Cuotas top 4 Bundesliga: los outsiders contrastados ofrecen valor

Más allá de los dos primeros, la lucha por acabar entre los cuatro primeros está abierta, con varios equipos mostrando la calidad y la solidez necesarias para desbaratar los pronósticos.

Bundesliga - Top 4 Cuota ⭐ Friburgo 4.50 Stuttgart 3.50 Mainz 15.00

Cuotas cortesía de Sportium. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Friburgo

El Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund ya están bien posicionados para asegurarse dos de las cuatro plazas de Champions League de la Bundesliga. Tanto el Bayern de Múnich como el Borussia Dortmund siguen invictos tras seis partidos, con 14 puntos cada uno.

Las métricas avanzadas del Bayern son inigualables, con 20,9 xG acumulados y 22 goles marcados. Los vigentes campeones deberían volver a dominar la Bundesliga. El Dortmund sigue siendo su rival más probable, pese a un discreto registro de 10,0 xG, que es solo el décimo mejor de la liga.

La lucha por las otras dos plazas del top 4 es mucho más abierta. El Friburgo marcha en un gran momento, tercero, a solo un punto de los dos primeros. Esto se debe en gran parte a su excelente trabajo defensivo.

Han encajado solo seis goles con apenas 5,64 xGA (goles esperados en contra). El equipo de Julian Schuster ocupa el segundo puesto en esa métrica, entre el Bayern (5,56 xGA) y el Dortmund (6,25 xGA). Además, ningún equipo ha permitido menos tiros a puerta que el Friburgo (15) en las seis primeras jornadas.

Aunque se vieron debilitados por la marcha en verano de Johan Manzambi, el Friburgo parece haber reinvertido bien. Promedian 2,50 goles por partido. Sin embargo, han superado de forma notable su xG total de 11,59, que es solo el séptimo mejor registro.

Incluso si su actual eficacia de cara a portería se modera un poco, los datos avanzados siguen apuntando a una fuerte candidatura europea. Fuera de los cuatro favoritos, los Breisgau-Brasilianer son la opción de valor para llegar a la Champions League. Actualmente se les puede apostar a terminar en el top 4 con una probabilidad implícita del 22 %.

Stuttgart

Junto al Bayern de Múnich y al Borussia Dortmund, el Bayer Leverkusen y el RB Leipzig también son actualmente favoritos para un puesto en el top 4. Los precios apenas se han movido, pese a que algunos favoritos han arrancado con dudas.

El Leverkusen perdió sorprendentemente su primer partido en Elversberg, pero desde entonces ha dejado claras sus credenciales. Las victorias sobre Die Roten Bullen y sobre otros aspirantes al top 4 como el Mainz y el Friburgo en sus tres últimos encuentros son un buen augurio para sus opciones.

Sin embargo, el pobre rendimiento del Leipzig como visitante es un aliciente para el resto de aspirantes. El equipo de Martin Demichelis sigue sin sumar un punto fuera de casa tras caer 6-1 ante el Bayern de Múnich en su último partido.

El Stuttgart es otro club que podría entrar en la pelea. Terminaron cuartos la temporada pasada, pero sus compromisos europeos adicionales ya parecen estar afectando a su rendimiento liguero.

Actualmente marchan 13º en la Bundesliga, tras perder cuatro de sus seis primeros partidos. Die Roten solo han marcado ocho goles, pese a acumular un sólido 12,33 xG. Es el mayor desajuste de la liga, casi el doble que el del segundo equipo peor parado en esa comparativa entre goles y xG.

Esas cifras sugieren que el Stuttgart debería mejorar conforme avance la temporada. Sin embargo, su rendimiento como visitante es motivo real de preocupación, como demostró la derrota por 1-0 ante el Hamburgo el pasado fin de semana.

Sus opciones de clasificarse de nuevo para la Champions League se desvanecerán rápidamente si no mejoran fuera de casa. Eso está lejos de estar garantizado, dadas las exigencias de un calendario cargado en los próximos meses. Estos problemas apuntan a que el Stuttgart no ofrece tanto valor como el Friburgo, pese a que ambos clubes cotizan actualmente a un precio similar.

Mainz

La lucha por el top 4 de la Bundesliga parece bastante más reñida de lo que sugieren las cuotas actuales. Si el Leipzig sigue flaqueando o alguno de los otros grandes aspirantes se descuelga, podría haber movimientos importantes en este mercado.

Ahí es cuando un outsider como el Mainz podría ver cómo se recortan de golpe sus cuotas. Die Nullfünfer ya se han colado en el top 5, tras ganar tres de sus seis primeros partidos.

Todas sus victorias han llegado fuera de casa, ante Schalke, Borussia Mönchengladbach y Hamburgo. Sin embargo, las derrotas en casa ante el Bayer Leverkusen y un Eintracht Frankfurt en apuros apuntan a cierta irregularidad.

Aunque les esperan pruebas más exigentes, las métricas avanzadas son alentadoras. El Mainz ocupa actualmente la tercera posición de la Bundesliga con 12,1 xPTS (puntos esperados).

Al equipo de Urs Fischer se le puede apostar actualmente a terminar en el top 4 con una probabilidad implícita del 7 %. Aunque el Friburgo tiene más capacidad para aguantar toda la temporada, el Mainz sigue ofreciendo valor a un precio tan alto.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

+