Celta de Vigo vs Friburgo Pronóstico y Apuestas Europa League | 16/04/26

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🔥Mejores apuestas Celta de Vigo vs Friburgo

Menos de 2.5 goles ⭐ @ 1.90 en Codere

Ambos equipos marcan - No ⭐ @ 1.95 en Codere

Segunda parte - Empate ⭐ @ 2.50 en Codere

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Celta de Vigo vs Friburgo son cortesía de Codere, correctas a 15 de abril de 2026 a las 16:00 y sujetas a cambios.

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📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: Celta de Vigo 1-0 SC Freiburg

Celta de Vigo 1-0 SC Freiburg Pronóstico de goleadores: Celta de Vigo: Ferran Jutglà

El Celta de Vigo llegaba a los cuartos de final con el cartel de favorito para pasar de ronda. Sin embargo, firmó una de sus peores actuaciones de la temporada en el partido de ida. El Freiburg no tuvo piedad y se impuso con un contundente 3-0 gracias a los goles de Vincenzo Grifo, Jan-Niklas Beste y Matthias Ginter.

Por si fuera poco, el domingo continuaron las malas noticias para el conjunto gallego. Volvieron a caer derrotados 3-0, esta vez en casa ante el colista de LaLiga, el Real Oviedo. El equipo de Claudio Giráldez había ganado seis de sus diez encuentros anteriores en todas las competiciones antes de este bache de resultados.

Por su parte, el Friburgo solo había logrado dos victorias en sus siete partidos previos a la ida. No obstante, dieron la talla cuando más importaba la semana pasada y reafirmaron sus buenas sensaciones venciendo al Mainz por 1-0 en la Bundesliga este pasado domingo.

⚽Alineaciones Probables Celta de Vigo vs Friburgo

Posible alineación del Celta de Vigo:

Radu; Alonso, Aidoo, J. Rodríguez; Mingueza, Moriba, Vecino, Carreira; Swedberg, Jutglà e Iglesias.

Posible alineación del Friburgo:

Atubolu; Makengo, Lienhart, Ginter, Treu; Eggestein, Manzambi, Grifo, Suzuki, Beste; Matanovic.

👑Las mejores apuestas Celta de Vigo vs Friburgo

1er Pronóstico Celta de Vigo vs Friburgo: Menos de 2.5 goles @ 1.90 en Codere

Un partido cerrado para certificar el pase del Freiburg

Con una ventaja de tres goles, lo más probable es que el Freiburg adopte una postura muy defensiva en esta vuelta. Es su seña de identidad cuando juega fuera de casa en Europa; de hecho, sus últimos tres desplazamientos en la Europa League han dejado apenas dos goles en 270 minutos de juego.

En los octavos de final, visitando al Genk, el equipo de Julian Schuster generó apenas 0.30 xG. Defendieron muy replegados y con mucha densidad de jugadores. Pese a que su rival disparó 17 veces, los belgas no lograron crear ni una sola ocasión clara. Su visita al Lille en enero siguió un guion idéntico y terminó también con una derrota por 1-0.

El mercado de "Menos de 2.5 goles" se cumplió en el 64% de sus partidos de Europa League este curso. Parece una opción de alto valor en esta casa de apuestas, especialmente viendo el bajón de rendimiento del Celta en los últimos dos choques. Además, Borja Iglesias, el máximo artillero local, encadena siete partidos sin ver puerta entre club y selección.

2ºPronóstico Celta de Vigo vs Friburgo: Ambos equipos marcan - No @ 1.95 en Codere

Las defensas mandarán en el partido de vuelta

Se presenta una noche realmente complicada para el Celta de Vigo. Tendrás que ver si son capaces de derribar el muro de un Friburgo que solo encajó cuatro goles en ocho partidos durante la fase de liga, el segundo mejor registro de la competición.

Incluyendo las eliminatorias, el Friburgo promedia apenas 0.55 goles concedidos por cada 90 minutos en la Europa League. El "Ambos equipos marcan" solo se ha dado en dos de sus últimos nueve encuentros en este torneo. No esperamos que muestren mucha ambición ofensiva, pero su defensa debería ser lo suficientemente sólida como para sellar el pase.

Aunque los partidos del Celta suelen tener marcadores abultados, sufren contra equipos que se encierran atrás. Getafe, Espanyol y Oviedo les ganaron sin encajar goles en Balaídos esta temporada. Apostar a que al menos uno de los dos equipos se queda sin marcar parece una opción sólida en este operador, con una probabilidad implícita del 51.3%.

3er Pronóstico Celta de Vigo vs Friburgo: Segunda parte - Empate @ 2.50 en Codere

Una segunda mitad frustrante para el Celta

Un dato preocupante para el Celta es que el Friburgo se muestra especialmente fuerte atrás en las segundas partes. Los alemanes solo han encajado dos goles tras el descanso en 11 partidos de Europa League esta temporada. Esto sugiere que están bien preparados para resistir la intensa presión que probablemente sufrirán tras el intermedio.

Los gallegos han rendido mejor en las primeras partes de la competición, con un diferencial de goles de +5 en los primeros 45 minutos. Sin embargo, tras el paso por vestuarios, su balance es de 11 goles a favor y 11 en contra.

Recordemos que el mes pasado desperdiciaron un 3-0 a favor para acabar perdiendo 4-3 en un partido increíble contra el Alavés en LaLiga, lo que subraya sus problemas para mantener el control en los tramos finales. Si bien es poco probable que el Freiburg arriesgue subiendo líneas, este podría ser otro partido donde el Celta se desespere tras el descanso.

Buscar una apuesta combinada que incluya el empate en la segunda mitad podría ser la jugada más inteligente.