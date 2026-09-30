Dinamarca vs Portugal Pronóstico y Apuestas Liga de Naciones | 01/10/26

Dinamarca no conoce la derrota en el Parken desde la visita de España en noviembre de 2024. Portugal se enfrenta a un rival invicto en sus últimos 10 partidos como local.

Mejores apuestas Dinamarca vs Portugal

Doble oportunidad - Dinamarca/Empate ⭐ @ 1.80 en Sportium

Total - Menos de 2,5 goles ⭐ @ 2.10 en Sportium

Total primera mitad - Menos de 0,5 goles ⭐ @ 3.30 en Sportium

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Dinamarca 1-1 Portugal

Pronóstico de goleadores: Dinamarca: Højlund - Portugal: Ramos

Portugal visita el Parken este jueves por la noche con el objetivo de mantener su inmejorable arranque en la Liga de Naciones 2026/27. Los lusos lideran el Grupo A4 con seis puntos de sus dos primeros compromisos, incluida una notable victoria por 2-1 sobre Noruega.

Dinamarca reaccionó con contundencia tras su derrota por 3-2 ante su rival escandinavo Noruega, con un triunfo por 2-0 sobre Gales el domingo.

Se espera que Brian Riemer introduzca pocos cambios para recibir a los vigentes campeones de la Liga de Naciones. Albert Grønbæk (muslo) vuelve a estar ausente para el duelo del jueves. Riemer tampoco podrá contar con Andreas Christensen, Alexander Bah, Kasper Dolberg, Patrick Dorgu ni William Osula.

El nuevo seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, difícilmente podría haber soñado con un mejor inicio al frente de la selección. Dos triunfos consecutivos en la Liga de Naciones han dado la razón a la federación portuguesa tras prescindir de los servicios de Roberto Martínez este verano.

Cristiano Ronaldo fue suplente ante Noruega, mientras que Bruno Fernandes descansó por una lesión que sigue gestionando. Se espera que ambos vuelvan al once en el Parken.

Alineaciones probables Dinamarca vs Portugal

Posible alineación de Dinamarca:

F. Jørgensen, Kristensen, Andersen, Provstgaard, Mæhle, Hjulmand, Højbjerg, Isaksen, Damsgaard, Daramy, Højlund

Posible alineación de Portugal:

Costa, Dalot, Dias, Inácio, Mendes, Vitinha, Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leão, Ramos

Portugal afronta una dura prueba en Copenhague

Portugal llega a Dinamarca tras un ajustado triunfo en Noruega, donde fue el equipo menos brillante durante buena parte del encuentro. Bruno Fernandes se perdió el desplazamiento a Noruega por lesión, privando a los lusos de uno de sus centrocampistas clave.

Dinamarca es un rival especialmente incómodo como local. Los daneses acumulan 10 partidos sin perder en el Parken. Dominaron ante Gales en el triunfo por 2-0 del domingo, generando las mejores ocasiones antes de sellar los tres puntos.

Portugal tuvo fortuna en Noruega. Perdió la batalla del xG (goles esperados) por 2,52 a 1,04, pero ganó el partido por 2-1. Diogo Costa realizó varias paradas decisivas para ayudar a los lusos a llevarse la victoria.

Con una probabilidad implícita de apenas el 5,6 % para el triunfo o el empate de Dinamarca, el mercado le concede a Portugal en torno a un 44 % de opciones de ganar. Esta podría ser la apuesta con más valor de nuestro pronóstico Dinamarca vs Portugal.

Dinamarca vs Portugal Apuesta 1: Doble oportunidad - Dinamarca/Empate @ 1.80 en Sportium

Se espera que Portugal controle el ritmo del partido

Los primeros indicios sugieren que Portugal no jugará un fútbol expansivo bajo las órdenes de Jesus. Los lusos solo han encajado un gol en sus dos primeros partidos al mando del técnico. Ninguno de los dos encuentros dejó un marcador abultado.

Controlar la posesión es central en su planteamiento, lo que le permite a Portugal sacar partido de su centro del campo técnico. Los lusos prefieren dominar el balón y bajar el ritmo cuando se ponen por delante en el marcador. Diogo Costa, además, atraviesa un gran momento bajo palos.

Dinamarca también tiende a construir con paciencia en lugar de intercambiar golpes, sobre todo ante las grandes selecciones europeas. Sus goles ante Gales llegaron ambos en la segunda mitad. Ninguno de los dos conjuntos parece dispuesto a abrirse pronto en el Parken, por lo que una probabilidad implícita del 48 % en dos goles o menos resulta competitiva.

Dinamarca vs Portugal Apuesta 2: Total - Menos de 2,5 goles @ 2.10 en Sportium

Un punto le vendría bien a Portugal

Todo apunta a un partido cerrado y cauteloso. Portugal ya lidera el grupo tras sus dos victorias. Un empate en Copenhague sería un resultado satisfactorio para los lusos.

Dinamarca tampoco se arriesgará demasiado como local. Los daneses llegaron al descanso sin abrir el marcador ante Gales el domingo, antes de que el conjunto de Riemer rompiera el empate en el minuto 53. Los daneses, además, tienen que proteger su racha de 10 partidos invicto en casa.

La principal preocupación es la tendencia de Portugal a marcar temprano. Félix anotó en el minuto 22 ante Gales y en el 17 en Oslo. Una primera mitad sin goles tiene una probabilidad implícita del 30,3 %, por lo que la cuota parece reflejar ese riesgo.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Dinamarca vs Portugal Apuesta 3: Total primera mitad - Menos de 0,5 goles @ 3.30 en Sportium

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