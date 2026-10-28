Lo que la victoria del Real Madrid nos dice sobre las apuestas al Barcelona

El destino de LaLiga podría cambiar drásticamente si otros equipos logran adoptar y aplicar las tácticas del Real Madrid contra el Barcelona en el Camp Nou.

Mercado Apuesta Cuota ⭐ Barcelona vs Alavés Ambos equipos anotan - Sí 1.80 Racing de Santander vs Real Madrid Yan Diomande marca 2.20 Campeón de LaLiga Real Madrid 4.00

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Las secuelas del Clásico

El Barcelona empezó esta temporada de LaLiga de manera increíble, con pleno de victorias e invicto en sus primeros nueve partidos.

El Clásico siempre iba a ser una verdadera prueba para los hombres de Hansi Flick, una que finalmente no pudieron superar. El Real Madrid firmó una de sus mejores actuaciones de la temporada y se llevó los tres puntos del Camp Nou.

El resultado afectó a la lucha por el título y además envió un mensaje al Barcelona, que llevaba 23 partidos de liga en casa sin perder.

El planteamiento táctico del Real Madrid también podría influir en cómo se preparan otros equipos para enfrentarse al club catalán en las próximas semanas. La victoria reforzó la decisión de Florentino Pérez de traer de vuelta a José Mourinho al banquillo del Real Madrid.

El Special One volvió a dar una clase magistral, explotando el espacio a la espalda de la defensa del Barcelona con centrocampistas veloces. Kylian Mbappé fue una de las figuras del partido, con un doblete que ayudó a su equipo a reengancharse en la pelea por el título de LaLiga. Yan Diomande también merece una mención especial, ya que Los Blancos no sintieron la ausencia de Vinicius Junior en ese encuentro.

Sin embargo, un solo resultado no resta valor a las fortalezas del Barcelona ni a su dominio en el ámbito doméstico. Más bien da a otros clubes la idea de usar llegadas desde el centro del campo para abrir la defensa catalana. El Real Madrid explotó esos espacios a través de las subidas de Eduardo Camavinga, aunque está por verse si otros equipos pueden emplear la misma táctica contra el Barcelona.

Los problemas defensivos del Barcelona abren esperanza al Alavés

Según el análisis de Michael Cox en The Athletic, el Real Madrid avanzó por las bandas antes de atacar los espacios a la espalda de los laterales del Barcelona.

Cox señaló la lesión de Xavi Espart y la posterior reorganización defensiva como factores que habían alterado el equilibrio del Barcelona. Flick, por su parte, no estuvo de acuerdo en que sus defensas hubieran perdido confianza, aunque apuntó a los regresos de Andreas Christensen y Jules Koundé como posibles refuerzos.

El Real Madrid tuvo la calidad en su plantilla para explotar al campeón español. Otros equipos de LaLiga podrían tener más dificultades para adoptar el mismo enfoque. El atractivo de las apuestas está en respaldar a los locales para que mantengan su amenaza ofensiva, sin depender de que dejen su portería a cero.

Los hombres de Flick solo han dejado su portería a cero en el 40% de sus partidos de liga esta temporada. Han evitado encajar en apenas dos de sus últimos 10 compromisos en todas las competiciones, con un promedio de 1,5 goles encajados por cada 90 minutos. Que el Alavés logre perforar la defensa local resulta clave para el mercado de ambos equipos anotan.

El mismo partido de la temporada pasada terminó 3-1 para el Barça, mientras que el Alavés logró vencer al campeón 1-0 en su propio campo la campaña anterior. Eso respalda aún más la idea de apostar a que los visitantes también marquen. Ambos equipos han anotado en el 60% de los partidos de liga del Barcelona esta temporada. Además, el Alavés tiene un xG (goles esperados) de 12,80, de los que ha marcado 14. Esto lo sitúa undécimo en la clasificación, lo que ofrece un aliciente adicional.

El camino del Real vuelve a estar abierto

Yan Diomande dio un paso al frente en ausencia de Vini Júnior. Sumó tres goles y tres asistencias en sus últimas cinco apariciones con el Real Madrid.

Su capacidad de regate ha sido un recurso valioso, ya que la semana pasada completó cuatro regates exitosos, más que cualquier otro jugador sobre el césped. Terminó fallando una gran ocasión y se quedó sin anotar en el Camp Nou, pero le ha dado a Mourinho algo en qué pensar de cara al partido frente al Racing de Santander.

El puesto de Diomande no está garantizado, pero el técnico dejó claro que nadie tiene su titularidad asegurada en su equipo, ni siquiera Vinicius Junior. Teniendo en cuenta esos factores, podría merecer la pena respaldar al joven marfileño para que anote esta semana en su visita al Racing.

El Real Madrid también presenta una opción interesante en el mercado de campeón de LaLiga a más largo plazo. Un déficit de tres puntos es manejable, y cinco victorias consecutivas ofrecen una base más sólida para respaldar al equipo de Mourinho que el Clásico por sí solo. Sin embargo, como el propio Mourinho dejó entrever, necesitan seguir sumando puntos para mantener la presión sobre el Barcelona.

Respaldar al Real Madrid para el título tiene sentido ahora mismo por el puro valor que ofrece. Esa diferencia puede cerrarse fácilmente en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu más adelante en la temporada. Depende de Los Blancos convertir esa victoria moral en una presión sostenida por el título.

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