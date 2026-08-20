Vinícius Júnior busca dar un salto de nivel tras su renovación

Mercado Selección Cuotas Máximo asistente de LaLiga Vinicius Junior 15.00

Cuotas cortesía de Codere. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

🚀Apostar por un Vini Jr renovado

El Real Madrid ha despejado cualquier sombra de duda sobre el futuro de Vinicius Junior atándole hasta 2032. Aunque este nuevo acuerdo pone fin a un gran culebrón veraniego del mercado de fichajes, retener a Vini Jr resulta fundamental para los mercados de apuestas a largo plazo de la temporada.

El extremo brasileño está en el club desde 2018, cuando llegó con solo 18 años, y ya suma 14 títulos importantes en su haber, entre ellos dos Champions League. Además, Vini se ha alzado con diversos galardones individuales a lo largo de los años, como el premio al Mejor Jugador en 2024 otorgado por la FIFA. Perder a un futbolista de este calado, ya fuera por un traspaso millonario o a coste cero, habría debilitado notablemente al conjunto blanco.

Cerró la última campaña de LaLiga con 16 tantos y seis asistencias en 36 partidos. Por tanto, el argumento con mayor peso para hacer nuestros pronósticos reside en su regularidad, más allá de la propia ampliación de contrato.

🔍El nuevo contrato

Vinicius Junior acordó a principios de este mes una ampliación de contrato por seis años en el Santiago Bernabéu, zanjando las dudas inmediatas sobre su futuro a largo plazo.

El Arsenal, campeón de la Premier League, estuvo siguiendo muy de cerca la situación mientras las negociaciones se alargaban, pero eso pasa a ser secundario para los apostantes. El Real Madrid ya puede planificar el curso con uno de sus referentes ofensivos totalmente comprometido con la causa.

Se rumorea que el nuevo técnico blanco, José Mourinho, desempeñó un papel clave en el acuerdo final gracias a la gran sintonía que mantiene con el jugador. Vinicius seguirá siendo una de las piezas angulares del esquema madridista.

El gigante español ha reforzado su delantera con el fichaje de Yan Diomande. Junto a Kylian Mbappé, Jude Bellingham y el propio Vini Jr, conforman un ataque temible.

Las estadísticas de Vini el curso pasado auguran que volverá a ser protagonista absoluto. Disputó 36 encuentros de LaLiga, marcando 16 goles y repartiendo seis asistencias, lo que convirtió a la última campaña en la más productiva para él desde el curso 2021/22.

Pese a las constantes conversaciones sobre su renovación, el brasileño no bajó el pistón y se mantuvo al cien por cien con el equipo. Sin la presión de la incertidumbre sobre sus espaldas, Vini tiene todo a favor para llevar sus números a un nivel superior esta temporada.

⚽Más goles para Vini

La opción con mayor valor al apostar por el extremo del Real Madrid es la de pronosticar que marcará 15 o más goles en el campeonato liguero. Ya superó ese listón la pasada campaña con 16 dianas, empatado con la perla del Barcelona, Lamine Yamal. Vini probó suerte con 100 remates en LaLiga, de los cuales 46 fueron entre los tres palos.

Su promedio de 1,47 disparos a puerta por cada 90 minutos fue idéntico al registrado por Yamal el curso pasado. El atacante generó además un 12,42 en xG (goles esperados) y promedió 0,44 goles por encuentro. Con ese volumen de llegada, es seguro que Vini disfrutará de ocasiones claras a lo largo de todo el campeonato.

El mercado de "máximo asistente" se presenta como una alternativa interesante y con cuotas más elevadas que el de goleador. Vinicius repartió cinco asistencias menos que Yamal, líder del apartado, aunque los refuerzos del Real Madrid en otras áreas podrían jugar a su favor.

Las llegadas de Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella y Denzel Dumfries buscan apuntalar la defensa y el centro del campo. Esto debería permitir a Vini centrarse casi en exclusiva en generar peligro en el último tercio del campo.

Cabe recordar que registró 10 asistencias en la temporada 2024/25, a solo tres de Yamal. Sin embargo, teniendo en cuenta la calidad de los compañeros que le rodean y su capacidad de asociación y pegada, la vía de las asistencias parece entrañar algo más de dificultad que la opción del gol.

Todos los datos invitan a colocar un pronóstico a favor de que Vinicius anotará 15 o más goles en LaLiga esta temporada. Con todo, conviene vigilar la evolución de las cuotas en la casa de apuestas antes del debut del Real Madrid en la competición liguera.

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