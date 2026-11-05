El Getafe se clasificó para Europa la pasada temporada, pero su ataque estuvo lejos de ser amenazante. Esas dificultades se han prolongado en la presente campaña de LaLiga.

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Villarreal vs Getafe - Getafe vs Atlético Madrid

La sequía de goles no es un problema nuevo

Aunque el Getafe terminó séptimo en LaLiga la pasada temporada y se clasificó para Europa, su ataque estuvo lejos de ser amenazante.

Los azulones terminaron con 32 goles en 38 partidos. Solo el Real Oviedo, que acabó último en la clasificación, anotó menos. Poco ha cambiado en esta parte inicial de la temporada desde el punto de vista ofensivo.

Su victoria por 3-1 ante el Sevilla fue una anomalía, pero les dio su tercer triunfo liguero en 11 partidos. El equipo de José Bordalás promedia 0,73 goles por partido de liga.

Esa cifra es la misma que la del Valencia y el Málaga, que ocupan las dos últimas plazas de LaLiga antes de esta jornada. El técnico quiere que su equipo sea compacto, dejando poco espacio a los rivales, pero su falta de arrojo ofensivo les ha pasado factura.

El Getafe tiene una cita a domicilio ante el Villarreal antes del inicio del próximo parón internacional. Dispone de algo menos de tiempo para preparar ese viaje por sus compromisos en la Conference League frente al Brighton. Tras el parón, el equipo de Bordalás recibirá al Atlético Madrid. Ambos encuentros se presentan complicados.

El Villarreal tiene un sólido historial como local ante el Getafe, aunque los últimos enfrentamientos no han sido precisamente de muchos goles. Los azulones ganaron solo uno de sus últimos 10 desplazamientos a El Madrigal, que data de 2019. El Atlético Madrid también confiará en sus opciones ante un Getafe con malos números subyacentes, al que además ha derrotado en siete de los últimos 10 enfrentamientos.

Los números ofensivos del Getafe no engañan

Para poner en contexto, el promedio de 0,84 goles por partido de liga del Getafe la temporada pasada es superior a los 0,73 goles por partido de la campaña actual. Queda mucho por jugar todavía. Sin embargo, sus cifras de goles esperados (xG) sugieren que sus dificultades de cara a portería no pueden atribuirse simplemente a la mala suerte o a decisiones desfavorables.

El xG de esta temporada es de 7,56, y han marcado ocho goles, lo que demuestra que su producción encaja con las ocasiones generadas. No hay que darle demasiada importancia a los tres goles marcados ante el Sevilla, ya que superaron su xG en ese partido por 1,42. En cuanto a tiros en LaLiga, el Getafe registró 116, lo que les sitúa únicamente por encima del Valencia (114) y el Celta de Vigo (108).

Sin embargo, sus tiros a puerta son los más bajos de toda la división, con 30. Para empeorar las cosas, su definición ha sido pobre, pese al limitado número de ocasiones que han generado. Su índice de conversión de tiros es de apenas el 6,9 %, superior solo al 6,72 % del Málaga. Pocos tiros y una mala conversión son la receta para el desastre, algo que Bordalás debe remediar en las próximas semanas.

En defensa, las cosas también han empeorado para el Getafe en comparación con la temporada pasada, cuando era el tercer mejor equipo de la división por detrás de Barcelona y Real Madrid. Encajaban un gol de media por partido de liga, frente a los 1,45 goles por partido de esta temporada. Además, registraron el mejor xGA (goles esperados en contra) de LaLiga el curso pasado, con 40,18. Esta campaña ya han encajado 16 goles en solo 11 partidos.

El próximo rival es el Villarreal, fuera de casa, y el Getafe llega tras perder sus cinco partidos como visitante en LaLiga esta temporada sin marcar un solo gol. Promedian un xG de apenas 0,36 en esos cinco desplazamientos, así que las ocasiones deberían escasear. Por esa falta de pegada, conviene valorar las apuestas en contra del Getafe en las próximas semanas, sobre todo cuando juega lejos de casa.

Cómo jugar las dificultades del Getafe

El Villarreal todavía no ha encontrado su ritmo en LaLiga, pero confiará en sus opciones como local ante el Getafe.

Los azulones han promediado apenas 7,2 tiros por partido como visitantes en liga esta temporada y todavía no han marcado. En cada una de las últimas tres visitas del Getafe al Villarreal, el recuento de goles se quedó por debajo de la línea de 2,5. Con el submarino amarillo habiendo ganado 2-0 el enfrentamiento correspondiente de la pasada temporada, podría valer la pena un desenlace similar aquí.

Antes de la jornada de este fin de semana en LaLiga, el Atlético Madrid había encadenado siete victorias consecutivas en liga. En esa racha promedió 2,14 goles a favor por partido y encajó 0,29 goles por encuentro.

El Atleti también registró cinco porterías a cero en esa racha. Dado el ataque romo del Getafe, otra no sorprendería. Aunque queda mucho camino por recorrer en este duelo, el conjunto de Diego Simeone ofrece valor para la victoria.

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