedaron sin ver puerta en el 50% de ese tramo, un dato que respalda con fuerza la idea de que España no encajará este jueves. Además, la selección local solo ha concedido dos goles en sus últimos ocho encuentros, dejando un promedio espectacular de 0.25 goles en contra por partido.

Por si fuera poco, el mercado de "Ambos anotan" solo se ha cumplido en uno de los últimos ocho partidos internacionales de España. Del mismo modo, solo uno de los cinco choques previos de Irak tuvo goles en los dos lados. Con los datos en la mano, prevemos un guion idéntico para este amistoso en cualquier casa de apuestas.

2ºPronóstico España vs Irak: Mikel Oyarzabal marca en cualquier momento @ 1.75 en 1xBet

Oyarzabal, el hombre llamado al gol

Los vigentes campeones de Europa presumen de un arsenal ofensivo de quilates. El peligro puede llegar desde cualquier sector del campo, pero el encargado de comandar el ataque es el principal candidato a besar la red. Mikel Oyarzabal llega con la flecha hacia arriba tras firmar una campaña muy seria con la Real Sociedad, firmando 15 goles en 34 partidos de LaLiga.

Su rendimiento en la fase de clasificación para el Mundial fue sobresaliente, sumando seis goles en la misma cantidad de partidos. Aunque Oyarzabal no tuvo minutos en el último test frente a Egipto, brilló con luz propia en su anterior aparición. El atacante de 29 años se despachó con un doblete en su última internacionalidad, liderando el triunfo de España por 3-0 frente a Serbia.

Es una opción con mucho valor para respaldar en el operador frente a una zaga que lleva tiempo sin medirse a un arsenal del calibre de la selección española.

3er Pronóstico España vs Irak: Más/Menos - Más de 3.5 goles @ 1.79 en 1xBet

Un vendaval de goles español

El cuadro visitante debe prepararse para resistir el acoso constante de los campeones del mundo de 2010. La Roja llega desatada en ataque, registrando 13 goles en sus últimos cinco partidos, lo que nos deja una media de 2.6 tantos por encuentro.

Si bien Irak solo ha encajado cuatro goles en sus últimos compromisos, es justo señalar que ninguno de los rivales a los que se enfrentó está dentro del top 10 mundial. La última vez que estas selecciones cruzaron caminos fue en 2009, con victoria por la mínima (1-0) para España, un año antes de bordarse la estrella en el pecho.

Sin embargo, considerando el abanico de recursos y la calidad que atesora de la Fuente en su convocatoria para esta cita, lo más probable es que España ponga en serios aprietos a la retaguardia iraquí.

Un dato clave para tu apuesta combinada: cuatro de los últimos cinco partidos de España superaron la barrera de los tres goles. Todo apunta a que veremos un festival ofensivo este jueves por la noche.