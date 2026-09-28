Nuestro experto en apuestas espera que Brasil reaccione tras su decepcionante actuación en el partido anterior y consiga la victoria en el segundo encuentro de la serie.

Mejores apuestas Australia vs Brasil

Hándicap de 3 opciones - Brasil ganará con hándicap -1 ⭐ @ 1.76 en Sportium

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 1.79 en Sportium

Goleador en cualquier momento - Nestory Irankunda ⭐ @ 4.80 en Sportium

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Australia 1-3 Brasil

Pronóstico de goleadores: Australia: Nestory Irankunda - Brasil: Vinicius Junior, Raphinha, Estevao

Australia estuvo a apenas unos minutos de lograr solo su segunda victoria en la historia frente a Brasil el viernes. Los Socceroos complicaron la vida a los visitantes al ponerse por delante cuando restaban 22 minutos del tiempo reglamentario. La Selecao rescató el empate en el minuto 95, con un gol que entró tras pegar en el larguero.

Pese a encajar ese tanto tan tardío, el seleccionador australiano Tony Popovic no se mostró abatido por el resultado, teniendo en cuenta la calidad del rival. El técnico ya piensa en la Copa Asiática de enero, por lo que se espera que dé oportunidades a algunos jugadores más jóvenes en el próximo encuentro.

Este será el último partido de Australia como local antes de esa competición, aunque la buena noticia es que los locales están invictos en el Suncorp Stadium de Brisbane.

La paciencia de la afición brasileña con Carlo Ancelotti se agota, después de que se le viera capaz de devolver a la selección a su nivel habitual. Sin embargo, tras la eliminación de la Selecao a manos de Noruega en los octavos de final del Mundial, todo indica que su ciclo llega a su fin. Tras 18 partidos al frente del equipo, el italiano tiene el peor registro de cualquier entrenador de Brasil en el mismo número de encuentros.

Brasil no ha convencido en sus últimos partidos, especialmente fuera de casa, y el primer duelo de esta serie no fue la excepción. Sin embargo, con la probable rotación de los locales, la Selecao podría aprovechar la ocasión para sumar otra victoria sobre Australia.

Alineaciones probables Australia vs Brasil

Posible alineación de Australia:

Beach, Geria, Degenek, Adamson, Italiano, Yazbek, O'Neill, K. Boss, Velupillay, Irankunda, Younis

Posible alineación de Brasil:

Souza, Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis, Santos, Guimaraes, Danilo Santos, Estevao, Raphinha, Vinicius Junior, Endrick

La calidad de Brasil debería resultar decisiva

El equipo local lleva ya cuatro partidos sin ganar, con empates en cada uno de los últimos tres dentro del tiempo reglamentario. Sin embargo, se mantiene invicto en los tres partidos disputados en este estadio, con dos victorias y un empate. Habiendo vencido a Brasil solo una vez en su historia, esta será una tarea cuesta arriba para los locales, especialmente con la rotación prevista.

El conjunto de Ancelotti debería dar un paso adelante en este segundo partido y corregir su falta de eficacia en el área rival. La Selecao también llega sin ganar en sus dos últimas salidas. Solo han ganado cuatro de sus últimos 16 partidos como visitantes, sin contar los disputados en campo neutral. Aun así, los sudamericanos deberían imponerse aquí con una actuación más sólida.

Los pentacampeones del mundo cuentan con una plantilla extraordinaria, capaz de imponerse con claridad. Brasil ya se ha impuesto en seis de los últimos ocho enfrentamientos directos, y cada una de sus últimas cinco victorias llegó por una diferencia de dos o más goles.

Australia vs Brasil Apuesta 1: Hándicap de 3 opciones - Brasil (-1) @ 1.76 en Sportium

Ambos equipos podrían anotar

Australia ya ha demostrado que puede vulnerar la defensa de Brasil. Los locales acumularon siete disparos frente a los visitantes, un dato nada desdeñable ante este rival. Al final, los australianos generaron dos ocasiones claras y tres disparos a puerta, lo que confirma que pueden superar la línea defensiva visitante.

Brasil, por su parte, registró un xG (goles esperados) de 1,24 frente al 0,61 de los locales. Eso demuestra que los visitantes fueron excelentes generando ocasiones, pero no tanto a la hora de definir. En los últimos tres partidos de Ancelotti, su equipo encajó al menos un gol, mientras que en esa misma racha ambos conjuntos marcaron.

Lo mismo ocurre con los dos últimos partidos de Australia. Pese a que este duelo suele producir goles solo para un bando, esa tendencia está cambiando, como pudimos ver la semana pasada. Por ello, no sorprendería que ambos equipos anotaran en este encuentro.

Australia vs Brasil Apuesta 2: Ambos equipos anotan - Sí @ 1.79 en Sportium

La luz que ilumina a los australianos

Se esperaba que Nestory Irankunda fuera la gran estrella de los australianos en el Mundial. El extremo de 20 años se dio a conocer en el Adelaide United, donde firmó ocho goles y seis asistencias en 35 partidos de la A-League en la temporada 2024/25. Después sumó ocho participaciones en gol en 40 apariciones en el Championship con el Watford la pasada campaña.

Irankunda es un futbolista que llama la atención, sobre todo por su rápido cambio de ritmo. Fue, con diferencia, el mejor jugador de Australia la semana pasada, con tres disparos en total. Sin embargo, su tiro libre directo ha atraído la atención de medio mundo.

Ese gol demostró que Irankunda puede generar peligro desde acciones a balón parado, además de su juego asociativo. Atraviesa una sequía goleadora en su nuevo club, el Sporting de Portugal. Aquel tanto puso fin a una racha de cinco partidos sin marcar, y el jugador espera que le dé la confianza necesaria para volver a ver puerta ante Brasil.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Australia vs Brasil Apuesta 3: Goleador en cualquier momento - Nestory Irankunda @ 4.80 en Sportium

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