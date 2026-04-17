Atlético de Madrid vs Real Sociedad Copa del Rey apuestas | 18/04/26

+

🔝Mejores apuestas Atlético de Madrid vs Real Sociedad

Gana Atlético y más de 1.5 goles⭐@ 2.25 en Bwin

Ambos equipos marcan y cualquier equipo gana ⭐ @ 2.70 en Bwin

Gana el partido exactamente por 1 gol⭐@ 2.37 en Bwin

Recuerda que con el código de bono bwin para España puedes apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida. Si deseas ampliar tu conocimiento sobre apuestas deportivas online, te recomendamos consultar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas en España

🔎Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Llega la gran final de la Copa del Rey, un duelo que por segunda vez en la historia enfrentará al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad. Dos equipos que supieron superar a rivales de peso en semifinales y que ahora lucharán por el título en un escenario de máxima exigencia.

El Atlético de Madrid arriba con una motivación especial. No solo dejó en el camino al Barcelona en la Copa del Rey, sino que también lo eliminó en la Champions League, alcanzando las semifinales por cuarta vez bajo el mando de Simeone. Este impulso competitivo refuerza su ambición de conquistar un nuevo trofeo.

Sin embargo, el rendimiento reciente del conjunto rojiblanco genera algunas dudas. Con apenas una victoria y cinco derrotas en sus últimos seis partidos, el equipo deberá elevar su nivel si quiere confirmar su favoritismo en una final que no permite errores.

Por su parte, la Real Sociedad llega como una de las grandes sorpresas. Tras eliminar en semifinales a su eterno rival, el Athletic Club, el equipo culmina una remontada notable luego de un primer semestre complicado en el que incluso coqueteó con los puestos de descenso.

A pesar de ciertas irregularidades, la Real Sociedad ha demostrado ser un rival competitivo. Su último enfrentamiento ante el Atlético, un vibrante 3-2 en liga, refleja lo abierta que puede ser esta final. Un duelo casi inédito que promete intensidad, emociones y un desenlace impredecible.

⚽Posibles Alineaciones Atlético de Madrid vs Real Sociedad

Posible alineación Atlético de Madrid:

Musso, Molina, Le Normand, Giménez, Ruggeri, Simeone, Koke, Vargas, Lookman, Griezmann, Álvarez

Posible alineaciónReal Sociedad:

Remiro, Aramburu, Martin, Caleta-Car, Gómez, Barrenetxea, Turrientes, Soler, Sucic, Guedes, Oyarzabal

1er Pronóstico Atlético de Madrid vs Real Sociedad: Gana Atlético y más de 1.5 goles⭐@ 2.25 en Bwin

Tras imponerse al Barcelona en dos llaves distintas, el Atlético de Madrid llega un paso por delante de la Real Sociedad. El nivel mostrado por el equipo de Simeone, sumado a la calidad de su plantilla, lo posicionan como el principal favorito para quedarse con el título en esta final.

Lejos del estilo más defensivo que lo caracterizó en otros tramos de la temporada, el Atlético ha optado por un enfoque más ofensivo. Esto se ha reflejado en sus recientes eliminatorias, donde ha protagonizado marcadores amplios y partidos cargados de emociones en ambas áreas.

Con este contexto, todo apunta a una final abierta y con una buena cantidad de goles. El dinamismo ofensivo de ambos equipos invita a pensar en un duelo intenso, aunque con el Atlético de Madrid teniendo mayores argumentos para imponerse y levantar el trofeo.

2° Pronóstico Atlético de Madrid vs Real Sociedad: Ambos equipos marcan y cualquier equipo gana ⭐@ 2.70 en Bwin

Ante dos equipos con propuestas ofensivas marcadas, la probabilidad de que ambos marquen es bastante alta. Tanto Atlético de Madrid como Real Sociedad priorizan el ataque, lo que suele traducirse en partidos abiertos y con constantes llegadas a portería.

El Atlético ha mostrado un alto promedio goleador durante la temporada, pero también ha evidenciado una mayor fragilidad defensiva en comparación con otros años. Esa combinación de eficacia en ataque y vulnerabilidad atrás ha sido una constante en sus partidos recientes.

Una situación similar vive la Real Sociedad, que pese a conseguir buenos resultados, suele conceder goles con regularidad. Con este panorama, todo apunta a un marcador ajustado, como un 2-1 a favor de cualquiera de los dos equipos en una final que promete emociones.

3er Pronóstico Atlético de Madrid vs Real Sociedad: Gana el partido exactamente por 1 gol⭐@ 2.37 en Bwin

El reciente enfrentamiento por liga entre ambos equipos puede tomarse como una muestra clara de lo que podría ocurrir en la final. El 3-2 a favor del Atlético de Madrid reflejó no solo un partido abierto, sino también el comportamiento ofensivo y dinámico que ambos conjuntos suelen proponer.

Ese resultado deja en evidencia que, aunque el Atlético logró imponerse, las diferencias entre los dos equipos son mínimas. La Real Sociedad compitió de igual a igual durante todo el encuentro, confirmando que tiene argumentos suficientes para poner en aprietos a cualquier rival.

Por eso, aunque esperamos un partido con goles, no se proyecta una gran diferencia en el marcador. En este contexto, cobra valor la apuesta de que el ganador se imponga por solo un gol de diferencia en una final que promete ser muy equilibrada.