Brighton vs Arsenal Pronóstico y Apuestas Premier League | 19/09/26

El Arsenal ha mantenido la portería a cero en sus dos partidos como visitante. Sin embargo, ningún otro equipo de la Premier League supera el 10,2 xG del Brighton tras las primeras 4 jornadas.

Mejores apuestas Brighton vs Arsenal

Total - Menos de 2,5 goles ⭐ @ 2.05 en Sportium

Arsenal ganará a cero ⭐ @ 3.00 en Sportium

Goleador en cualquier momento - Bukayo Saka ⭐ @ 2.80 en Sportium

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Brighton 0-1 Arsenal

Pronóstico de goleadores: Arsenal: Saka

El Brighton recibe al Arsenal en el American Express Stadium el sábado. Los vigentes campeones aún no han perdido puntos, algo que preocupará a sus rivales por el título en la 2026/27.

Los Seagulls de Fabian Hürzeler llegan tras una contundente victoria por 5-0 en Coventry. Charalampos Kostoulas abrió el marcador antes de que el Brighton añadiera cuatro goles más en la segunda parte, deshaciéndose con comodidad de los recién ascendidos Sky Blues. El Brighton ha marcado 13 goles en sus últimos cinco partidos.

La lista de lesionados sigue siendo motivo de preocupación. Yankuba Minteh, Kaoru Mitoma, Jack Hinshelwood, Mats Wieffer, Stefanos Tzimas y Evan Ferguson son baja. Maxim De Cuyper continúa ejerciendo un rol improvisado de extremo izquierdo.

El Arsenal, por su parte, ha ganado sus cuatro partidos de liga y venció al Nápoli en Europa. El equipo de Mikel Arteta también se deshizo del Ipswich por 4-2 en la Copa de la Liga inglesa el martes con relativa facilidad.

Bukayo Saka y Bruno Guimarães marcaron en la victoria por 2-0 ante el Sunderland. William Saliba y Jurriën Timber siguen sin estar disponibles. Arteta hizo muchas rotaciones en Portman Road y debería volver a su once titular para la visita a la costa de Sussex.

Alineaciones probables Brighton vs Arsenal

Posible alineación del Brighton & Hove Albion:

Verbruggen, Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli, Groß, Ayari, Gómez, Yalcouyé, De Cuyper, Kostoulas

Posible alineación del Arsenal:

Raya, White, Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Bruno Guimarães, Saka, Ødegaard, Eze, Tzolis

Un nuevo duelo ajustado a la vista

Cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre estos dos equipos han tenido dos goles o menos. El estilo controlado y estructurado del Arsenal es capaz de asfixiar al Brighton de Hürzeler jugando en casa.

La producción goleadora del Brighton parece más impresionante de lo que realmente es. Marcaron cinco goles a un Coventry con diez jugadores, mal preparado para la Premier League. También le metieron cuatro a un Aston Villa con diez hombres, y tres más a un Chelsea que ha estado increíblemente abierto en defensa.

Hace dos semanas, el Brighton empató 1-1 en casa contra el Leeds, cuyo bloque defensivo resultó mucho más sólido. Solo dos de los cuatro partidos de liga del Arsenal han superado la línea de menos de 2,5 goles. Podemos prever el mercado de menos de 2,5 goles este fin de semana, con una probabilidad implícita del 48,78 %.

Brighton vs Arsenal Apuesta 1: Total - Menos de 2,5 goles @ 2.05 en Sportium

Nada nuevo para los vigentes campeones

Los Gunners suman ocho victorias consecutivas en todas las competiciones. Se ven cohesionados en todas las líneas. Su once rotado fue igualmente fluido y efectivo en la victoria por 4-2 en la Copa de la Liga inglesa en Ipswich a mitad de semana.

También han ganado sus dos primeros partidos como visitante en la Premier League con la portería a cero. Esto incluye una exigente visita al Sunderland tras un partido de la Champions League entre semana ante el Nápoli.

Arteta pudo descansar a varios de sus titulares habituales en el partido de la Copa de la Liga inglesa en Portman Road a mitad de semana. Por eso, puede volver a su once más fuerte en el Brighton. El Arsenal ganó 1-0 en este mismo escenario en marzo, y podemos prever un resultado similar en esta ocasión.

Aunque el Brighton tiene el xG más alto de la Premier League, el Arsenal presenta el xGA más bajo (2,7). Esta vía nos da la opción de un retorno del 300 % con una victoria del Arsenal y una cuarta portería a cero en cinco partidos. Esta parece la mejor jugada de valor de todo el pronóstico Brighton vs Arsenal de este fin de semana.

Brighton vs Arsenal Apuesta 2: Arsenal ganará a cero @ 3.00 en Sportium

Valor claro en el gol de Saka

Bukayo Saka ha sido el delantero destacado del Arsenal en lo que va de temporada. Ha marcado 3 goles y acumula un xG de 2,90, lo que sugiere que su producción goleadora no es casualidad. Además, promedia más tiros a puerta por 90 minutos (2,1) que cualquier otro atacante del Arsenal.

Sus 3,5 tiros por 90 minutos superan con comodidad al siguiente futbolista más prolífico del Arsenal en remates, Kai Havertz (2,1).

Mikel Arteta pudo dejar a Saka en el banquillo en la victoria de la Copa de la Liga inglesa en Ipswich el martes. Con este descanso a mitad de semana, Saka llegará fresco y en plena forma para la visita al Amex Stadium el sábado. Podemos prever que marque en cualquier momento, con una probabilidad implícita del 35,71 %, que refleja su productivo inicio de la 2026/27.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Brighton vs Arsenal Apuesta 3: Goleador en cualquier momento - Bukayo Saka @ 2.80 en Sportium

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