Tres equipos para tu apuesta combinada a largo plazo de esta temporada

Seleccionamos tres apuestas a largo plazo en Europa que suman una cuota combinada de 9.19, lo que nos brinda una oportunidad excelente antes de que eche a andar el nuevo curso.

Tres selecciones distintas a lo largo del continente, con ambiciones variadas, nos ofrecen una oportunidad única para sacar tajada de los mercados a largo plazo antes del arranque liguero.

Mercados a largo plazo Cuotas Man City terminará entre los dos primeros 2.35 Atlético de Madrid ganará la liga (sin contar a Barcelona y Real Madrid) 1.70 Ascenso del Wolves 2.30

Cuotas cortesía de Winamax. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

🔍Respaldando tres ambiciones distintas

A falta de un mes para que arranque la temporada 2026/27, le ponemos el ojo a una apuesta combinada de tres selecciones en tres de las grandes ligas europeas. La Premier League, el Championship y LaLiga ofrecen un valor considerable para tres clubes con objetivos muy diferentes.

Tras dos campañas consecutivas sin alzar el título liguero, el Manchester City arranca una nueva era a las órdenes de Enzo Maresca. No es un desconocido en la entidad y hereda la que es, posiblemente, la mejor plantilla de Europa. Por todo esto, cuesta mucho no verlos entre los dos primeros clasificados.

Durante años, el Atlético de Madrid ha sido el candidato indiscutible tras el Real Madrid y el Barcelona. Sin embargo, el curso pasado cayeron a la cuarta plaza, un tropiezo que Diego Simeone querrá corregir de inmediato. El Cholo tiene plantilla de sobra para voltear la situación, más aún viendo lo rápido que se adaptó a LaLiga Ademola Lookman tras su llegada en el mercado invernal.

En el Wolves también estrenan banquillo tras la salida de Rob Edwards. César Peixoto toma las riendas de un club fuera de Portugal por primera vez en su carrera, lo que sugiere un año de adaptación exigente. Aun así, se han movido bien en el mercado y tienen argumentos sólidos para lograr el ascenso directo a la Premier League.

🔝¿El Man City de vuelta a su sitio?

Analizando los precedentes recientes, esta es la pata más firme de nuestro boleto. El City amarró el subcampeonato de la Premier League 2025/26 con 78 puntos. Desde la campaña 2017/18, los sky blues han acabado en el top 2 en ocho de las últimas nueve temporadas. La base de partida es bastante sólida como para confiar en su presencia en la zona alta.

El rendimiento del City en su feudo será de nuevo el pilar fundamental para amarrar este pronóstico. El curso pasado sumaron 45 puntos en el Etihad, firmando un balance de 14 victorias, tres empates y solo dos derrotas en 19 partidos como locales.

Registraron un xG (goles esperados) de 71.01, superando esa cifra con 77 dianas anotadas en el campeonato. En su estadio, los citizens promediaron 2.02 goles por cada 90 minutos, una garantía que los convierte en uno de los valores más fiables para la temporada.

Conviene guardar cautela, ya que cualquier apuesta a largo plazo sobre el City al inicio del curso debe contemplar un posible periodo de rodaje antes de que el equipo alcance su ritmo. Por eso encaja más como una selección por valor de cuota que como un boleto garantizado. De todos modos, a un bloque que viene de ser subcampeón con semejantes números en casa no se le exige ningún salto acrobático para volver a estar arriba.

La llegada de Elliot Anderson puede ser un movimiento sensacional. Aportará músculo y dinamismo a la medular, algo crucial en un calendario sobrecargado. Aun así, sostenemos este pronóstico en la solidez que mostró el City el año pasado. Si la casa de apuestas nos sigue pagando con valor este perfil de equipo, la selección es más que coherente.

🥇Los mejores del resto, una vez más

El Atlético de Madrid representa la selección más prudente de la combinada y la que exige un análisis más quirúrgico. El curso pasado acabaron cuartos en LaLiga, lastrados en gran medida por su falta de contundencia en el área rival. Firmaron 62 goles, 10 menos que el Villarreal (tercero) y a 33 de distancia del Barcelona.

La parte positiva es que superaron su xG acumulado de 58.87, pero su efectividad cara a puerta (un 12.45% de acierto en los disparos) acabó condenándolos. Como referencia, el 15.82% del Villarreal fue el mejor registro de LaLiga, lo cual explica por qué le arrebataron el podio a los colchoneros. Esa pérdida de pegada, sumada a una hipotética salida de Julián Álvarez, nos impide dar por ganada la apuesta de "Ganador sin Real Madrid y Barcelona".

No obstante, tras las advertencias también hay argumentos potentes. Su rendimiento en el Metropolitano fue notable, promediando 2.42 puntos por partido y siendo superados en este apartado únicamente por los dos gigantes. Hacerme fuerte en casa suele darte el billete para liderar el grupo perseguidor, más aún si logran arañar más puntos a domicilio.

El ataque también puede presentar un aire renovado cuando eche a rodar el balón. Tras el adiós de Antoine Griezmann, el equipo busca nuevos referentes. Kang-in Lee está llamado a ser una pieza angular, aunque no podrá tirar del carro él solo. Toca que otras espadas de la plantilla den un paso al frente. El punto a favor del Atleti es que solo ha pasado un año desde que amarraron la tercera plaza y conservan un fortín en casa capaz de impulsar su remontada.

Por ello, solo vale la pena entrar a este pronóstico si el operador nos ofrece una cuota que refleje de verdad ese escenario de "el mejor tras los colosos" ajustada a su cuarto puesto del año pasado. Si es el caso, el Atlético entra de lleno en la combinada con criterio y no como un cheque en blanco.

🪃¿Retorno inmediato para el Wolves?

El Wolves es el tramo con mayor carga de especulación, pero también el que dispara la cuota si la reconstrucción arranca con buen pie. Su travesía por la Premier League 2025/26 fue nefasta: registraron un xG de 35.52 para transformar únicamente 27 goles.

El conjunto de Molineux acumuló 370 remates en todo el torneo, pero su triste 7.30% de efectividad los condenó como el peor ataque de la categoría. Ni siquiera su feudo fue un refugio, promediando un escaso 0.74 puntos por partido ante su gente.

Estos datos son clave porque el mero hecho de descender no otorga a ningún club el billete de vuelta automático. El Wolves necesita un lavado de cara real, no solo un cambio de división, y por eso sus movimientos de mercado son el eje central de este pronóstico.

Las incorporaciones a coste cero de Raúl Jiménez y Kieran Trippier, el traspaso definitivo de Ladislav Krejci y la llegada de Rafiki Said —el primer fichaje de César Peixoto— marcan el camino.

El perfil de Said en particular deja claro el estilo que busca este Wolves: velocidad, potencia física y colmillo en tres cuartos de campo. Es justo la medicina que necesita un vestuario tocado tras meter 27 goles en todo un año. Sin embargo, la venta de João Gomes al Aston Villa por 38 millones de libras deja un vacío importante en la medular. Por eso no hay que dar por sentado que el ascenso vaya a ser un paseo militar.

Con esto en mente, el Wolves solo nos interesa si la casa de apuestas paga el ascenso a una cuota con suficiente margen. Tienen presupuesto, se han reforzado con criterio y la categoría se presta a su propuesta ofensiva y agresiva. Hay argumentos de sobra para incluir este pronóstico como el cierre de nuestra combinada a largo plazo.

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