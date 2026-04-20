Athletic Club vs Osasuna pronóstico: Victoria Vasca | 21/ 04/2026

+

👑Mejores apuestas Athletic vs Osasuna

Gana Athletic Club⭐ @ 1.90 en Codere

Ambos equipos no anotan⭐ @ 1.82 en Codere

Gonka Guruzeta anotará⭐ @ 2.75 en Codere

Nuestro pronóstico respalda una victoria 2-0 de Athletic Club a Osasuna.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Athletic Club vs Osasuna son cortesía de Codere, correctas a 20/04/26 a las 16:00 y sujetas a cambios.

No olvides que utilizando el código promocional Codere España tendrás acceso a apostar en este y otros juegos aprovechando un excelente bono para nuevos usuarios. Para profundizar en las apuestas deportivas online, te sugerimos revisar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas de España

📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Se juega una fecha más en La Liga, con un Athletic Club siendo local ante un Osasuna que ya no pelea por nada más que culminar entre los primeros 10 equipos del campeonato. El cuadro local suma cuatro derrotas y una victoria en sus últimos cinco partidos, con una marca de ocho victorias y seis derrotas en casa.

Mientras que los de Pamplona llegan con dos empates consecutivos y de ser uno de los peores visitantes del torneo con tan sólo dos triunfos en 16 fechas jugadas. Es una plantilla que mantiene su eje en la ofensiva, pero mantiene descuidada la defensa con 11 goles a favor y 21 en contra.

⚽Alineaciones Probables de Athletic Club vs Osasuna

Posible alineación de Athletic Club:

Simón, Lekue, Vivían, Laporte, Berchiche, de Galarreta, Jauregizar, Williams, Sancet, Williams, Guruzeta

Posible alineación de Osasuna:

Herrera, Rosier, Boyomo, Herrando, Galán, Moncayola, Muñoz, García, Oroz, Muñoz, Budimir

1er Pronóstico Athletic Club vs Osasuna: Gana Athletic Club⭐@ 1.90 por Codere

Se espera un partido competitivo en San Mamés, donde Athletic aprovecha su fortaleza de local al sumar ocho triunfos en lo que va temporada, pese a que sigue sin convencer a su afición por su pésimo accionar en la cancha; situación que ya afectó en las últimas derrotas consecutivas.

Aun así, los vascos están impulsados por mantener su rendimiento positivo en casa ante un Osasuna impredecible por sus últimos resultados en calidad de visitante: dos victorias y 10 encuentros perdidos en lo que va de temporada. Por lo que visitar tierras vascas no será nada sencillo al mantener una efectividad menor al 50% en sus últimos juegos.

Conforme a resultados y datos trascendentes, se ve viable que Athletic saque la victoria frente a Osasuna en la cancha del San Mamés.

2do Pronóstico Athletic Club vs Osasuna: Ambos equipos no anotan⭐ @ 1.82 por Codere

Sin duda, el duelo entre Athletic y Osasuna marca una de las rivalidades más cerradas en la historia de esta competición, respaldado por la solidez del plantel vasco y el bajo rendimiento ofensivo de los de Pamplona fuera de casa. Se espera que sea un partido de pocos goles, pero la victoria del rojiblanco es inminente.

Osasuna es uno de los clubes menos goleadores en calidad de visitante, con tan sólo seis puntos sumados fuera de casa. Mientras que Athletic buscará asegurar su posición de local por su defensa férrea, limitando las opciones para los Rojillos. La clave para el plantel rojiblanco recaerá en los hermanos Williams y el punta español, Gorka Guruzeta.

Los datos respaldan a que el marcador termina con dos goles a favor de Athletic frente a Osasuna en Bilbao.

3er Pronóstico Athletic Club vs Osasuna: Gonka Guruzeta anotará⭐ @ 2.75 por Codere

Un gol del español es uno de los puntos que pueden darse en este compromiso por La Liga. Esto se debe a su buen rendimiento en la cancha del San Mamés y antecedentes goleadores frente a Osasuna. Se ve un partido cerrado, con tendencia a que el local se lleve el triunfo.

Se espera que Gorka sea clave en casa, luego de haber marcado en tres de sus últimos cuatro enfrentamientos frente a los Rojillos; aunque un factor a seguir será su solidez ofensiva en la primera parte, sin ir perdiendo en seis compromisos en calidad de visitante. Guruzeta cuenta con siete anotaciones en 28 partidos esta temporada.

Por lo que es viable que el delantero aparezca para marcar en cualquier momento ante Osasuna en Bilbao.