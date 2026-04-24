Atlético de Madrid vs Athletic Club apuestas Laliga | 25/04/2026

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🔝Mejores apuestas Atlético de Madrid vs Athletic Club

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🔎Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Al Atlético le está costando mucho este cierre de temporada. Su nivel viene en caída libre y los resultados han dejado bastante que desear en las últimas semanas, generando dudas en torno al rendimiento del equipo.

Tras perder la Copa del Rey y la reciente derrota ante el Elche, el conjunto rojiblanco ya acumula cuatro caídas consecutivas en liga y siete derrotas en sus últimas ocho presentaciones, cifras que reflejan claramente su mal momento.

No cabe duda de que todas las apuestas del equipo de Simeone están puestas en la semifinal de la Champions League, pero la situación exige ver una cara distinta. El equipo necesita reaccionar y dejar atrás la dinámica negativa cuanto antes.

Ahora, recibiendo al Athletic, el Atlético tendrá que demostrar nuevamente su competitividad si quiere salvar la temporada. Es una oportunidad clave para recuperar confianza y reencontrarse con la victoria.

Por su parte, el Athletic también llega con muchas dudas. Estancado en la mitad de la tabla y sin objetivos claros, suma dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, mostrando una irregularidad difícil de descifrar. Será un duelo entre dos equipos llenos de altibajos que buscan cerrar la temporada con una mejor imagen.

⚽Posibles AlineacionesAtlético de Madrid vs Athletic Club

Posible alineación Atlético de Madrid:

Musso, Molina, Le Normand, Giménez, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, González; Baena, Álvarez

Posible alineaciónAthletic Club:

Simon, Gorosabel, Álvarez, Laporte, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Rego; Williams, Berenguer, Williams; Guruzeta

1er Pronóstico Atlético de Madrid vs Athletic Club: Gana Atlético ⭐ @ 2.15 en Bwin

No es fácil inclinarse por un ganador cuando ambos equipos atraviesan un momento complicado. Su nivel ha sido bajo en las últimas semanas y la irregularidad marca el presente de dos conjuntos que no logran sostener buenas actuaciones.

Sin embargo, creemos que este puede ser un escenario ideal para que el Atlético recupere confianza. El equipo de Simeone ha mostrado solidez en casa en liga y, además, ha conseguido tres victorias en las últimas cuatro veces que recibió al Athletic.

Aunque es posible que haya rotaciones pensando en la Champions, el Atlético parte con ventaja. Enfrente tendrá a un Athletic que llega con tres derrotas consecutivas como visitante, lo que refuerza la sensación de que el local tiene una oportunidad clara para volver a sumar.

2° Pronóstico Atlético de Madrid vs Athletic Club: Athletic Club no marca ⭐ @ 2.87 en Bwin

Tres derrotas consecutivas como visitante dejan mucho que pensar sobre el nivel del Athletic Club fuera de casa. El equipo ha mostrado serias dificultades para competir lejos de su estadio, y su rendimiento reciente genera más dudas que certezas.

Lo más evidente de este bajo nivel es que no logró anotar en ninguna de esas derrotas. La falta de gol ha sido una constante durante toda la temporada, reflejando problemas claros en la generación y definición de jugadas ofensivas.

Además, la última vez que visitó al Atlético tampoco pudo marcar, lo que refuerza la tendencia. Por eso vemos una buena oportunidad en esta apuesta: la probabilidad de gol parece baja y la cuota ofrecida resulta bastante atractiva.

3er Pronóstico Atlético de Madrid vs Athletic Club: Marcador exacto múltiple 1-0, 2-0 o 3-0 ⭐ @ 4.00 en Bwin

Con la esperanza de que el Atlético recupere su solidez en casa, todo apunta a un escenario donde el equipo de Simeone vuelva a hacerse fuerte desde lo defensivo. En su estadio ha sabido competir mejor, y este contexto puede ser clave para reencontrarse con sensaciones más seguras.

A esto se suma la baja probabilidad de gol del Athletic, especialmente fuera de casa. Las recientes actuaciones sin anotar y sus dificultades ofensivas a lo largo de la temporada refuerzan la idea de un partido donde le costará generar peligro real.

Por eso, los marcadores a favor del local sin recibir gol aparecen como los más probables. La combinación entre la fortaleza del Atlético en casa y la fragilidad ofensiva del rival construye un escenario favorable para una victoria controlada del conjunto rojiblanco.