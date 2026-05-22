Bologna vs Inter de Milán Pronóstico y Apuestas Serie A | 23/05/26

+

🔝Mejores apuestas Bologna vs Inter de Milán

Inter o empate y ambos marcan ⭐ @ 1.92 en Gran Madrid

Más de 3.5 goles totales ⭐ @ 2.40 en Gran Madrid

Riccardo Orsolini marca en cualquier momento ⭐ @ 3.00 en Gran Madrid

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Bologna vs Inter de Milán son cortesía de Gran Madrid, correctas a 22 de mayo de 2026 a las 17:10 y sujetas a cambios.

No olvides que utilizando el código promocional CGM España tendrás acceso a apostar en este y otros juegos aprovechando un excelente bono para nuevos usuarios. Para profundizar en las apuestas deportivas online, te sugerimos revisar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas de España

🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado exacto: Bolonia 2-2 Inter de Milán

Bolonia 2-2 Inter de Milán Pronóstico de goleadores: Bolonia: Riccardo Orsolini, Santiago Castro; Inter: Lautaro Martínez, Federico Dimarco

El Bolonia llega tras lograr una ajustada victoria por 1-0 ante la Atalanta en Bérgamo la pasada jornada. Sin embargo, la Dea conservó la última plaza europea gracias a la diferencia de goles y al golaverage a favor en sus duelos directos.

Al haberse quedado fuera de Europa, a los Rossoblù ya solo les queda jugar por el orgullo. Esta temporada fueron eliminados de la Europa League por el Aston Villa, que a la postre se coronó campeón. Los hombres de Vincenzo Italiano ya no pueden subir ni bajar de la octava posición.

Por su parte, el Inter se ha proclamado campeón incontestable del Scudetto por vigesimoprimera vez en sus 118 años de historia. Los Nerazzurri afrontan este último asalto tras empatar 1-1 contra el Hellas Verona, equipo ya descendido.

Un gol de Kieron Bowie en el tiempo de descuento privó al Inter de sumar su cuarta victoria consecutiva en todas las competiciones. Pese a ello, encadenan 11 partidos oficiales seguidos invictos, incluidos nueve en liga. Un triunfo en este feudo les permitiría cerrar el año con 89 puntos, situándose en el undécimo puesto de la clasificación histórica de puntuación.

El Renato Dall’Ara se prepara para lo que apunta a ser un mero trámite. Sin nada en juego para ninguno de los dos bandos, se espera un choque de lo más entretenido en suelo boloñés.

⚽Alineaciones Probables Bologna vs Inter de Milán

Posible alineación del Bologna:

Pessina, Helland, Lucumí, Mario, Miranda, Freuler, Pobega, Sohm, Bernardeschi, Castro, Orsolini.

Posible alineación del Inter de Milán:

Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni, Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco, Martínez, Thuram.

🔥Las mejores apuestas Bologna vs Inter de Milán

1er Pronóstico Bologna vs Inter de Milán: Inter o empate y ambos marcan @ 1.92 en Gran Madrid

Goles en ambas porterías y valor en la doble oportunidad del Inter

Es cierto que el Inter cayó eliminado de la Champions League ante la gran sorpresa noruega, el Bodo/Glimt, pero su dominio en Italia ha sido absoluto. Los campeones de la Serie A y de la Coppa Italia no tienen nada más que demostrar en este curso.

El regreso de Lautaro Martínez no ha hecho más que potenciar la ofensiva nerazzurra. La pólvora de los campeones podría resultar decisiva una vez más, aunque el Bolonia es un rival temible cuando juega al calor de su hogar.

Los Rossoblù ya vencieron al Inter por 1-0 en este estadio la temporada pasada. Ahora llegan tras empatar 0-0 contra un Cagliari en horas bajas. Su última victoria como locales se remonta a mediados de abril frente al Lecce. Además, solo en cuatro de los últimos 16 partidos de liga en casa del Bolonia marcaron ambos equipos, y solo han sumado dos victorias en sus últimos 13 encuentros como locales en la Serie A.

En las últimas campañas, el Bolonia se ha consolidado como un equipo sólido de la mitad superior de la tabla. Con el empuje de su afición, lo lógico es que vean puerta. No obstante, el Inter parte como favorito de esta casa de apuestas para despedir el año con una alegría.

2ºPronóstico Bologna vs Inter de Milán: Más de 3.5 goles totales @ 2.40 en Gran Madrid

Fuegos artificiales para cerrar el año en el Dall’Ara

El Inter ha estado demoledor esta temporada de cara a puerta, firmando la espectacular cifra de 86 goles en 37 partidos. Esa cantidad casi duplica los 46 del Bolonia y supera en 25 tantos a su perseguidor más cercano, el Como.

Los últimos seis enfrentamientos directos han tenido un claro tinte interista, con tres victorias y dos empates para los de Milán. Los Nerazzurri promedian algo más de dos goles por partido en esa racha, incluyendo un triunfo por 3-1 en el choque de la primera vuelta a principios de enero.

Por si fuera poco, el Inter ha marcado al menos dos goles en sus últimas tres salidas ligueras. Puede que el Bolonia no tenga tanta pegada, pero atesora argumentos de sobra.

Hace poco más de una semana le endosaron tres goles al Nápoles, subcampeón de la Serie A, en el mismísimo Diego Armando Maradona, demostrando que pueden desarbolar a cualquier grande. Al no haber presión por los puntos, ambos conjuntos deberían ver portería en lo que promete ser un fin de fiesta vibrante.

3er Pronóstico Bologna vs Inter de Milán: Riccardo Orsolini marca en cualquier momento @ 3.00 en Gran Madrid

¿Se avecina otra genialidad de Orsolini?

Tras una sequía goleadora de cuatro partidos, Riccardo Orsolini ha recuperado su mejor versión en las dos últimas jornadas. Transformó un penalti en la primera parte en la victoria por 3-1 contra el Nápoles, antes de otorgar los tres puntos a los suyos frente a la Atalanta anotando el único gol del encuentro.

El extremo suma ya tres dianas en sus últimas seis apariciones en la Serie A con los Rossoblù. Esto eleva su cuenta particular de la temporada a 14 goles en 51 partidos oficiales. Se trata de su segunda mejor campaña anotadora, por detrás de los 17 tantos en 40 partidos que firmó el año pasado.

En el duelo de enero apenas disputó 23 minutos y no pudo rascar nada en la derrota por 3-1. Sin embargo, Orsolini fue el factor diferencial en este mismo escenario la temporada pasada, cuando se inventó una espectacular tijera en el minuto 94 para certificar un triunfo histórico frente al Inter.

Todo apunta a que Orsolini saldrá de inicio contra el Inter este sábado. A sus 29 años, está alcanzando su plenitud futbolística en el momento ideal para el Bolonia. Cuenta con que volverá a besar las mallas en el Dall’Ara.