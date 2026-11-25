Nuestro experto en apuestas espera un partido abierto con varios goles, en el que la Real Sociedad se lleve al menos un punto de vuelta al País Vasco.

Mejores apuestas Crystal Palace vs Real Sociedad

Doble oportunidad - Real Sociedad o empate ⭐ @ 1.78 en bet365

Total - Más de 3,5 goles ⭐ @ 2.30 en bet365

Goleador en cualquier momento - Orri Oskarsson ⭐ @ 2.50 en bet365

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Crystal Palace 2-2 Real Sociedad

Crystal Palace 2-2 Real Sociedad Pronóstico de goleadores: Crystal Palace: Yeremy Pino, Jean-Philippe Mateta - Real Sociedad: Mikel Oyarzabal, Orri Oskarsson

Ha sido una temporada pobre para el Crystal Palace, que además destituyó a su entrenador Pierre Sage durante el parón de selecciones. Los Eagles siguen colistas de la Premier League tras perder también su primer partido bajo las órdenes de Thomas Frank.

El Palace ocupa el puesto 21 de la Europa League, con cinco puntos en cuatro partidos. Es un registro idéntico al de su próximo rival, la Real Sociedad. Ambos equipos aspiran a terminar entre los 24 primeros desde esta posición.

El conjunto vasco disfruta de más éxito en su liga doméstica. Están entre los cinco primeros de LaLiga, pese a caer 3-2 ante el Racing de Santander el pasado fin de semana.

Alineaciones probables Crystal Palace vs Real Sociedad

Posible alineación del Crystal Palace:

Henderson, Canvot, Richards, Disasi, Mingueza, Timber, Kamada, Mitchell, McNeil, Pino, Mateta

Posible alineación de la Real Sociedad:

Marrero, Fort, Zubeldia, Martin, Gomez, Gorrotxategi, Soler, Kubo, Oyarzabal, Guedes, Oskarsson

La Real buscará evitar la derrota en el sur de Londres

El nombramiento de Frank no tuvo el impacto inmediato deseado para el Crystal Palace. Los Eagles volvieron a mostrarse vulnerables atrás en su derrota por 3-2 ante el Coventry. El equipo de Frank Lampard batió la portería rival en siete ocasiones y generó 2,06 xG en su victoria.

El Palace también ha tenido problemas para reproducir su forma de la Conference League en una competición europea más exigente esta temporada. Solo han ganado uno de sus cuatro partidos de Europa League y ocupan el puesto 18 con 5,2 xPTS (puntos esperados).

Eso favorece a la Real Sociedad, invicta en sus últimas tres salidas europeas desde su derrota ante el Bournemouth en la primera jornada. El equipo de Pellegrino Matarazzo ganó 6-0 en su visita al Lillestrom en su último partido fuera de casa en esta competición. Parecen capaces de evitar la derrota en Londres, sobre todo con el Palace sin su hombre clave Adam Wharton, sancionado.

Crystal Palace vs Real Sociedad Apuesta 1: Doble oportunidad - Real Sociedad o empate @ 1.78 en bet365

Un choque de ida y vuelta que promete goles

La Real Sociedad es uno de los equipos más entretenidos de ver en LaLiga. Siempre se atreven a arriesgar y suelen utilizar al delantero español Mikel Oyarzabal en una posición retrasada, por detrás del ariete Orri Oskarsson. El 41% de sus partidos en todas las competiciones esta temporada han terminado con cuatro o más goles.

Ambos equipos han marcado nueve goles hasta ahora en la Europa League 2026/27. Eso los sitúa entre los ocho mejores en goles anotados, pese a sus posiciones intermedias en la clasificación general.

Al igual que su rival, el Crystal Palace también es más fuerte en ataque que en defensa. Un 59% de sus partidos esta temporada han terminado con al menos cuatro goles, incluidos sus dos últimos encuentros. Apostar por una repetición aquí ofrece valor, con una probabilidad implícita del 44 %.

Crystal Palace vs Real Sociedad Apuesta 2: Total - Más de 3,5 goles @ 2.30 en bet365

Oskarsson, en racha para los visitantes

A Oskarsson le costó adaptarse en España tras su traspaso desde el FC Copenhague en 2024. Sin embargo, el delantero de 22 años ha ganado impacto desde la llegada de Matarazzo el año pasado.

El ariete islandés atraviesa un gran momento de forma, con goles en seis de sus últimos nueve partidos entre club y selección. Ha marcado en cada uno de sus dos últimas salidas en la Europa League. Oskarsson promedia un gol cada 168 minutos en LaLiga esta temporada.

El delantero de la Real Sociedad está empezando a sacar el máximo partido a sus atributos físicos naturales. Promedia 2,0 tiros y 2,3 duelos aéreos ganados por partido en esta competición.

El Crystal Palace tiene el peor registro defensivo de la Premier League. Han encajado 2,45 goles por cada 90 minutos en la máxima categoría inglesa. Apostar por que Oskarsson bata la portería local ofrece valor, con una probabilidad implícita del 40 %.

Crystal Palace vs Real Sociedad Apuesta 3: Goleador en cualquier momento - Orri Oskarsson @ 2.50 en bet365

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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