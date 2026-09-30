El Manchester City se perfila como la apuesta de valor para ganar la Premier League

Sobre el terreno de juego, el equipo de Enzo Maresca ha realizado el mejor inicio posible de la temporada, pero corren el riesgo de recibir una sanción enorme en algún momento.

Mercados de apuestas para el Manchester City Cuota ⭐ Man City 4.00

Cuotas cortesía de Sportium. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

El veredicto de culpabilidad ensombrece el brillante inicio del Man City

Una nube ha pesado sobre el Man City desde que la Premier League anunció los cargos en febrero de 2023. Tras un proceso muy largo, el veredicto por fin se ha hecho público, y el club ha sido declarado culpable de la gran mayoría de las presuntas infracciones. Sin embargo, esto está lejos de ser el final del asunto.

Tras su adquisición en 2008, el City se benefició de una fuerte inversión y ganó ocho títulos de liga entre 2012 y 2024, entre ellos cuatro Premier League consecutivas sin precedentes bajo la dirección de Pep Guardiola a principios de la década de 2020.

Bajo la dirección de Enzo Maresca, quien sustituyó a Guardiola en verano, el City vuelve a liderar la Premier League. Son el único equipo con un registro perfecto en lo que va de temporada. Los primeros resultados apuntaban a una lucha por el título a dos bandas, con los Citizens tres puntos por delante del Arsenal tras cinco jornadas.

Con fichajes de gran nivel como Elliot Anderson y Enzo Fernández, el City ha impresionado tanto en el centro del campo como arriba. Han superado al Arsenal en el plano ofensivo, marcando 13 goles con 10,5 xG (goles esperados).

Se estaban acercando al Arsenal en el mercado de apuestas al título de la Premier League antes de que se anunciara el veredicto. Sus cuotas se han alargado de forma notable desde entonces, aunque siguen siendo los segundos favoritos.

El club ya ha anunciado su intención de apelar y es probable que luche el caso hasta el final. Dada la duración del proceso inicial, aún podría pasar mucho tiempo antes de que se imponga cualquier castigo.

Eso crea una situación complicada para una plantilla de mucho talento, pero también podría tener un efecto galvanizador. El ruido mediático y el rechazo de las aficiones rivales no van a desaparecer pronto. Si el City no recibe sanciones esta temporada, debería seguir siendo un candidato serio.

La incertidumbre sobre el calendario del castigo abre una oportunidad de apuesta

Esta es ahora una situación muy inusual a la hora de apostar en la Premier League. Al Man City se le atribuye una probabilidad implícita de alrededor del 21% de ganar el título. Sin embargo, también son los cuartos favoritos para el descenso, con un 38% de posibilidades de bajar.

Los apostantes deben vigilar de cerca lo que ocurre fuera del campo, además de lo que sucede dentro de él. La cúpula del Man City no ha mostrado ninguna intención de cambiar su postura de que el club no ha cometido ninguna irregularidad financiera.

Dada la gravedad del caso y las enormes implicaciones para el fútbol inglés, esta es una historia que dará mucho más que hablar. Resulta difícil imaginar que se alcance un desenlace definitivo antes de que termine esta temporada. Mientras tanto, el City seguirá centrado en su intento de sumar más títulos sobre el terreno de juego.

Con eso en mente, este podría ser el mejor momento para asegurar valor en las apuestas al título 2026/27 del City. Pocas veces han estado disponibles a cuotas tan largas para ganar la Premier League tan pronto en una temporada.

El Arsenal fue superado en una contundente derrota por 3-0 en Brighton en su último partido. El equipo de Mikel Arteta es ahora una fuerza real, pero depende de las jugadas a balón parado y sigue corto de gol arriba. Desde el inicio de la pasada temporada, han marcado 0,25 goles menos por partido que el Man City en la liga.

El gran factor diferencial potencial en esta lucha por el título es Erling Haaland. El noruego está tan afilado como siempre, con cinco goles en cinco partidos de Premier League disputados hasta ahora.

Promedia 4,0 disparos por partido, superando su ritmo de cada una de sus cuatro temporadas anteriores en Inglaterra. El total de xG de Haaland, 4,43, es además el más alto de la máxima categoría inglesa. Eso resalta el excelente servicio que está recibiendo de futbolistas como Rayan Cherki y Antoine Semenyo.

Con un centro del campo renovado y un ataque que empieza a carburar, el City parece capaz de plantarle cara al Arsenal. Si evitan una sanción esta temporada, Maresca confiará en sus opciones de llevar a este equipo hasta el título.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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