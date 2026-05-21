Cómo apostar al Real Madrid ante el regreso de Mourinho

El Real Madrid está listo para volver a sentar en su banquillo a su exentrenador José Mourinho. ¿Vale la pena apostar por que el técnico de 63 años traerá títulos en su segunda etapa?

Las divisiones en la plantilla del Real Madrid son más que evidentes. Mourinho necesitará exprimir toda su experiencia de gestión para arreglar un vestuario roto.

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⚽El futuro les resulta familiar a los blancos

El Real Madrid optó por un cambio cultural el pasado verano con el nombramiento de Xabi Alonso. La directiva confiaba en que el extécnico del Bayer Leverkusen pudiera implantar un estilo de fútbol progresivo y moderno en el club.

Sin embargo, Alonso tuvo serios problemas para ganarse al vestuario y fue destituido en enero. Las tensiones no hicieron más que crecer bajo el mando de su sucesor, Álvaro Arbeloa. Las informaciones sobre altercados en los entrenamientos y la hostilidad de la afición hacia Kylian Mbappé este mes han acrecentado esa sensación de caos absoluto.

Florentino Pérez ha llegado a la conclusión de que necesita un líder respetado y con un carácter fuerte para revertir la situación. El Real Madrid ya ha saboreado el éxito en las segundas etapas tanto de Zinedine Zidane como de Carlo Ancelotti, por lo que vuelve a recurrir a una cara conocida.

Se espera que el regreso de Mourinho se anuncie oficialmente tras el último partido de La Liga de este fin de semana contra el Athletic Club. El técnico portugués sigue gozando de un gran cartel entre buena parte de la afición de la capital española. Su equipo logró arrebatarle el título al todopoderoso Barcelona de Pep Guardiola en la legendaria temporada 2011/12.

Aquel año, el conjunto blanco batió todos los récords de la competición, alcanzando los 100 puntos y firmando 121 goles. En esa época, Mourinho no tuvo problemas para imponer su autoridad en un vestuario tan complejo como el del Real Madrid. La gran incógnita ahora es si, casi 15 años después, mantiene la capacidad necesaria para devolver la armonía a Chamartín.

🕵️¿Revivirá el Real Madrid con el regreso de Mourinho?

Todo apunta a un mercado de fichajes veraniego de lo más movido en las oficinas del Santiago Bernabéu. La cúpula blanca podría verse tentada a hacer caja con algunas de sus estrellas más mediáticas. Esta estrategia no solo ayudaría a sanar ciertas fracturas en la plantilla, sino que también generaría los fondos necesarios para reconstruir el equipo a la medida de Mourinho.

El choque en casa de este sábado contra el Athletic Club será la última oportunidad para que los jugadores dejen una buena impresión en el club. Este factor clave puede aportar ese extra de intensidad que tanto se ha echado en falta en las últimas semanas en las filas blancas.

A pesar de la crisis interna, el Real Madrid ha logrado sacar adelante tres de sus últimos cuatro compromisos manteniendo su portería a cero. Deberían mostrarse muy superiores a un Athletic de Bilbao asentado en la zona media de la tabla y que ya no se juega nada en este tramo final. Teniendo en cuenta que los visitantes no contarán con el lesionado Nico Williams, apostar por la victoria local a cero ofrece un valor excelente.

Si miramos hacia la próxima temporada, las cuotas de esta casa de apuestas otorgan al Real Madrid una probabilidad implícita del 45.5% de ganar LaLiga. Pese a todos los baches superados en este curso, una victoria el sábado les permitiría alcanzar los 86 puntos, habiendo ganado el 70% de sus compromisos ligueros.

Este rendimiento numérico suele ser más que suficiente para pelear por el título en el fútbol español. De hecho, en los últimos ocho años, solo dos equipos han logrado superar la barrera de los 90 puntos, siendo uno de ellos el Barcelona en la presente campaña. Con que Mourinho consiga ajustar ligeramente la armonía del grupo y el equilibrio ofensivo, el Real Madrid volverá a ser un candidato de lo más serio.

Sobre el papel, la entidad madridista sigue contando con una plantilla superior a la de sus rivales en lo que respecta al talento puro individual. Además, la parcela ofensiva del Barcelona se verá presumiblemente mermada tras la salida de Robert Lewandowski; encontrar un recambio de élite mundial no será tarea fácil para los catalanes dadas sus continuas restricciones financieras.

Ningún club ha encadenado tres títulos de liga consecutivos desde que lo hiciera el Barça de Guardiola entre 2008 y 2011. Por ello, lanzar un pronóstico a favor de que los hombres de Mourinho evitarán un nuevo triplete de su eterno rival parece el camino más inteligente en tu apuesta combinada.

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