Brasil vs Francia Pronóstico y Apuestas Amistoso Internacional | 26/03/26

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👑Mejores apuestas Brasil vs Francia

Resultado del partido – Empate ⭐ @ 3.60 en LeoVegas

Más de 2.5 goles en el primer tiempo ⭐ @ 5.60 en LeoVegas

Endrick anotará o asistirá en cualquier momento ⭐ por definir en LeoVegas

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Brasil vs Francia son cortesía de LeoVegas, correctas a 25 de Marzo de 2026 a las 16:20 y sujetas a cambios.

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📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Brasil 2-2 Francia

Brasil 2-2 Francia Predicción de goleadores: Brasil: Endrick, Raphinha; Francia: Kylian Mbappé, Désiré Doué

Los preparativos para la Copa del Mundo están en pleno apogeo. Además de los playoffs continentales, los equipos también jugarán amistosos. Dos gigantes del fútbol se enfrentan en el primer partido internacional en el Gillette Stadium en una década. Esto es parte de la serie de exhibición “Road to 26”, rumbo al Mundial de 2026. Croacia, Egipto, Escocia, Costa de Marfil y Colombia también participan.

Brasil soportó una difícil campaña de clasificación para el Mundial en medio de cambios de dirección técnica y tácticos. No obstante, finalmente se clasificaron en la quinta posición, terminando por detrás de Argentina, Ecuador, Colombia y Uruguay por diferencia de goles.

Carlo Ancelotti, quien asumió el mando de la Seleção en junio de 2025, se espera que rote ampliamente y experimente con su abundancia de talento. Tras permanecer invicto en sus primeros tres partidos, Brasil perdió ante Bolivia en su último clasificatorio. A esto le siguió una fase experimental en cuatro amistosos: ganando dos, empatando uno y perdiendo otro.

Francia llega a este enfrentamiento invicta en 7 partidos. Su última derrota fue un 5-2 contra España en la Liga de Naciones el pasado junio. Salieron ilesos del Grupo D, perdiendo puntos solo en una ocasión, un empate 2-2 con Islandia.

Didier Deschamps liderará a Les Bleus en su primer amistoso desde el empate sin goles con Canadá en 2024. Se espera que rote completamente el equipo gracias a la abundancia de talento en la plantilla.

Ambos tienen plantillas de élite capaces de jugar para cualquier equipo top del mundo. Se espera que este encuentro siente un precedente para sus próximos partidos. Brasil y Francia deberían empatar en este emocionante amistoso. Ambos equipos tendrán la oportunidad de experimentar con sus piezas.

⚽Alineaciones Probables Brasil vs Francia

Posible alineación del Brasil:

Ederson, Henrique, Marquinhos, Bremer, Danilo, Guimarães, Casemiro, Raphinha, Vinicius Jr., Cunha, Endrick

Posible alineación del Francia:

Maignan, Hernández, Upamecano, Saliba, Digne, Zaire-Emery, Camavinga, Olise, Cherki, Doué, Mbappé

🔥Las mejores apuestas Brasil vs Francia

1er Pronóstico Brasil vs Francia: Resultado del partido – Empate @ 3.60 en LeoVegas

Brasil y Francia llegan a este encuentro tras cuatro meses de inactividad. La Seleção empató 1-1 con Túnez en su última salida. Mientras tanto, Francia completó un ciclo de clasificación casi perfecto con una victoria 3-1 sobre Azerbaiyán.

Ancelotti experimentó con su XI inicial en los últimos cuatro partidos de Brasil. Después de asegurar su plaza en la Copa del Mundo, los hombres de amarillo aplastaron a Corea del Sur por 5-0 antes de que Japón los sorprendiera 3-2. Luego vencieron a Senegal 2-0 antes de enfrentarse a Túnez. Ancelotti espera probar más tácticas y formaciones contra Francia.

Les Bleus llegan con impulso tras una impecable campaña de clasificación. Son un producto más acabado que sus rivales sudamericanos. Se espera que Deschamps dé minutos a los jugadores jóvenes para evaluar sus habilidades contra un oponente de primer nivel.

Los dos gigantes han empatado solo dos veces en el tiempo reglamentario en sus últimos 9 encuentros. Uno de esos empates fue en cuartos de final del Mundial de 1986, que Francia ganó eventualmente en penaltis. Brasil ha ganado tres y Francia cinco. Una cosa es segura: ambos equipos traerán intensidad mientras se preparan para el evento principal. Un empate ofrece un valor genuino.

2ºPronóstico Brasil vs Francia: Más de 2.5 goles en el primer tiempo @ 5.60 en LeoVegas

Brasil ha anotado en 15 amistosos internacionales consecutivos desde 2020. Los partidos competitivos han sido más difíciles, con ceros ante Bolivia y Ecuador en la clasificación. Sin embargo, los hombres de Ancelotti están encontrando su forma.

Los últimos cuatro partidos internacionales de Brasil han producido exactamente dos goles en el primer tiempo, con la Seleção anotando siete de esos ocho goles. Esto apunta a una tendencia a comenzar con fuerza. Liderados por Vinicius Junior y Endrick, podrían golpear temprano una vez más.

Francia no es un oponente fácil. Les Bleus han concedido cuatro goles en sus últimos cinco partidos. Al mismo tiempo, han anotado 14. Seis de esos goles llegaron antes del descanso, incluyendo los tres en su victoria final de clasificación 3-1 sobre Azerbaiyán.

Lo más revelador es que solo uno de los últimos ocho internacionales de Francia produjo un primer tiempo sin goles. El talento ofensivo de esta exhibición en el Gillette Stadium no tiene comparación. Se prevé un comienzo rápido y explosivo en este partido.

3er Pronóstico Brasil vs Francia: Endrick anotará o asistirá en cualquier momento por definir en LeoVegas

Endrick ha estado sobresaliente en el Lyon desde su cesión del Real Madrid en la ventana de enero. En 14 apariciones para los gigantes franceses, el número 9 de Brasil tiene seis goles y cinco asistencias en todas las competiciones.

Debutó con la Seleção con el entonces entrenador interino Fernando Diniz en noviembre de 2023, con solo 17 años y tres meses de edad. Endrick tiene 3 goles en 14 apariciones para su equipo nacional.

Ancelotti no pudo contar con él durante la clasificación para el Mundial debido a una lesión en el tendón de la corva. También dejó al delantero fuera de los cuatro recientes amistosos de Brasil. En cambio, su estado de forma y sus últimas actuaciones en el club han cambiado la idea del técnico italiano.

Endrick estará muy motivado para demostrar su valía a Ancelotti. Ambos se conocen desde su etapa juntos en el Real Madrid. El joven de 19 años podría incluso ser titular por delante de João Pedro.

No es titular en un partido con Brasil desde su eliminación por penaltis ante Uruguay en los cuartos de final de la Copa América 2024. El joven de 19 años está en la mejor forma de su carrera senior. Apostar a que Endrick marca o asiste contra la defensa élite de Francia tiene un valor claro.