Goles sin presión: apuesta combinada al cierre de la Serie A y LaLiga

La lucha por el título en la Serie A y LaLiga ya está sentenciada. Los puestos europeos, decididos. Sin embargo, que un partido sea de trámite no significa que vaya a ser aburrido. Cuatro encuentros se perfilan ideales para ver goles.

Serie A y LaLiga – Mercado Total de goles: Más de 2.5 Cuota ⭐ Bologna vs. Inter de Milán 1.55 Nápoles vs. Udinese 1.85 Villarreal vs. Atlético de Madrid 1.48 Real Madrid vs. Athletic Club 1.48 Cuota total 6.36

Cuotas cortesía de MARCAapuestas. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

🕵️El panorama: los goles siguen teniendo valor

En la Serie A, el Inter de Milán ya ha certificado su 21º Scudetto. El Nápoles ha asegurado su billete para la Champions League. Por abajo, el Pisa y el Verona ya han descendido a la Serie B. Solo queda por decidir la última plaza de descenso entre el Cremonese y el Lecce.

Únicamente cinco partidos de la última jornada tienen trascendencia real. La presión ha desaparecido para muchos equipos y, cuando la tensión disminuye, las defensas suelen relajarse.

LaLiga cuenta una historia similar. Solo el Real Oviedo ha descendido tras 37 jornadas en la que ha sido, probablemente, la lucha por la permanencia más ajustada de la historia. Apenas 9 puntos separan al Getafe, séptimo clasificado, del Mallorca, en la 19ª posición.

Sin embargo, la última jornada se juega más por el orgullo que por los puntos. El Villarreal y el Atlético de Madrid están empatados a 69 puntos, pero la tercera plaza no ofrece ninguna recompensa tangible. El Athletic Club está estancado en la mitad de la tabla. Por su parte, el Real Madrid está a la espera de que regrese José Mourinho.

Hay poco en juego, pero históricamente los goles suelen caer en abundancia. Por ejemplo, en la última jornada de la Serie A 2024/25, tres partidos de trámite superaron la barrera de los 4.5 goles totales. En LaLiga 2023/24, dos partidos registraron más de 6.5 goles y tres superaron los 2.5.

Esta temporada, hay cuatro partidos entre ambas ligas donde el mercado de más de 2.5 goles ofrece un valor real.

⚽Lluvia de goles en el Renato Dall’Ara

El Inter ya ha sellado el doblete nacional. Tienen en el bolsillo su 21º Scudetto y la Coppa Italia. El conjunto de Christian Chivu no tiene nada que demostrar. Los nerazzurri cuentan con el ataque más demoledor del campeonato: han marcado 86 goles esta temporada, la cifra más alta del curso. Además, promedian 3.2 goles por partido, y tres de sus últimos cinco compromisos ligueros han deparado al menos tres tantos.

El Bologna regresa al Stadio Renato Dall'Ara con ganas de reivindicarse. Se quedaron a las puertas de Europa, pero pueden terminar empatados a 58 puntos con la Atalanta. Los rossoblu le marcaron recientemente tres goles al Nápoles en su victoria por 3-2, lo que demuestra que pueden meter en problemas a las mejores defensas.

Lejos de su estadio, el Inter presenta los mejores números de la categoría, habiendo anotado 36 de sus 86 goles como visitante. Por el contrario, el Bologna se ha mostrado frágil en casa, ganando solo seis de sus 18 partidos en el Dall’Ara.

Las defensas endebles suelen invitar a los goles. Cuenta con que los campeones ataquen sin complejos, tal como hicieron en la última jornada de la temporada 2023/24 en la que ganaron el Scudetto, firmando un empate 2-2 en Verona. El Bologna también debería responder.

🎆Espectáculo en el Maradona

El Nápoles reencontró la senda del triunfo con una goleada por 3-0 ante el ya descendido Pisa en la pasada jornada. Solo han ganado dos de sus últimos cinco partidos, pero en ambas ocasiones marcaron al menos tres goles. Los partenopei son los cuartos máximos goleadores de la Serie A con 57 tantos, y sus partidos promedian 2.5 goles por encuentro.

