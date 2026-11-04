Nuestro experto en apuestas ofrece sus predicciones para la visita del Marsella a Alemania. Es probable que el Leverkusen mantenga su récord invicto en la competición.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Bayer Leverkusen 3-1 Olympique Marsella

Bayer Leverkusen 3-1 Olympique Marsella Pronóstico de goleadores: Bayer Leverkusen: Patrik Schick x 2, Ibrahim Maza - Olympique Marsella: Amine Gouiri

El Bayer Leverkusen probablemente esté contento de volver a la competición europea tras su decepcionante derrota en casa ante el Stuttgart el pasado fin de semana. Die Werkself encadena dos derrotas consecutivas en la Bundesliga, por lo que el partido de la Europa League supone una distracción bienvenida. Aun así, no todo está perdido para el Leverkusen, que es sexto en la Bundesliga y está a solo dos puntos de una plaza de Champions League.

Sin embargo, el equipo ha volado en la Europa League y es uno de los cinco equipos invictos tras tres jornadas. Los hombres de Carles Martínez Novell son el único equipo que aún no ha encajado un gol en la fase de liga de esta temporada. La afición local espera ver otros tres puntos y una portería a cero, mientras Novell busca su primera victoria en los 90 minutos ante el Marsella.

El Marsella ha recorrido un largo camino desde el equipo que encadenó cinco derrotas consecutivas en todas las competiciones en septiembre. La confianza depositada en Bruno Genesio parece haber dado sus frutos, ya que han mejorado notablemente. En el ámbito doméstico, el OM ha ganado sus dos últimos partidos y se ha colado entre los seis primeros de la Ligue 1.

Sin embargo, la Europa League no ha sido benévola con los hombres de Genesio. El Marsella perdió sus tres partidos, incluido uno en casa. El duelo ante el Leverkusen marca el ecuador de su campaña. La buena noticia para el OM es que tres de sus cinco partidos restantes de la fase de liga son en casa.

Alineaciones probables Bayer Leverkusen vs Marsella

Posible alineación del Bayer Leverkusen:

Blaswich, Quansah, Tapsoba, Medina, Gutiérrez, Fernández, García, Vázquez, Maza, Moreira, Schick

Posible alineación del Olympique Marsella:

De Lange, Weah, Egan-Riley, Aguerd, García, Kondogbia, Kamissoko, Abdallah, Abdelli, Gomes, Gouiri

Schick, afilado como siempre

El Leverkusen es el tercer equipo más goleador de la Bundesliga junto a otro, con 18 goles en ocho partidos y un promedio de 2,25 goles por cada 90 minutos. El motor detrás de esas cifras es Patrik Schick, que ha marcado siete goles en liga hasta el momento.

En la Europa League, Schick marcó dos goles en sus tres apariciones de la fase de liga. En total, suma ocho goles en sus últimos 10 partidos con el Leverkusen. Atraviesa un gran momento de forma, y no sería sensato descartar que vuelva a marcar el jueves.

Pese a la derrota ante el Stuttgart el pasado fin de semana, Schick fue uno de los destacados de su equipo. Remató seis veces a portería y tuvo nueve toques en el área rival, las cifras más altas de todo el partido en ambos apartados. El delantero falló dos ocasiones claras en ese encuentro, pero aun así logró marcar. Todo apunta a que puede repetir la hazaña en este pronóstico de Bayer Leverkusen vs Marsella.

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El Marsella, en riesgo de sufrir un correctivo

El conjunto local marcó ocho goles en esta competición en tres partidos sin encajar respuesta. Promedian 2,7 goles por partido en la Europa League. Ningún otro equipo de la competición ha generado más disparos que los 72 del Leverkusen.

En cuanto a disparos a puerta, registran el mejor dato junto a otro equipo, con 33 en sus primeras tres salidas. Die Werkself ha marcado 11 goles en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Son muy eficaces en el último tercio del campo y pueden castigar a los visitantes.

El Marsella ha encajado seis goles en sus tres partidos de Europa League y solo ha marcado uno. Curiosamente, los visitantes también marcaron 11 goles en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Esto sugiere que el Marsella también puede hacer daño ante el equipo local. Además, han encajado siete goles en esa misma racha, lo que abre la puerta a una victoria contundente del conjunto alemán.

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La portería a cero parece poco probable

Ambos equipos llegan a este partido habiendo ganado tres de sus últimos cinco encuentros. La buena racha doméstica de los visitantes no se ha trasladado a Europa. El Marsella encadena cinco derrotas consecutivas en cualquier gran competición continental.

El conjunto francés ha tenido, en general, dificultades fuera de casa. El OM ha perdido 10 de sus últimos 15 partidos como visitante en todas las competiciones, ganando solo cuatro en esa racha. También ha perdido 10 de los 12 enfrentamientos ante equipos alemanes en grandes competiciones europeas, ganando solo uno.

El Leverkusen ha ganado siete de sus últimos 10 partidos como local en la Europa League. Estuvo invicto en el BayArena desde abril hasta la derrota del pasado fin de semana ante el Stuttgart. Ese resultado dejó al descubierto algunas debilidades de este equipo que el Marsella puede aprovechar. Han encajado nueve goles en sus últimos tres partidos. Aunque esperamos que el conjunto local se lleve el resultado, no les resultará sencillo.

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