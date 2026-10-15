Brentford vs Liverpool Pronóstico y Apuestas Premier League | 17/10/26

Nuestro experto en apuestas comparte su pronóstico para este partido de la Premier League. El estado de forma del Brentford y la lista de lesionados del Liverpool sugieren que una sorpresa está sobre la mesa.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Brentford 1-0 Liverpool

Pronóstico de goleadores: Brentford: Igor Thiago

El Brentford está firmando un inicio de temporada notable en la Premier League, ya que es uno de los tres únicos equipos que siguen invictos en la categoría. Las Abejas llegan a la jornada 7 volando en la cuarta posición, a solo cinco puntos del campeón Arsenal, que marcha segundo.

El Brentford suma tres puntos más que a estas alturas de la pasada temporada. Decir que Keith Andrews está haciendo un trabajo sobresaliente como entrenador se queda corto. Tras quedarse fuera de Europa la pasada campaña, el técnico estará deseoso de asegurar la clasificación esta vez, y ganar partidos clave como este será crucial.

El Liverpool llegaba invicto antes del parón por selecciones, igual que el Brentford. Sin embargo, perdió ese registro el pasado fin de semana. Andoni Iraola sufrió su primera derrota en la Premier League como técnico de los Reds, tras un 3-0 del Manchester City en Anfield. Aunque las cosas no han sido perfectas para el Liverpool bajo la nueva dirección técnica, el equipo empezaba a carburar antes del parón.

Las lesiones de jugadores clave como Cody Gakpo, Alexander Isak y Dominik Szoboszlai afectaron al rendimiento del Liverpool. Ryan Gravenberch también se perderá este partido tras la derrota ante el Manchester City. Iraola, por su parte, tiene decisiones que tomar, ya que varios jugadores lesionados están cerca de regresar, y deberá gestionar sus minutos con cuidado, lo que podría dejar un partido entretenido en el Gtech Community Stadium.

Alineaciones probables Brentford vs Liverpool

Posible alineación del Brentford:

Kelleher, Kayode, Hickey, Ajer, Diouf, Yarmolyuk, Janelt, Anthony, Lewis-Potter, Sangaré, Thiago

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Szoboszlai, Muñoz, Wirtz, Barcola, Isak

Las Abejas, con el aguijón por delante

La amenaza ofensiva del Brentford no debe pasarse por alto, ya que el equipo ha sido muy clínico de cara a portería. Las Abejas marcaron 12 goles en sus seis partidos de liga, con un promedio de dos goles por 90 minutos, la cuarta mejor cifra de toda la categoría.

En cambio, el Liverpool apenas marcó siete goles en sus seis encuentros. Lo más relevante para esta selección es la capacidad del Brentford para tomar el control del partido: los hombres de Andrews se han adelantado en el marcador en todos los partidos de liga que han disputado esta temporada.

Por su parte, los Reds se pusieron por delante en solo el 33 % de sus partidos de liga, mientras que el rival se adelantó en el 50 % de los encuentros. Jugar en casa es el empujón extra que necesita el Brentford para marcar primero. En el duelo equivalente de la pasada temporada fueron las Abejas quienes marcaron primero, a los cinco minutos, lo que sugiere que podría repetirse.

Brentford vs Liverpool Apuesta 1: Primer equipo en marcar - Brentford @ 1.85 en Codere

Thiago, a prueba de la zaga de los Reds

El Brentford también arrastra sus propios problemas de lesiones, ya que Andrews tuvo que sustituir a Kevin Schade en el último partido. Aún no ha sido evaluado, pero por el momento se puede asumir que no estará disponible para este encuentro. Los goles de las Abejas se han repartido entre varios jugadores esta temporada, en lugar de depender de uno solo.

Nueve jugadores distintos han marcado para el Brentford en liga esta temporada, con Schade a la cabeza. Sin embargo, atendiendo a la pasada campaña, Igor Thiago es el hombre al que seguir para marcar al menos una vez aquí. El brasileño abrió su cuenta goleadora antes del parón por selecciones en la victoria por 3-0 ante el Chelsea.

Ahora suma cinco goles en sus últimos 10 partidos con su club en todas las competiciones. Tras marcar 22 goles en 38 apariciones la pasada temporada, Thiago todavía no ha alcanzado esos números esta campaña. Falló una gran ocasión la semana pasada, pero esperamos que lo enmiende ante un Liverpool que puede mostrarse vulnerable en defensa.

Brentford vs Liverpool Apuesta 2: Goleador en cualquier momento - Igor Thiago @ 2.06 en Codere

Una oportunidad propicia para los locales

Está por ver qué jugadores lesionados estarán disponibles este fin de semana, con el Liverpool afrontando además un viaje entre semana a Austria. Aunque su regreso sería un impulso, forzar su vuelta conlleva el riesgo de nuevas lesiones, sobre todo tratándose de problemas musculares. Incluso si Szoboszlai, Isak y Gakpo son autorizados a viajar a Brentford, sus minutos podrían ser limitados.

El equipo local está en una posición inmejorable para dar la sorpresa aquí y continuar con su excelente racha de resultados. Las tropas de Andrews siguen invictas esta temporada y la última vez que jugaron en casa vencieron 3-0 al Chelsea en el Gtech Community Stadium. El Brentford también evitó la derrota ante los Reds en los dos enfrentamientos de la pasada temporada.

El Brentford ganó este duelo la pasada temporada, aunque fue un partido de muchas idas y vueltas. Los locales han encajado un solo gol en tres partidos como anfitriones esta campaña, lo que podría complicarle las cosas al Liverpool en Londres. Dado el valor que ofrece el Brentford, el mercado del 1x2 a su favor puede cumplirse y deparar una sorpresa.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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