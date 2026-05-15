Athletic Club vs Celta de Vigo principales apuestas LaLiga | 17/05/2026

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👑Mejores apuestas Athletic Club vs Celta de Vigo

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Más de 2.5 goles ⭐ @ 2.25 en Codere

Si marcan manos equipos⭐ @ 2.00 en Codere

Esperamos una victoria del Athletic con un marcador de 2-1.

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📊 Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Llegamos a la recta final de LaLiga y la jornada 36 enfrenta al Athletic Club y al RC Celta de Vigo, dos equipos que siguen peleando por un cupo europeo. La ampliación de plazas para Champions League abrió nuevas oportunidades y apretó aún más la lucha en la tabla.

Athletic Club llega golpeado tras perder frente al RCD Espanyol, una derrota que complica sus aspiraciones europeas, más aún tras la victoria del Getafe CF. El equipo vasco suma dos derrotas consecutivas y está obligado a ganar para mantenerse en carrera.

Sin embargo, el nivel reciente del Athletic deja muchas dudas, ya que no ha sido un equipo fiable en resultados durante las últimas jornadas. La presión aumenta y cualquier nuevo tropiezo podría dejarlo muy lejos del objetivo europeo.

Por su parte, el Celta buscará defender su sexta posición frente a un Getafe que viene en ascenso y amenaza con arrebatarle el lugar. Los gallegos llegan tras una dura derrota en casa frente al Levante UD, resultado que volvió a generar incertidumbre.

Aun así, el nivel mostrado por el Celta en jornadas anteriores había sido bastante positivo, por lo que intentará recuperarse rápidamente en este cierre de temporada. Todo apunta a un partido muy parejo y con la sensación de que cualquiera puede quedarse con la victoria.

⚽Posibles Alineaciones Athletic Club vs Celta de Vigo

Posible alineación Athletic Club:

Simon, Gorosabel, Vivian, Laporte, Berchiche; Mora, Jauregizar; Williams, Gómez, Berenguer; Guruzeta

Posible alineaciónCelta de Vigo:

Radu, Alonso, Lago, Rodríguez; Mingueza, Moriba, López, Nuñez; Swedberg, Durán; Iglesias

1er Pronóstico Athletic Club vs Celta de Vigo: Gana Athletic Club ⭐ @ 2.25 en Codere

Es difícil elegir un ganador cuando tanto el Athletic Club como el Celta de Vigo llegan tras una derrota y sin mostrar un rendimiento realmente sobresaliente en las últimas jornadas. Ambos equipos han dejado dudas y atraviesan un momento bastante irregular.

Sin embargo, por antecedentes recientes y condición de local, nos inclinamos ligeramente por el Athletic, aunque lejos de ser la opción más segura. El conjunto vasco ha ganado las tres últimas veces que recibió al Celta y ahora, tras venir de perder, parece tener mayores posibilidades de reaccionar.

Además, un comportamiento bastante curioso se ha repetido en los partidos del Athletic en casa, y es que viene alternando victorias cada dos encuentros. Si esa tendencia se mantiene, este podría ser el momento indicado para una nueva victoria del equipo local.

2° Pronóstico Athletic Club vs Celta de Vigo: Más de 2.5 goles ⭐ @ 2.25 en Codere

2-1, 4-3 y 3-1 han sido los resultados de las últimas tres victorias del Athletic Club recibiendo al RC Celta de Vigo, marcando una clara tendencia de partidos abiertos y con muchos goles. Son antecedentes que sin duda ilusionan de cara a este nuevo enfrentamiento.

El momento actual de ambos equipos también invita a pensar en un duelo con emociones y constantes llegadas al arco. Tanto Athletic como Celta necesitan sumar y suelen apostar por propuestas ofensivas, especialmente en este tramo decisivo de la temporada.

Sin embargo, esa búsqueda constante en ataque también ha dejado en evidencia muchas fragilidades defensivas en ambos lados. Por eso, un intercambio de golpes y un partido de ida y vuelta parecen escenarios bastante probables para esta jornada.

3er Pronóstico Athletic Club vs Celta de Vigo: Si marcan manos equipos⭐ @ 2.00 en Codere

Si realmente esperamos un escenario abierto y de ida y vuelta, la probabilidad de que ambos equipos marquen luce bastante alta. Aunque las casas de apuestas no le dan demasiado valor a este mercado por los resultados cerrados recientes, las sensaciones futbolísticas apuntan a otro tipo de encuentro.

El Athletic Club suele asumir riesgos cuando juega en casa y necesita la victoria para mantenerse en la pelea europea, algo que normalmente deja espacios atrás. Además, el Celta de Vigo ha demostrado tener herramientas ofensivas para aprovechar transiciones y generar peligro incluso fuera de casa.

A esto se suma que ninguno de los dos equipos ha transmitido demasiada seguridad defensiva en las últimas jornadas. Ambos llegan obligados a buscar el triunfo, por lo que un partido con ocasiones en las dos áreas y goles de ambos lados parece un escenario bastante probable.