Nuestro experto comparte sus predicciones para el último partido de grupo de la Nations League entre Dinamarca y Noruega. Jugando en casa, los daneses son favoritos para llevarse este duelo.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Dinamarca 2-1 Noruega

Dinamarca 2-1 Noruega Pronóstico de goleadores: Dinamarca: Rasmus Hojlund, Mikkel Damsgaard - Noruega: Erling Haaland

Dinamarca está bien posicionada para clasificarse a los cuartos de final de la Nations League A. Los daneses sorprendieron a muchos al humillar a Portugal por 4-1 en Braga la semana pasada. Eso significa que simplemente necesitan evitar la derrota ante Noruega para lograr una segunda participación consecutiva en los cuartos de esta competición.

El equipo de Brian Riemer todavía no ha asegurado la clasificación, ya que la última jornada podría dejarlos primeros del grupo o en un play-off de descenso. Sin embargo, tras dominar a Portugal como visitantes y llegar a establecer una ventaja de 4-0, los daneses afrontarán el partido con confianza en el resultado. La ventaja de jugar en casa es otro factor a favor de cara a seguir avanzando en la competición.

Noruega mantuvo vivas sus opciones de clasificación con una victoria por 3-1 en casa ante Gales en su última salida. Esto plantea una batalla directa por la clasificación entre estos dos rivales nórdicos. Los Vikingos necesitan vencer a Dinamarca para seguir en liza. Cualquier otro resultado los dejará luchando por mantener su estatus en la Nations League A.

Los visitantes son conscientes de que Portugal ya está clasificado para la fase eliminatoria, y este partido decide quién lo acompaña. El equipo de Stale Solbakken debe salir a por todas para ganar, con el fin de mantener su estatus en la Nations League A y asegurar la clasificación.

Alineaciones probables Dinamarca vs Noruega

Posible alineación de Dinamarca:

Hermansen, Bah, Andersen, Provstgaard, Maehle, Hjulmand, Hojbjerg, Isaksen, Damsgaard, Daramy, Hojlund

Posible alineación de Noruega:

Selvik, Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe, Odegaard, Berge, Berg, Bobb, Nusa, Haaland

Los daneses son expertos en adelantarse en el marcador

La ventaja de jugar en casa añade otra dimensión a la amenaza ofensiva de Dinamarca. Los daneses son los máximos goleadores del grupo en esta Nations League, con 11 goles en cinco partidos. Promedian 2,2 goles por partido en esta edición de la competición, y todavía no se han quedado sin marcar en ningún encuentro.

La principal amenaza ofensiva de Noruega es Erling Haaland. El delantero marcó un gol y repartió una asistencia en el último partido ante Gales. Sin embargo, conviene destacar su registro a la hora de abrir el marcador: solo uno de sus últimos 10 goles con Noruega sirvió para adelantar a su equipo.

Dinamarca, por su parte, ha logrado abrir el marcador de forma constante en los partidos que ha ganado en esta Nations League. En todos los encuentros que Dinamarca ha ganado en esta competición, el equipo que marcó primero terminó llevándose la victoria, lo cual es un buen presagio para los locales.

Dinamarca vs Noruega Apuesta 1: Primer equipo en marcar - Dinamarca @ 1.90 en Luckia

Nusa, llamado a liderar el ataque de Noruega

Hay varios jugadores sobre el césped a los que podemos señalar como posibles protagonistas del partido. Sin embargo, cuando se busca valor, lo mejor es optar por un futbolista que atrae menos atención. Uno de esos nombres para los noruegos es Antonio Nusa.

Nusa destacó en la victoria de Noruega ante Gales, donde marcó el gol inaugural para los Vikingos. Registró cuatro tiros, tres de ellos dentro del área, más que cualquier otro jugador sobre el terreno de juego. El futbolista del Leipzig dio ocho toques dentro del área rival, la cifra más alta de todo el equipo noruego en ese apartado.

También repartió dos pases clave en su última salida y creó una gran ocasión. Nusa acumula tres goles y cinco asistencias en sus últimos seis partidos entre club y selección. En la forma en la que se encuentra, es un jugador a tener en cuenta para un gol o una asistencia este martes.

Dinamarca vs Noruega Apuesta 2: Jugador que marca o asiste - Antonio Nusa @ 2.18 en Luckia

Dinamarca puede aprovechar los problemas de Noruega fuera de casa

No ha habido término medio para los locales durante esta campaña. Han ganado tres partidos y perdido dos. Tras despachar recientemente a Portugal, la confianza en el vestuario es alta. Riemer también empujará a sus jugadores a ganar con contundencia, con la esperanza de terminar primeros del grupo, lo que supondría un logro enorme.

Noruega ha alternado buenos y malos resultados en esta competición y llega a este partido tras una racha de tres derrotas intercaladas entre dos triunfos. Sin embargo, el equipo de Solbakken argumentará que ya venció a Dinamarca en esta campaña y que puede repetirlo. La principal preocupación de los visitantes es su mal rendimiento como visitante.

Los Vikingos ya perdieron sus dos partidos como visitantes en esta Nations League. No han ganado fuera de casa en ningún sitio en 2026, salvo en el Mundial. Antes de aquella victoria en el partido de ida, Noruega llevaba seis enfrentamientos directos sin ganar entre clasificatorios para la Eurocopa, el Mundial y la Nations League. Cabe destacar que los visitantes vieron cómo ambos equipos marcaron en sus últimos 13 partidos.

Dinamarca vs Noruega Apuesta 3: 1x2 y Ambos anotan - Dinamarca y Sí @ 3.65 en Luckia

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