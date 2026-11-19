El centrocampista del Lens Florian Thauvin ha superado el número de asistencias de toda la pasada temporada en apenas 10 partidos. ¿Podría llevarse este curso el premio al máximo asistente de la Ligue 1?

Máximo asistente 2026/27 Ligue 1 Cuota ⭐ Florian Thauvin (Lens) 2.00 Cristian Casseres Jr (Toulouse) 7.00 Lassine Sinayoko (Paris FC) 13.00

Cuotas cortesía de Sportium. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

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Florian Thauvin - Lens

Antes del inicio de la temporada de Ligue 1, Florian Thauvin figuraba como un aspirante secundario para hacerse con el premio al máximo asistente de la liga. Aquellas cuotas le otorgaban una probabilidad implícita del 9 % de terminar la temporada 2026/27 en lo más alto de la tabla. Tras siete asistencias en sus primeras 10 apariciones ligueras, el futbolista de 33 años tiene ahora una probabilidad implícita del 50 %.

Antes de entrar en los datos que respaldan el caso de Thauvin, conviene señalar que los aspirantes tradicionales a este premio no están esta temporada en la pelea.

Khvicha Kvaratskhelia está lesionado, mientras que el Paris Saint-Germain ha repartido su producción creativa entre sus jugadores disponibles. El georgiano tenía una probabilidad del 12 % al comienzo de la temporada, mientras que Fabián Ruiz estaba en el 14 % y solo sumaba dos asistencias en ocho apariciones.

Los números de Thauvin son notables, ya que cuatro de sus siete asistencias, un 57 %, llegaron en juego abierto. Es, junto a otro jugador, el máximo creador de ocasiones de la Ligue 1 con 31. Además, lidera tanto el xA (asistencias esperadas) con 4,14 como el xA en juego abierto con 3,27.

Thauvin también ha asistido los tres goles de balón parado del Lens esta temporada. En total, ha participado en 12 de los 17 goles ligueros de su equipo, siete de ellos como asistente.

El Lens es el equipo que más goles de cabeza ha marcado en la liga, con cinco, y Thauvin tiene buena parte de responsabilidad en ello. Es tercero en centros totales con 38 y segundo en centros exitosos con 12.

Thauvin ocupa el segundo puesto en ocasiones creadas tras conducir el balón, con ocho, y lidera el ranking de asistencias tras conducir el balón, con tres. Esa combinación de aportación en juego abierto y a balón parado lo convierte en una fuente fiable de asistencias.

Cristian Casseres Jr - Toulouse

El centrocampista del Toulouse Cristian Casseres comenzó la temporada con una probabilidad del 11 % de terminar como máximo asistente. Sin embargo, su gran nivel en los primeros 10 partidos de Ligue 1 ha elevado ese porcentaje al 14 %. El venezolano ya ha duplicado su registro de la pasada temporada, con dos tercios de la campaña por delante.

Es segundo en la tabla de asistencias con seis, y está rindiendo por encima de su xA (asistencias esperadas) de 2,64. El centrocampista está empatado con Thauvin en ocasiones creadas con 31, pero sus 22 ocasiones en juego abierto solo son superadas por Amine Sbai.

Resulta llamativo que Casseres nunca haya registrado más de cuatro asistencias en una sola campaña liguera. Está por ver si puede mantener este nivel de forma.

Ha disputado más minutos que ningún otro jugador de esta lista, con 900 hasta el momento. Además, solo Vitinha (915) ha completado más pases en juego abierto que los 846 de Casseres en la Ligue 1, mientras que sus 272 pases en el último tercio son los más de toda la división. El riesgo de apostar por él está en que sus números reales están rindiendo por encima de los esperados, algo que previsiblemente se equilibrará a lo largo de la temporada.

El Toulouse es octavo en goles marcados, con un total de 15, solo dos menos que el Lens. Su xG por 90 minutos es de 1,81, el cuarto mejor de la división. Su media de 1,5 goles por partido sugiere que Casseres seguirá siempre presente en la conversación ofensiva.

Apostar por él para el premio es una alternativa sólida a más largo plazo, sobre todo porque ha asistido el 40 % de todos los goles del Toulouse en Ligue 1.

Lassine Sinayoko - Paris FC

Tras comenzar en el Auxerre a los 20 años, Lassine Sinayoko vivió su temporada de explosión en 2025/26. El delantero maliense marcó 12 goles y repartió cuatro asistencias en 32 apariciones en la Ligue 1. Esos números llevaron al Paris FC a hacerse con su fichaje en verano, y no ha decepcionado.

Sinayoko ya suma cinco asistencias en la Ligue 1 esta temporada en sus 10 apariciones. Sin embargo, al ser delantero, su amenaza goleadora es mucho más elevada que su faceta creativa.

Lassine lidera la tabla de goleadores con nueve tantos en 10 partidos, pero sigue siendo aspirante al título de máximo asistente. Su probabilidad implícita de liderar la tabla de asistencias ha caído del 9 % antes de la temporada al 8 % en el parón por selecciones.

Otro factor a tener en cuenta es que Sinayoko sumó una asistencia en los dos partidos de clasificación de Malí para la Copa Africana de Naciones durante este parón internacional. Ocupa el tercer puesto en la tabla de asistencias, pero las cinco llegaron en juego abierto, la cifra más alta de cualquier jugador de la Ligue 1.

Las 21 ocasiones que ha creado lo sitúan cuarto en la división, y todas ellas procedieron de juego abierto.

El mejor registro de asistencias de su carrera llegó en 2024/25, cuando firmó ocho, apenas tres más de las que tiene ahora. Su cifra de 0,52 asistencias por 90 minutos sugiere que su producción creativa podría estabilizarse durante la temporada.

Además, el xA de Sinayoko es de solo 1,31, lo que indica que está rindiendo muy por encima de lo esperado. Por ello, apostar por él para mantener el ritmo de los otros dos no resulta aconsejable, sobre todo porque está aprovechando bien las ocasiones de cara a gol.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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