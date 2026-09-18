Cuotas máximo goleador de LaLiga: Mbappé, Raphinha, Yamal y un nombre sorpresa

El ataque del Barcelona convierte en una opción interesante apostar por uno de sus jugadores para destronar a Mbappé e impedir que gane el título por tercera temporada consecutiva.

Máximo goleador de LaLiga Cuota ⭐ Raphinha 2.60 Lamine Yamal 5.00 Ante Budimir 25.90

Cuotas cortesía de Betway. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Kylian Mbappé, con la esperanza de un tercer título consecutivo

Mbappé arrancó la temporada como el claro favorito. Aunque sigue siendo el preferido de las casas de apuestas, ahora tiene una competencia seria.

Sigue teniendo apoyo para asegurar su tercer título de máximo goleador de LaLiga consecutivo gracias a sus siete goles en 540 minutos. El capitán francés registró un xG de 7,86, lo que indica que ha rendido levemente por debajo de lo esperado.

Realizó 40 tiros en la liga, el mayor número de la competición. Sus 22 tiros a puerta son claramente mejores que los de su rival más cercano, con 13. Además, su gol y asistencia ante el Elche a mitad de semana pusieron de relieve hasta qué punto el ataque del Real Madrid sigue dependiendo de él. Sin embargo, Mbappé no dominó la lucha por el título de máximo goleador la temporada pasada.

Kylian marcó 25 goles en liga, solo dos por delante de los 23 de Vedat Muriqi. En la temporada anterior, marcó 31 veces, cuatro más que Robert Lewandowski. Esas luchas han sido muy reñidas, y las cuotas disponibles abren la puerta a que otros tres jugadores le arrebaten el título.

Raphinha, la opción realista

Antes de la goleada del Barcelona por 7-2 al Racing de Santander a mitad de semana, Raphinha tenía una cuota mucho más alta que después de esos 90 minutos. El delantero brasileño firmó un triplete en apenas 42 minutos la noche del miércoles.

Con eso, su cuenta goleadora en la temporada llegó a nueve. Actualmente lidera la carrera por el Trofeo Pichichi de LaLiga, aunque eso todavía no se refleja del todo en las cuotas de máximo goleador.

El ataque del Barcelona se apoya en extremos que atacan el área, llegadas tardías desde el mediocampo, rotaciones posicionales y transiciones rápidas tras recuperar el balón. Es un sistema que mantiene a Raphinha muy involucrado sin convertirlo en la única vía de gol.

Su xG personal de 8,01 en la temporada es el mejor de cualquier jugador de LaLiga. Lo consiguió en 478 minutos, frente a los 540 de Mbappé.

Raphinha ocupa el cuarto lugar en número de tiros, con 21, pero sus 13 a puerta lo colocan en el segundo puesto compartido junto a su compañero Lamine Yamal. Es tremendamente preciso y eficaz en el último tercio del campo. Raphinha tiene una tasa de conversión del 42,86 %, la mejor entre los candidatos de esta lista.

Sus cuotas de ser máximo goleador lo sitúan en una probabilidad del 38,5 %, frente al 66,7 % de Mbappé. Eso significa que Raphinha sigue siendo una opción en el mercado, sobre todo si mantiene su ritmo goleador y recorta la distancia con el delantero del Real Madrid.

Lamine Yamal, una segunda opción con mérito

El prodigio español pudo haber firmado un doblete en ese partido de LaLiga a mitad de semana. Sin embargo, logró aparecer en el marcador en el minuto 89 del encuentro, después de haber fallado un penalti justo antes del descanso.

Aun así, ese gol llevó su cuenta a siete, igualando a Kylian Mbappé, del Real Madrid. Como siempre, Yamal fue decisivo en el partido, con dos asistencias registradas y un xG de 1,66 en el encuentro. En el conjunto de la temporada acumula un xG de 5,82, tercero por detrás de Mbappé y Raphinha.

También ha realizado el segundo mayor número de tiros de LaLiga, con 33, y comparte con Raphinha el segundo puesto en tiros a puerta, con 13. Yamal es segundo en ocasiones claras falladas, con siete, superado solo por una más por Arda Güler, del Real Madrid. Sin embargo, es central en el ataque del Barça y tan importante para el equipo como Raphinha.

Su cuota algo más alta lo convierte en un candidato atractivo, aunque conviene acercarse a él con cierta cautela.

Ante Budimir, el outsider

Budimir es más un outsider que un rival directo de la pareja del Barcelona, pero aun así tiene suficiente detrás para merecer una mención. El delantero de Osasuna suma cuatro goles en liga en 412 minutos.

Su xG de 4,18 es el cuarto más alto de LaLiga. También ha colocado 10 de sus 16 tiros a puerta, lo que subraya su eficacia frente al gol.

La tasa de conversión de Budimir, del 25 %, es mejor que la de Raphinha y la de Yamal. Comenzó la campaña con cuatro goles en cuatro partidos, pero ahora se ha quedado sin marcar en sus dos últimas apariciones.

La temporada pasada terminó la campaña con 17 goles, tercero en la competición, así que nunca se le puede descartar. Osasuna, sin embargo, no ofrece el mismo entorno atacante que disfrutan los otros tres nombres de esta lista, lo que podría dificultarle mantener su desafío.

Eso convierte a Budimir en un outsider más especulativo que en una alternativa real al trío principal en este momento de la temporada.

Yassir Zabiri, del Racing de Santander, también merece una mención, ya que ha marcado seis goles en 311 minutos de LaLiga. Con un xG de 3,49, ha superado su rendimiento esperado en 2,51 goles, motivo por el cual merece la pena tenerlo en cuenta si se abre un mercado para el jugador de 21 años.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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