Arsenal vs Everton Pronóstico y Apuestas Premier League | 24/10/26

El Everton solo ha ganado una vez en campo del Arsenal desde enero de 1996. Los vigentes campeones de la Premier League buscan encadenar su cuarto triunfo consecutivo como locales.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Arsenal 1-0 Everton

Pronóstico de goleadores: Arsenal: Havertz

El Arsenal regresa a su feudo este fin de semana para recibir al octavo clasificado Everton en la octava jornada de la Premier League 2026/27.

Los de Mikel Arteta vuelven al norte de Londres tras un exigente duelo de Champions League entre semana ante el Bayern de Múnich. El Arsenal logró remontar para firmar un 2-2 en el Allianz Arena, un resultado que podría resultar clave para sus aspiraciones de clasificación en la fase de liga.

Sin embargo, el resultado tuvo un coste para el Arsenal y para Arteta. Su máximo goleador, Bukayo Saka, tuvo que ser sustituido por lesión apenas diez minutos después de empezar el partido, y ya se le considera muy dudoso para la visita de los Toffees. Christos Tzolis (isquiotibiales) y Piero Hincapié (tobillo) también siguen de baja.

David Moyes estará relativamente satisfecho con el inicio de temporada del Everton. Pese a no haber invertido mucho en el mercado de verano, los Toffees siguen siendo un rival difícil de batir. Han perdido solo uno de sus siete primeros partidos.

El Everton también ha sido sólido defensivamente, encajando apenas un gol de media por partido. Moyes espera contar con la plantilla al completo para el desplazamiento al Emirates. Los de Merseyside han tenido poca fortuna allí a lo largo de los años, con una sola victoria, lograda en abril de 2021.

Alineaciones probables Arsenal vs Everton

Posible alineación del Arsenal:

Raya, White, Calafiori, Gabriel, Konsa, Rice, Guimaraes, Eze, Odegaard, Madueke, Havertz

Posible alineación del Everton:

Pickford, Maitland-Niles, Mykolenko, Branthwaite, Tarkowski, Garner, Armstrong, Rohl, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry

El Arsenal, con opciones de imponerse por la mínima ante el Everton

Tres de las cuatro victorias del Arsenal como local esta temporada en la Premier League han llegado por una diferencia de un solo gol. La única excepción fue el 3-0 ante el recién ascendido Coventry, su única victoria en casa por más de dos goles.

El Everton de David Moyes ha sido un hueso duro de roer a domicilio en lo que va de curso. Cayeron en Tottenham por la mínima y desde entonces han empatado sus últimas tres salidas. Con el Arsenal disponiendo de poco tiempo para recuperarse de su viaje a Múnich en la Champions League, Mikel Arteta podría conformarse con otro triunfo ajustado en casa.

El Everton tiene el séptimo mejor registro defensivo de la Premier League en xG encajado (9,7), lo que sugiere que no concede muchas ocasiones claras por partido. Esperamos que el Arsenal gane por una diferencia exacta de un gol, un desenlace que cotiza con una probabilidad implícita del 28,57 %.

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El Arsenal, con la portería a cero como objetivo ante el Everton

El Everton no ha marcado en tres de sus últimas cuatro visitas al Emirates Stadium. El Arsenal, además, presenta el xG en contra más bajo de la categoría, con 5,6 en 7 partidos. Los de Arteta también encajan solo 0,7 goles de media por encuentro, la cifra más baja junto a la del Brighton & Hove Albion.

Los Toffees también han sido muy desperdiciadores en el último tercio del campo. Han malogrado nada menos que 18 ocasiones claras esta temporada, la segunda cifra más alta de ocasiones claras falladas en la Premier League.

Aun así, esto sugiere que el Everton sí genera oportunidades. Promedian 5 tiros a puerta por partido, la sexta mejor cifra de la categoría. Sin embargo, con el Arsenal disfrutando de un 61,2 % de posesión media, los hombres de Moyes no van a tener el lujo de desperdiciar ocasiones claras este fin de semana.

Que los Gunners ganen dejando su portería a cero cotiza con una probabilidad implícita de apenas el 44,44 %.

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Declan Rice, llamado a abrir la defensa del Everton con otra asistencia

El influyente centrocampista del Arsenal, Declan Rice, ya está dejando huella en ambas áreas. El capitán acumula cuatro asistencias en siete partidos de Premier League en 2026/27. El futbolista de 27 años atraviesa el mejor momento de su carrera: es el jugador más destacado del conjunto londinense en la Premier League según FotMob, con una valoración media de 7,73.

Rice completa más pases precisos por 90 minutos que cualquiera de sus compañeros (71,7). Ha creado 11 ocasiones, dos de ellas consideradas claras por FotMob, un registro solo superado por su compañero noruego Martin Odegaard.

Se espera que el Everton se repliegue e intente frenar al Arsenal este fin de semana. Rice promedia 23,3 pases que rompen líneas por 90 minutos, muy por encima del segundo clasificado, Mikel Merino (17). Esperamos que Rice vuelva a abrir el candado de la defensa del Everton y propicie un gol, lo que ofrece un valor considerable de cara a este pronóstico Arsenal vs Everton.

El mercado otorga una probabilidad implícita de apenas el 21,05 % de que Rice asista a un gol el sábado. Esta cifra parece muy baja teniendo en cuenta que actualmente promedia más de una asistencia cada dos partidos. Esta podría ser la apuesta de mayor valor de nuestro trío de predicciones para el partido.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.