El mercado del Chelsea agita las cuotas del top 4 de la Premier League

Tras quedarse fuera de las competiciones europeas la temporada pasada, el Chelsea se está reconstruyendo bajo la dirección de Xabi Alonso. No conviene subestimarlos.

Sin el desgaste de las competiciones continentales, con fichajes muy inteligentes y un ajuste táctico a la vista, el Chelsea tiene lo necesario para romper los pronósticos de las casas de apuestas y colarse en el top 4.

Premier League - Top 4 Cuota ⭐ Chelsea 1.90 Manchester United 1.55 Tottenham Hotspur 4.00 Aston Villa 5.00

Cuotas cortesía de Luckia. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

🚀El Chelsea agita la lucha por el top 4

El verdadero valor en el mercado del top 4 se encuentra más allá del Arsenal, el Manchester City y el Liverpool. El atractivo de apostar por el Chelsea ha subido de golpe tras sus últimos movimientos en el mercado de traspasos. Al cotizar con una cuota más alta que varios de sus rivales directos, como el Manchester United, buscar la clasificación de los Blues entre los cuatro primeros se convierte en una opción de lo más interesante.

El club del oeste de Londres estrena banquillo esta campaña con la llegada del exfutbolista del Liverpool Xabi Alonso. Solo con ese nombramiento, cualquiera que siga la Premier se ve obligado a prestar atención a lo que se cocina en Stamford Bridge.

Es bastante probable que veamos un cambio de sistema en cuanto Xabi empiece a trabajar con el primer equipo en Cobham. Por eso, cuando arranque el campeonato, este Chelsea promete ir en serio. En la acera roja de Mánchester se ha vivido un proceso similar, pero en su caso entran como favoritos claros (odds-on) para amarrar el billete a la Champions.

Esta será la primera temporada completa de Michael Carrick al mando. Si nos guiamos por su promedio de puntos del curso pasado, el United cuenta con todo a favor para meterse entre los cuatro primeros.

Los Red Devils sumaban 32 puntos en 21 jornadas antes de la llegada de Michael Carrick y cosecharon 39 puntos en 17 partidos bajo su tutela. Por su parte, el Tottenham y el Aston Villa parten actualmente como alternativas secundarias en esta carrera por la Champions League.

🌪️El giro táctico de Xabi Alonso puede liberar el potencial del Chelsea

El Chelsea destaca como una de las opciones con más valor de este mercado porque hay argumentos futbolísticos sólidos detrás de su cuota. Xabi Alonso asume el mando tras un curso decepcionante.

Aunque cambiar de técnico nunca garantiza la regularidad de la noche a la mañana, sí le da al equipo una hoja de ruta mucho más clara. La actividad en la ventana de traspasos refleja esa ambición, especialmente con las incorporaciones de Marco Palestra, Geovany Quenda y Morgan Rogers.

Palestra jugó cedido la temporada pasada en el Cagliari, rindiendo a gran nivel tanto de lateral como de carrilero. Sus actuaciones le valieron el premio al Defensa del Año de la Serie A, motivo por el cual Xabi Alonso podría apostar por una línea de tres centrales. Fue el tercer jugador con más entradas del Cagliari (49 en 37 partidos) y el que más faltas recibió del equipo, con un total de 108.

Por su parte, Quenda llega para reforzar el carril tras ser nombrado Mejor Jugador Joven de la Primeira Liga el curso pasado.

El internacional inglés Rogers es, hasta la fecha, el fichaje más ilusionante tras recalar en el Chelsea por la cifra récord para el club de 117 millones de libras. Firmó 10 goles en liga la última campaña y realizó 84 remates en total, la quinta marca más alta de la competición. Rogers ha reconocido públicamente que la figura de Xabi Alonso fue clave para decidir su fichaje. Se espera que actúe en la mediapunta junto a Cole Palmer.

Conviene tomarse al Chelsea muy en serio. Registró 66.53 xG (goles esperados) en la Premier League 2025/26, solo por detrás de los 71.01 del Manchester City. El gran problema fue de eficacia: se quedaron en 58 goles anotados, rindiendo -8.53 por debajo de sus xG.

Además, su promedio de 1.35 xGA (goles esperados en contra) por 90 minutos encendió las alarmas la pasada campaña; solo cuatro equipos empeoraron ese registro y tres de ellos acabaron descendiendo.

🔐El United es el pronóstico más seguro para el Top 4

Carrick identificó rápidamente la necesidad de apuntalar la medular. Por eso cerró las contrataciones de Youri Tielemans y del ex del Chelsea Andrey Santos, dos perfiles que aportarán músculo y calidad técnica al mediocampo mancuniano.