En el Stadio Diego Armando Maradona, 12 de los 18 partidos como local del Nápoles han superado los 2.5 goles. Es la cifra más alta del campeonato, compartida con el Torino y el Inter. Además, el Nápoles se ha quedado sin marcar en casa en solo una de sus últimas diez presentaciones oficiales.

Se espera que este sea el último partido de Antonio Conte como técnico del Nápoles. Tras dos temporadas en el cargo y el éxito del Scudetto el año pasado, Conte estará ansioso por despedirse por todo lo alto, tal como hizo en su día con la Juventus y el Inter. La Juve venció al Cagliari por 3-0 en la última jornada de la 2013/14, mientras que el Inter aplastó al Udinese por 5-1 en la 2020/21.

Por su parte, Udinese llega en una forma fantástica a domicilio, encadenando cinco salidas consecutivas sin perder. Es una de sus mejores rachas que se recuerdan recientemente. Los friulani habían marcado siete goles en una serie de tres partidos invictos antes de caer por la mínima ante el Cremonese. El momento de forma de ambos apunta a un único desenlace.

⚔️Batalla por la tercera plaza de LaLiga

El Villarreal y el Atlético de Madrid están empatados a 69 puntos en España. El Submarino Amarillo ha completado una segunda mitad de temporada excepcional, adelantando al Atlético en la carrera por el tercer puesto. Ambos equipos calcan el mismo balance: 21 victorias, seis empates y diez derrotas.

Aun así, el Villarreal tiene más pólvora, con 67 goles a favor, seis más que el Atleti. No obstante, los locales han rendido muy por encima de su valor de xG (goles esperados), situado en 56.6. Eso supone 10.4 goles por encima de lo previsto, el registro más alto de la categoría.

Por otro lado, el Atlético posee una defensa más sólida, habiendo encajado 39 goles, seis menos que su rival. Además, 21 de los 37 partidos del Villarreal han superado la línea de 2.5 goles, mientras que el Atlético lo ha hecho en 18 ocasiones. Tres de sus últimos cinco enfrentamientos directos en LaLiga también rebasaron esa marca.

Los hombres de Marcelino se quedaron sin ver puerta en la derrota por 2-0 ante el Rayo Vallecano, pero tienen facilidad para reaccionar. Los colchoneros se juegan poco más que el honor. El Estadio de la Cerámica está listo para presenciar un festival de goles, teniendo en cuenta que ambos equipos promedian casi tres tantos por encuentro.

⚪¿Podrán los blancos brillar en el cierre del Bernabéu?

El Real Madrid disputa su último partido en casa de la temporada antes del previsto regreso de José Mourinho. Los blancos encadenan dos victorias consecutivas con la portería a cero y son los segundos máximos realizadores de la liga con 73 goles.

Sin embargo, su campaña liguera ha sido bastante decepcionante. Kylian Mbappé ha vuelto a la titularidad y se espera que forme dupla de inicio con Vinícius Júnior. El Bernabéu exigirá espectáculo, aunque el resultado sea lo de menos.

Enfrente estará un Athletic Club que llega de capa caída, tras perder cinco de sus últimas seis salidas ligueras. Pese a ello, han marcado al menos dos goles en cada uno de sus últimos tres partidos como visitantes.

Su victoria por 4-2 contra el Deportivo Alavés a principios de mayo es su único triunfo en cinco encuentros. Ellos sí se juegan terminar en una posición más alta, aunque la permanencia matemática ya esté asegurada.

El Real Madrid ha jugado cada uno de sus últimos cinco cierres de temporada en el Santiago Bernabéu. Solo uno de esos partidos superó los 2.5 goles: una victoria por 2-1 ante el Villarreal el 22 de mayo de 2021, que cayó del lado madridista. Esta vez, el Bernabéu no se conformará con una despedida descafeinada.

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