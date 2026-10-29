El Balón de Oro de Harry Kane lo convierte en una apuesta de valor para la Champions League

Harry Kane ha prolongado su extraordinario estado de forma goleadora hasta 2026/27, lo que refuerza su candidatura en el mercado de máximo goleador de la Champions League.

Mercado de máximo goleador de la Champions League 2026/27 Cuota ⭐ Harry Kane 5.00

Cuotas cortesía de Sportium. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Cómo la temporada histórica de Harry Kane en 2025/26 le valió el Balón de Oro

Han pasado 25 años desde que un futbolista inglés ganó por última vez el Balón de Oro. Michael Owen se llevó el galardón en 2001. Un cuarto de siglo después, Harry Kane ha recibido el premio tras una temporada 2025/26 deslumbrante con los gigantes alemanes del Bayern de Múnich.

Kane marcó 61 goles en 51 apariciones con el Bayern la pasada campaña. Lideró la valoración media de la Bundesliga según FotMob, con un promedio de 8,14 por partido.

Solo su compañero Michael Olise se acercó a su nivel de rendimiento (8,09). Kane se llevó 11 premios al Jugador del Partido en 34 encuentros de Bundesliga según FotMob. Fue la estrella del espectáculo una vez cada tres partidos.

La producción del capitán de Inglaterra en la Bundesliga fue excepcional. Marcó 36 goles, 17 más que su rival más cercano. También sumó 10 goles más en la DFB-Pokal, incluido un hat-trick formidable en la final ante el VfB Stuttgart.

Su rendimiento a nivel continental fue igual de dominante. Marcó 14 goles con el Bayern en la Champions League, quedándose a un solo gol de Kylian Mbappé en la carrera por el premio al máximo goleador de la competición.

Kane se mostró igual de influyente en el plano internacional. Como capitán de los Tres Leones, marcó 12 goles para Inglaterra durante la campaña 2025/26. Esto eleva su registro total a 73 goles en 65 apariciones entre club y selección, junto con ocho asistencias.

Solo Lionel Messi ha firmado un registro de contribuciones de gol más alto en una sola temporada entre las grandes ligas de Europa. El argentino anotó la asombrosa cifra de 82 goles para el Barcelona y Argentina en 2011/12.

Aunque el 2026 de Kane terminó sin el título de la Champions League y sin la medalla de campeón del Mundial, seguía siendo favorito al Balón de Oro. Llevó al Bayern a un doblete de liga y copa, y a Inglaterra a un tercer puesto en el Mundial de 2026.

En definitiva, sus actuaciones individuales fueron suficientes para asegurarle un merecido Balón de Oro, después de no haber terminado nunca mejor que décimo. El premio reconoce algo más que una temporada prolífica. Kane ha consolidado su reputación como uno de los goleadores más regulares de Europa, y su forma se ha mantenido en 2026/27.

¿Puede Kane convertir su racha goleadora en otro Trofeo de Máximo Goleador de la Champions League?

Kane ya se ha llevado el Trofeo de Máximo Goleador de la Champions League. Ganó el premio en 2023/24 con ocho goles a su nombre, compartiéndolo con Kylian Mbappé.

Esta vez, Kane espera hacerse con el galardón en solitario. Sus 14 goles en Champions League la pasada temporada marcaron su mejor registro en la competición, seis más de los que anotó cuando compartió el Trofeo de Máximo Goleador hace dos años.

Kane se convirtió solo en el sexto jugador en la historia de la Champions League en marcar 14 goles en una sola campaña.

Sus datos de inicio de temporada en 2026/27 sugieren que tiene muchas opciones de construir sobre su éxito del Balón de Oro conquistando el Trofeo de Máximo Goleador de la Champions League. Ya ha marcado cuatro goles y repartido dos asistencias en tres apariciones de la fase de liga de la Champions League esta temporada.

Kane también sumó diez goles en 12 apariciones con el Bayern en total, incluidos seis goles en cuatro apariciones con Inglaterra en la Nations League.

No es solo la forma de Kane lo que lo convierte en un serio aspirante al Trofeo de Máximo Goleador de la Champions League; también lo es el poder de fuego de sus compañeros. Michael Olise y Luis Díaz registraron 26 y 19 asistencias respectivamente en todas las competiciones la pasada temporada.

Se situaron primero y tercero en asistencias entre las cinco grandes ligas de Europa. Su capacidad para crear ocasiones y ofrecer un suministro constante a Kane le dará amplias oportunidades de ampliar su registro de cuatro goles en 2026/27.

No hay duda de que la carrera será competida. Mbappé superó a Kane en la Champions League la pasada temporada, y hay otros delanteros de élite este curso.

Erling Haaland sumó cuatro goles en solo dos apariciones, mientras que el ganador del Balón de Oro del año pasado, Ousmane Dembélé, acumula tres goles y tres asistencias en tres partidos. Dembélé parece ser reservado con regularidad en la Ligue 1 pensando en las noches de Champions. Se espera que el francés rinda al máximo en esta competición con el PSG.

Solo Lautaro Martínez, del Inter de Milán (16), ha tenido más remates que Kane en lo que va de esta edición de la Champions League (15). Por tanto, está muy metido en la pelea, pese a que las casas de apuestas le conceden solo un 20% de probabilidades de terminar como máximo goleador de la Champions.

El progreso del Bayern en el torneo influirá de forma natural en las opciones de Kane de hacerse en solitario con el Trofeo de Máximo Goleador de la Champions League. La reciente enfermedad inesperada de Vincent Kompany sin duda genera cierta incertidumbre e inestabilidad fuera del campo para el Bayern.

Aunque el Bayern está invicto en sus tres primeros partidos de la fase de liga, solo suma cinco puntos. Esto les deja en el puesto 14, a un punto de los ocho primeros puestos que dan acceso directo a octavos de final.

Sus próximos compromisos en la Champions League también explican por qué las cuotas del Trofeo de Máximo Goleador de Kane no son más bajas. El Bayern afronta una complicada visita al Atlético de Madrid, seguida de un desplazamiento al Lille de la Ligue 1 francesa.

Después recibirán al Slavia de Praga en casa antes de visitar al Manchester United ya en el nuevo año. Los hombres de Kompany podrían lamentar sus recientes empates ante el Viking y el Arsenal. Encajaron un gol del empate en el minuto 90 ante el Viking. Mientras tanto, el Arsenal también marcó el empate en el minuto 82 en el Allianz Arena.

El Bayern todavía no ha terminado de convencer, con FotMob situándolos en el puesto 14 de la fase de liga hasta el momento.

La forma goleadora de Kane puede no ser el motivo que le impida ganar el Trofeo de Máximo Goleador de la Champions League este año. Si sus compañeros no logran empujar al equipo hacia la fase eliminatoria, este galardón individual quedará casi con toda seguridad descartado.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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