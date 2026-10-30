Barcelona vs Alavés Pronóstico y Apuestas LaLiga | 31/10/26

Este fin de semana supone la primera prueba de carácter para el equipo de Hansi Flick en lo que va de temporada. ¿Podrán olvidar de inmediato su derrota en el Clásico ante el Real Madrid?

Mejores apuestas Barcelona vs Alavés

Barcelona gana y Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 2.25 en Luckia

Total - Menos de 3,5 goles ⭐ @ 2.40 en Luckia

Goleador en cualquier momento - Karim Adeyemi ⭐ @ 1.80 en Luckia

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Barcelona vs Alavés son cortesía de Luckia, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Barcelona 2-1 Alavés

Pronóstico de goleadores: Barcelona: Adeyemi, Jesús - Alavés: Boyé

El Barcelona sigue liderando LaLiga, con 27 puntos de diez partidos. Sin embargo, el Alavés viaja al Camp Nou animado por el hecho de que el conjunto de Hansi Flick ha perdido sus dos últimos partidos como local.

El Barça cayó por 4-2 ante el PSG en la Champions League. A esa derrota le siguió un decepcionante 2-1 ante el Real Madrid en el primer Clásico de la 2026/27.

Es posible que el técnico azulgrana rote su once titular para la visita del Alavés el sábado por la noche. Con un complicado partido de Champions League ante el Aston Villa asomando el martes, Flick podría refrescar su línea de ataque este fin de semana.

Además, el entrenador alemán no cuenta con cinco futbolistas del primer equipo por lesión, entre ellos Eric García, Dani Olmo y Andreas Christensen.

El Alavés de Quique Sánchez Flores ha arrancado la nueva campaña de LaLiga de forma esperanzadora. Marcha séptimo tras los primeros diez partidos, con 12 puntos y 14 goles anotados.

Sin embargo, los últimos cinco encuentros han sido menos convincentes, con solo dos puntos de quince posibles. El Alavés ha ganado apenas dos veces en el Camp Nou en liga desde el cambio de milenio.

Alineaciones probables Barcelona vs Alavés

Posible alineación del Barcelona:

Joan García, Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Rodri, Pedri, Fermín López, Jesús, Gordon, Adeyemi

Posible alineación del Alavés:

Sivera, Ángel Pérez, Tenaglia, Koski, Valentini, Rebbach, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Alena, Mariano Díaz, Boyé

El Barça vuelve a la senda del triunfo pero su defensa se verá superada

Ambos equipos han marcado en ocho de los últimos nueve partidos del Barcelona. Galatasaray, Real Betis, Paris Saint-Germain y Real Madrid han encontrado la red.

El cara a cara sigue la misma línea. Siete de sus últimos nueve enfrentamientos ligueros en Barcelona han terminado con ambos equipos anotando.

Siete de esos nueve también terminaron con victoria culé, lo que encaja con nuestra primera selección de apuestas de este fin de semana. Flick sigue sin poder contar con Eric García y Andreas Christensen en defensa. Jules Koundé también es duda, así que no estarán al completo en la zaga este fin de semana. La derrota ante el Real Madrid también puede haber mermado la confianza de la defensa azulgrana.

Podemos respaldar este escenario con una probabilidad implícita del 44,4 %. El historial de enfrentamientos sugiere que la cuota debería ser bastante más corta, sobre todo teniendo en cuenta las ausencias defensivas del Barça. Esta tiene un enorme potencial para ser la mejor apuesta de valor de nuestro pronóstico Barcelona vs Alavés.

Barcelona vs Alavés Apuesta 1: Barcelona gana y Ambos equipos anotan - Sí @ 2.25 en Luckia

El Alavés tiene los números defensivos para frustrar a su rival

El Alavés posee la sexta mejor defensa de LaLiga. Sus 11 goles encajados en 10 partidos igualan el registro defensivo del Barcelona.

Son todavía más sólidos fuera de casa. El Alavés ha encajado solo cinco goles en sus partidos como visitante en lo que va de 2026/27. También lideran la categoría en intercepciones por 90 minutos, con 10,7. El Alavés ocupa el octavo puesto en goles esperados encajados, con 12,0.

Tampoco han encajado ni un solo gol a balón parado en toda la temporada. El Barcelona, por su parte, ha mantenido también cuatro porterías a cero, pese a disputar varios partidos de ida y vuelta. Podemos respaldar el mercado de Menos de 3,5 goles con una probabilidad implícita del 41,7 %, cuando debería situarse probablemente más cerca del 48-50 %.

Barcelona vs Alavés Apuesta 2: Total - Menos de 3,5 goles @ 2.40 en Luckia

Adeyemi merece ver premiada su generación de ocasiones

Karim Adeyemi ha generado 4,23 goles esperados esta temporada. Sin embargo, solo ha anotado dos goles en ese periodo. El alemán llegó procedente del Borussia Dortmund por una gran cantidad de dinero en verano, y los datos avanzados sugieren que se ha adaptado con rapidez.

Su tasa de xG de 1,16 por 90 minutos es muy destacable. Solo Raphinha (1,26) le supera en ese registro entre sus compañeros.

También dispara 4,4 veces por 90 minutos en 328 minutos disputados, la misma cifra que el capitán culé, Raphinha. Solo tres de sus diez apariciones han sido como titular.

Raphinha es duda por lesión para este fin de semana, y el duelo de Champions League del martes ante el Aston Villa se acerca con fuerza. Eso podría abrirle la puerta a Adeyemi para lograr su cuarta titularidad con la camiseta azulgrana.

Podemos respaldarlo como goleador en cualquier momento con una probabilidad implícita del 55,6 %. Si disputa entre 75 y 80 minutos, la probabilidad real es seguramente más cercana al 60 %, ya que será el punto de referencia del ataque culé.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Barcelona vs Alavés Apuesta 3: Goleador en cualquier momento - Karim Adeyemi @ 1.80 en Luckia

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