En la parcela ofensiva, a los Red Devils no les falta pólvora: anotaron 69 goles, superando en +3.51 su registro de xG de la temporada (65.49). Los hombres de Carrick también lideraron la categoría en remates totales (596) y tiros a puerta (216).

Tras la marcha de Casemiro, habrá que ver si el United mantiene su contundencia en las jugadas a balón parado. El curso pasado firmaron 19 tantos en acciones de estrategia, solo por detrás del campeón, el Arsenal. En el otro lado de la balanza, el Chelsea encajó 17 goles en este tipo de acciones; solo Bournemouth, Crystal Palace y Liverpool concedieron más.

En el aspecto defensivo encajaron dos goles menos (50) que los 52 del Chelsea, registrando un xGA de 48.57 frente al 52.26 de los Blues. Un dato que habla muy bien del compromiso defensivo del United es que nadie ganó un mayor porcentaje de duelos en el suelo que ellos en toda la Premier League (51.8%).

Sin embargo, las casas de apuestas y los aficionados saben que continúa la búsqueda de más refuerzos para la medular. No haber cerrado a sus objetivos prioritarios deja cierta incertidumbre en la zona ancha.

El United ofrece un rendimiento reciente más fiable, por lo que buscar la apuesta del Chelsea solo tiene sentido si la cuota de los Blues mantiene una ventaja atractiva. Si las cuotas se ajustan demasiado, el United se presenta como el pronóstico más reservado y seguro.

🔙La gran inversión de los Spurs invita al optimismo

Es muy probable que el Tottenham atraiga bastante dinero en el mercado del top 4 dado su impresionante desembolso veraniego. El club del norte de Londres ha invertido más de 270 millones de libras en nuevos fichajes —incluyendo 185 millones solo para el mediocampo—, por lo que el mercado da por hecho que darán un salto cualitativo.

Tras enlazar dos temporadas consecutivas finalizando en la 17.ª posición, todo apunta a que esta vez sí escalarán puestos en la tabla. Pese a ello, las métricas avanzadas obligan a mantener la cautela: los Spurs firmaron el peor xG de los cuatro aspirantes con solo 40.09.

En el apartado defensivo encajaron 57 goles, un registro que solo empeoraron West Ham (65), Wolves (68) y Burnley (75). A pesar de las dudas, Roberto De Zerbi intentará cimentar su candidatura a puestos europeos explotando una de las grandes virtudes del equipo.

El Tottenham anotó 19 goles a balón parado, igualando las cifras del Manchester United. Esas acciones representaron nada menos que el 39.58% de sus 48 goles totales en la pasada liga.

Se presupone que los Spurs responderán con inmediatez tras la cuantiosa inversión del verano, a la que aún podrían sumarse más piezas. Hombres como Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Jan Paul Van Hecke, Andy Robertson o Marcos Senesi cuentan ya con amplio recorrido en la Premier League. Aun así, entrar a su favor para el top 4 resulta arriesgado dada la exigencia de sus rivales y la falta de rodaje como bloque de este nuevo vestuario.

📉Las bajas en el Villa generan incertidumbre

La gran baza del Aston Villa para meterse en la pelea reside en su solidez defensiva. De hecho, ostentan los mejores números del cuadro de candidatos analizados. Los Villanos encajaron únicamente 49 goles el curso pasado; solo Arsenal (27), Man City (35), Brighton (46) y Sunderland (48) encajaron menos. El xGA del Villa fue de 53.92, lo que significa que mejoraron la expectativa defensiva en -4.92 goles.

La vertiente atacante genera muchas más dudas. El cuadro dirigido por Unai Emery registró 48.20 goles esperados, cifra que se sitúa por detrás de las métricas de Chelsea y United. Un factor alarmante es que han perdido a dos piezas capitales como Tielemans y Rogers, que han puesto rumbo precisamente a rivales directos por la zona alta. Con Tielemans sobre el césped, el Villa registraba un 53% de victorias, porcentaje que caía hasta un discreto 41% cuando el belga no jugaba.

El operador y el mercado han tomado nota de esto. Aunque el Villa ha reforzado el pivote con Joao Gomes y Johan Manzambi, el fondo de armario parece corto para compaginar la exigencia de la liga con la competición europea.

Todos estos factores explican por qué el Aston Villa cotiza con una cuota sensiblemente más alta para finalizar entre los cuatro primeros. Ya obraron la machada la temporada pasada tras romper las proyecciones que los situaban 12.º en puntos esperados.

Sin embargo, con las salidas de sus referentes y unos fichajes que necesitarán un periodo de adaptación al ritmo de la Premier League, la recomendación lógica es no arriesgar con el Villa en este mercado.

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